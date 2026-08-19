Nivelul scăzut al Dunării creează probleme în Deltă. Primăriile cer decolmatarea urgentă a canalelor

Nivelul foarte scăzut al Dunării începe să creeze probleme serioase în Delta Dunării, unde mai multe canale au devenit impracticabile. Primăriile Murighiol și Crișan cer intervenții urgente, inclusiv pentru a permite accesul mai ușor al navelor ambulanță.

Primăriile comunelor Murighiol și Crișan au solicitat marți Prefecturii Tulcea decolmatarea în regim de urgență a unor canale aflate pe teritoriul celor două unități administrativ-teritoriale.

Problemele au apărut pe fondul cotelor foarte scăzute ale Dunării din ultima perioadă. Mai multe zone din Deltă au devenit greu accesibile sau chiar impracticabile pentru ambarcațiuni.

Una dintre principalele preocupări este accesul navelor ambulanță care trebuie să ajungă la locuitorii și turiștii aflați în rezervație. În Delta Dunării, unde numeroase localități și gospodării depind de transportul pe apă, blocarea unor canale poate afecta inclusiv intervențiile medicale de urgență.

Prefectul județului Tulcea, Eugen Terente, s-a întâlnit marți cu primarii celor două comune, dar și cu reprezentanții Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) și ai Serviciului de Gospodărire a Apelor (SGA).

În urma discuțiilor, primăriile Murighiol și Crișan urmează să estimeze costurile necesare intervențiilor, în timp ce ARBDD va întocmi un referat privind situația.

Prefectul Eugen Terente a explicat că problema va fi analizată în următoarea ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Autoritățile speră ca lucrările să poată fi finanțate de la bugetul național, având în vedere caracterul urgent al acestora și dimensiunea relativ redusă a intervențiilor necesare.

Serviciul de Gospodărire a Apelor dispune de utilaje care ar putea fi folosite pentru facilitarea accesului pe canalele afectate.

Problema este însă mai amplă. ARBDD, asemenea multor administrații locale din Deltă, nu dispune de fonduri dedicate pentru decolmatarea unor canale și nici de utilajele sau personalul necesar unor asemenea intervenții. În prezent, lucrările urgente sunt plătite de cei care le solicită.

Situația canalelor a fost semnalată recent și de Daniel Ilușcă, președintele Asociației Patronatelor în Turism Delta Dunării. Acesta a atras atenția că efectele nivelului scăzut al apei nu se limitează la dificultățile de navigație.

Lipsa circulației apei, combinată cu temperaturile ridicate și acumularea de materie organică și alge, poate favoriza eutrofizarea. Ilușcă a comparat situația cu o cadă în care apa rămâne nemișcată și se degradează treptat, susținând că efectele asupra ecosistemului pot deveni foarte grave.

Reprezentantul patronatelor din turism consideră că ARBDD și administrațiile locale ar trebui să dispună de propriile utilaje pentru întreținerea canalelor. În opinia sa, acestea au pentru comunitățile din Deltă un rol asemănător celui pe care drumurile județene, naționale sau europene îl au în restul țării.

Problemele apar într-o perioadă în care nivelul Dunării este deja foarte redus și continuă să scadă. Potrivit datelor Administrației Fluviale Dunărea de Jos din Galați, marți, la Tulcea, cota Dunării era de numai 18 centimetri.

Prognoza indică în continuare o tendință de scădere a apelor fluviului în zilele următoare, ceea ce poate accentua problemele de navigație pe canalele din Delta Dunării și poate crește nevoia unor intervenții rapide în zonele cele mai afectate.