După mașini, vine rândul bărcilor. România începe trecerea la motoare electrice. Cât costă

Mobilitatea electrică începe să se extindă în România și dincolo de transportul rutier. Motoarele electrice devin o alternativă pentru ambarcațiunile folosite la pescuit, agrement sau turism, iar proprietarii nu sunt nevoiți neapărat să cumpere o barcă nouă. În cazul unei ambarcațiuni compatibile, motorul termic poate fi înlocuit cu unul electric, iar costurile pentru motor și baterie pornesc de la aproximativ 2.000 de euro. Pentru o barcă nouă, complet electrică, prețurile încep de la circa 7.000–8.000 de euro.

Piața este încă într-o fază incipientă, însă interesul pentru propulsia electrică pe apă este în creștere. Printre domeniile în care astfel de soluții ar putea fi folosite mai mult se numără pescuitul, agrementul și turismul.

Un alt factor este reprezentat de restricțiile aplicate motoarelor termice în anumite zone naturale și pe unele lacuri.

Estimările prezentate de Livoltek indică o posibilă creștere cu aproximativ 30-40% a cererii pentru motoarele electrice destinate ambarcațiunilor în următorii doi-trei ani.

„Electrificarea transportului pe apă este încă la început în România, dar vedem un interes tot mai mare pentru astfel de soluții și estimăm că cererea pentru motoare electrice destinate ambarcațiunilor ar putea crește cu aproximativ 30–40% în următorii 2-3 ani.

Trecerea la electric nu presupune neapărat cumpărarea unei bărci noi. Proprietarul poate păstra ambarcațiunea și, dacă aceasta este compatibilă, poate înlocui motorul termic cu unul electric.

În funcție de baterie, greutatea bărcii și viteza de navigație, autonomia poate varia de la aproximativ 25–35 km la utilizare intensă până la peste 100 km la viteze reduse. Vedem cel mai mare potențial în pescuit, agrement și turism, dar și în proiectele dezvoltate de companii și autorități”, declară Răzvan Iordache, Coordonator Marketing Hexing Europe & Livoltek.

Una dintre variante este păstrarea ambarcațiunii și înlocuirea sistemului de propulsie, dacă barca permite o asemenea conversie.

Costul diferă în funcție de puterea necesară și de capacitatea bateriilor. Pentru un sistem de 1 kW, echivalent cu aproximativ 3 CP, pachetul format din motor și baterie costă orientativ între 2.000 și 3.000 de euro.

În cazul unui motor de 3 kW, echivalent cu aproximativ 6 CP, investiția ajunge la 3.000–4.500 de euro. Pentru o putere de 7 kW, echivalentul a aproximativ 11 CP, costurile sunt estimate între 5.500 și 8.000 de euro.

Sistemele disponibile pot ajunge însă până la 90 kW. Pentru puterile mari, configurația motorului și a bateriilor trebuie stabilită individual, în funcție de caracteristicile ambarcațiunii și de modul în care aceasta va fi utilizată.

Cealaltă opțiune este achiziționarea directă a unei ambarcațiuni electrice.

Pentru o barcă mică destinată pescuitului sau agrementului, prețul orientativ pornește de la 7.000–8.000 de euro. O ambarcațiune de dimensiuni medii poate costa între 10.000 și 12.000 de euro.

În cazul modelelor mai mari, destinate inclusiv activităților turistice sau de agrement, costurile indicate ajung la aproximativ 21.000–23.000 de euro.

Prețul final depinde în special de puterea motorului și de autonomia solicitată, deoarece o distanță mai mare parcursă între două încărcări presupune baterii cu o capacitate mai ridicată.

Autonomia unei bărci electrice nu are o valoare fixă. Aceasta este influențată de capacitatea bateriei, greutatea ambarcațiunii și, în special, de viteza de deplasare.

În testele menționate în document, realizate pe o barcă din aluminiu cu o lungime de 3,8 metri, autonomia a fost de aproximativ 25–35 de kilometri atunci când motorul a fost utilizat la putere ridicată.

La viteze reduse, aceeași ambarcațiune a reușit să depășească 100 de kilometri cu o încărcare.

În cazul navelor comerciale și al ambarcațiunilor de dimensiuni mai mari, capacitatea bateriilor este stabilită în funcție de traseu, durata de operare și autonomia necesară.

Sistemele electrice acoperă o plajă largă de puteri și pot fi utilizate pentru mai multe categorii de ambarcațiuni.

Soluțiile de 1–7 kW sunt destinate în principal bărcilor mici, pescuitului și agrementului. Cele cu puteri între 8 și 55 kW pot echipa ambarcațiuni medii și pot fi utilizate în aplicații profesionale.

Pentru nave comerciale, feriboturi sau transport fluvial există sisteme cu puteri cuprinse între 49 și 90 kW.

Unul dintre avantajele propulsiei electrice este reducerea zgomotului și eliminarea gazelor de eșapament în timpul funcționării, aspecte importante în special pentru pescuit, agrement și activități turistice.

Documentul indică și existența unor zone din România în care folosirea ambarcațiunilor alimentate cu combustibili fosili este restricționată. Sunt oferite ca exemple balta Comana și lacul Tarnița, unde propulsia electrică este permisă.

Pentru operatorii din turism, pensiuni sau resorturi, astfel de ambarcațiuni pot fi utilizate pentru plimbări fără zgomotul și gazele de eșapament asociate motoarelor termice. Soluțiile electrice pot fi folosite și pentru modernizarea flotelor, transport fluvial sau proiecte de turism sustenabil.