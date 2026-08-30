Peste 60% dintre rezervările de avion sunt pentru cel puțin două persoane. Ce locuri preferă pasagerii la bord

Peste 60% dintre rezervările de bilete de avion analizate de AnimaWings sunt realizate pentru minimum două persoane, iar ponderea crește pe destinațiile de vacanță și în timpul sezonului estival. Datele operatorului arată și cum își aleg românii locurile în avion: geamul conduce în clasamentul preferințelor, în timp ce locurile din mijloc sunt selectate mai ales de familii și grupuri care vor să călătorească împreună.

Călătoriile în cuplu, în familie sau în grup reprezintă o parte importantă a rezervărilor de bilete de avion. Potrivit unei analize realizate de AnimaWings, mai mult de 60% dintre rezervări includ cel puțin două persoane.

Fenomenul devine și mai vizibil în cazul destinațiilor de vacanță și în lunile de vară, când numărul celor care călătoresc împreună crește.

Familiile cu copii generează peste 20% din totalul rezervărilor analizate. În perioada verii și în timpul vacanțelor școlare, ponderea poate urca până la 50% pe anumite destinații turistice, printre care Antalya, Egipt, Grecia și Tunisia.

În aceste condiții, posibilitatea ca membrii unei familii sau ai unui grup să ocupe locuri alăturate devine un criteriu important atunci când este calculat costul total al călătoriei. În cazul unor modele tarifare low-cost, selectarea locurilor poate reprezenta un serviciu plătit separat, iar suma finală diferă în funcție de numărul pasagerilor, rută, poziția aleasă în avion și momentul achiziției.

Marius Pandel, CEO și co-fondator AnimaWings, susține că posibilitatea pasagerilor de a sta împreună nu ar trebui privită drept un serviciu de lux. În cazul companiei, selecția locului este inclusă în biletul de bază.

„Să poți sta alături de persoana cu care călătorești nu este un lux, ci o nevoie firească. După ani de zile în care pasagerii au fost învățați de companiile low-cost să aibă așteptări minime, credem că este momentul ca românii să ceară mai mult și să primească mai mult de la un zbor. Călătoria cu avionul nu trebuie să fie o listă lungă de taxe ascunse, ci o experiență plăcută de la un capăt la altul. Asta ne-am propus încă de la începutul proiectului AnimaWings, să oferim respect pasagerilor și confortul de care au nevoie. Astfel că, în biletul de bază la AnimaWings este inclusă selecţia gratuită a locurilor. Nu avem nevoie de o lege europeană în vigoare, ca să oferim respect pasagerilor noştri.”

Analiza oferă și o imagine asupra locurilor preferate în avion. Dintre pasagerii care își selectează locul în momentul rezervării, peste 40% optează pentru un scaun la geam.

Pe poziția următoare se află locurile la culoar, preferate de peste 30% dintre pasageri.

Există însă diferențe în funcție de nevoile fiecărui călător. Locurile din partea din față a aeronavei sunt căutate în special de persoanele care vor să coboare mai repede după aterizare, în timp ce scaunele care oferă spațiu suplimentar pentru picioare sunt preferate mai ales pe cursele internaționale și de cei care acordă o importanță mai mare confortului.

Locurile din mijloc, în schimb, sunt selectate în principal în cadrul rezervărilor de familie sau de grup. Acestea permit părinților care călătoresc cu copii sau persoanelor care pleacă împreună în vacanță să ocupe locuri apropiate.

Datele analizate indică și comportamentul pasagerilor în ceea ce privește serviciile de catering. Peste 15% dintre călători achiziționează produse suplimentare la bord.

O parte dintre aceștia comandă anticipat un preparat cald sau un meniu, în timp ce alții aleg pachete de tip all-inclusive.

Printre cele mai căutate produse se numără meniurile complete, băuturile calde și gustările sărate. Pachetele all-inclusive sunt preferate în special pe zborurile internaționale mai lungi și pe cursele către destinații de vacanță.

Pe rutele interne operate de companie, pasagerii primesc, de la începutul acestui an, un meniu rece format din sandwich și apă, indiferent de tipul biletului, inclusiv în clasa Economy.

Potrivit informațiilor furnizate de companie, biletele includ selecția locului, un bagaj de cabină de 8 kilograme și un obiect personal de maximum 4 kilograme. Check-in-ul poate fi realizat fără cost suplimentar atât online, cât și la aeroport.

Separat, călătorii pot achiziționa servicii suplimentare, printre care catering cald și pachete care includ băuturi și gustări.

Analiza indică astfel că, dincolo de prețul biletului, poziția în avion și posibilitatea de a călători alături de familie sau de persoanele cu care a fost făcută rezervarea sunt elemente care cântăresc în experiența pasagerilor. Pentru călătoriile de vacanță, unde rezervările pentru mai multe persoane au o pondere mai ridicată, alegerea locurilor devine cu atât mai relevantă.