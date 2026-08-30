Razie pe apele din România. Polițiștii au dat 636 de amenzi și au confiscat ambarcațiuni. Ce e interzis

Polițiștii au desfășurat ample controale pe litoralul Mării Negre, pe Dunăre și pe celelalte ape navigabile din România, în cadrul acțiunii „SAFE WATERS 2026”. În perioada 22 iunie – 16 august au fost constatate 88 de infracțiuni și aplicate 636 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 265.901 lei. Verificările au vizat inclusiv pescuitul ilegal, transportul naval și consumul de alcool în rândul conducătorilor de ambarcațiuni.

Acțiunea „SAFE WATERS 2026” a fost organizată de Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția de Poliție Transporturi, împreună cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

Controalele, derulate între 22 iunie și 16 august, au urmărit creșterea siguranței activităților desfășurate pe litoralul Mării Negre, pe Dunăre și pe celelalte luciuri de apă navigabile, dar și protejarea ecosistemelor.

Polițiștii au verificat respectarea legislației privind transportul naval de pasageri și activitățile de agrement nautic. Au fost vizate și respectarea regulilor de către personalul navigant și conducătorii de ambarcațiuni, inclusiv în ceea ce privește consumul de alcool.

Acțiunile au urmărit, de asemenea, existența echipajului minim de siguranță la bord, prevenirea furturilor de pe nave, combaterea pescuitului ilegal și respectarea regimului frontierei de stat.

Bilanțul controalelor arată că autoritățile au organizat peste 1.000 de acțiuni și au legitimat aproape 5.900 de persoane. Au fost verificate sute de nave și peste 2.000 de documente pentru activitățile de pescuit.

„Instituţiile participante au iniţiat 1.006 acţiuni şi controale, fiind legitimate 5.876 de persoane. Totodată, au fost verificate 58 de societăţi comerciale, 8 entităţi juridice autorizate să desfăşoare activităţi de agrement nautic, 2.076 de autorizaţii/licenţe/permise de pescuit şi 706 nave. În această perioadă, au fost constatate 88 de infracţiuni, pentru care sunt cercetate 74 de persoane, dintre care 49 depistate în flagrant delict, aplicate 636 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 265.901 lei şi indisponibilizate, în vederea confiscării, 13 ambarcaţiuni, 3 motoare de ambarcaţiune, 1 autovehicul, 67 de unelte de pescuit şi 146 de kilograme de peşte”, a transmis IGPR.

Astfel, pe lângă sancțiunile aplicate, autoritățile au indisponibilizat în vederea confiscării 13 ambarcațiuni și trei motoare de ambarcațiune.

O mare parte dintre infracțiunile constatate au vizat încălcarea legislației privind pescuitul și protecția resurselor acvatice vii.

Din totalul celor 88 de infracțiuni, 57 au fost constatate în baza Legii nr. 176/2024. Cele mai multe cazuri au fost legate de pescuitul comercial fără autorizație și licență, precum și de deținerea sau utilizarea unor unelte de pescuit de către persoane care nu aveau acest drept.

Printre uneltele vizate se numără setcile, năvoadele, voloacele, prostovoalele, vârșele și vintirele.

În urma acțiunilor au fost indisponibilizate 67 de unelte de pescuit și 146 de kilograme de pește.

Polițiștii au descoperit și nouă infracțiuni prevăzute de Legea Apelor. Acestea au vizat executarea, modificarea sau extinderea unor lucrări, construcții ori instalații pe ape fără avizul legal al Administrației Naționale „Apele Române”.

Alte șase infracțiuni au fost constatate în baza Legii nr. 191/2003 privind transportul naval.

În total, 74 de persoane sunt cercetate pentru cele 88 de infracțiuni constatate în timpul acțiunii, iar 49 dintre acestea au fost depistate în flagrant delict.