Conform ordinului aprobat de Ministerul Agriculturii și Ministerul Mediului, prohibiția este instituită în intervalul 9 aprilie – 7 iunie și se aplică în toate habitatele naturale acvatice. Măsura vizează inclusiv lacurile litorale și complexul lagunar Razim-Sinoe.

Pentru apele de frontieră ale României, regulile diferă ușor. Prohibiția începe vineri, 24 aprilie, și se încheie tot pe 7 iunie. Există însă o excepție pentru apele care formează frontiera de stat cu Ucraina, inclusiv zona Golfului Musura, unde interdicția se aplică într-un interval diferit, respectiv între 16 aprilie și 30 mai.

Autoritățile subliniază că aceste măsuri au rolul de a proteja resursele acvatice vii în perioada de reproducere și de a permite refacerea naturală a populațiilor piscicole. Respectarea regulilor este obligatorie atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, iar încălcarea prevederilor legale poate atrage sancțiuni contravenționale sau penale, conform legislației în vigoare.

În același timp, actul normativ prevede și o derogare limitată. În perioada 9-19 aprilie, în perimetrul Deltei Dunării este permis pescuitul familial al scrumbiei, însă doar în anumite zone stabilite de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD). În aceste condiții, pescarii au voie să utilizeze cel mult două setci.

„Măsurile de prohibiţie au ca scop protejarea resurselor acvatice vii în perioada de reproducere şi asigurarea refacerii naturale a populaţiilor piscicole. Solicităm tuturor persoanelor fizice şi juridice să respecte prevederile legale în vigoare. Nerespectarea acestora atrage răspunderea contravenţională sau penală, conform legislaţiei aplicabile”, a scris Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) într-un mesaj publicat pe Facebook.

Prin aceste reguli, autoritățile urmăresc menținerea echilibrului ecosistemelor acvatice și asigurarea continuității resurselor piscicole pe termen lung.

Prohibiția la pescuit în 2026 vine cu reguli clare și perioade bine stabilite, menite să protejeze resursele acvatice și să asigure refacerea populațiilor de pești. În România, perioada generală de prohibiție este cuprinsă între 9 aprilie și 7 iunie, iar anumite specii, zone și tipuri de pescuit sunt supuse unor reguli suplimentare.

Prohibiția la pescuit reprezintă o măsură legislativă prin care este interzisă capturarea anumitor specii de pești pentru o perioadă determinată. Aceasta poate fi aplicată la nivel național sau regional și are ca scop protejarea populațiilor piscicole în timpul reproducerii, precum și refacerea stocurilor din apele naturale.

În funcție de situație, prohibiția poate fi totală, aplicată tuturor speciilor și în toate tipurile de ape, sau parțială, limitată la anumite specii, zone ori metode de pescuit. În plus, există specii care sunt complet interzise la pescuit pe tot parcursul anului, dar și specii invazive care pot fi capturate fără restricții.

Restricțiile sunt stabilite anual pe baza analizelor realizate de specialiști în biologie acvatică, care evaluează starea populațiilor piscicole. Scopul principal al acestor măsuri este protejarea reproducerii naturale, menținerea echilibrului ecologic, combaterea braconajului și asigurarea sustenabilității pe termen lung. De asemenea, prohibiția contribuie la un cadru legal mai clar și la sancționarea pescuitului ilegal.

În 2026, prohibiția generală la pescuit în România durează 60 de zile, între 9 aprilie și 7 iunie inclusiv. Aceasta se aplică tuturor formelor de pescuit — comercial, recreativ/sportiv și familial — în toate habitatele piscicole naturale.

Pentru apele de frontieră, perioada de prohibiție este diferită, fiind de 45 de zile, între 24 aprilie și 7 iunie inclusiv. În cazul frontierelor cu Republica Bulgaria, restricția se aplică între 16 aprilie și 30 mai inclusiv.

Delta Dunării, una dintre cele mai importante zone de biodiversitate din România, este supusă unor reglementări stricte. Aici, prohibiția generală se aplică tot în intervalul 9 aprilie – 7 iunie, pe o durată de 60 de zile, pentru toate habitatele piscicole naturale din Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, având ca obiectiv protejarea reproducerii speciilor și menținerea echilibrului ecologic.

Pe lângă interdicția generală, există restricții specifice pentru anumite specii. Știuca (Esox lucius) este interzisă la pescuit între 1 februarie și 20 martie, iar capturarea sa este interzisă și în perioada prohibiției generale, între 9 aprilie și 7 iunie. Șalăul (Sander lucioperca) și bibanul (Perca fluviatilis) au prohibiție între 20 martie și 7 iunie, iar linul (Tinca tinca) nu poate fi pescuit între 7 iunie și 6 iulie.

Există și zone cu reglementări speciale. În complexul Razim-Sinoe și în lacurile litorale, pescuitul oricăror viețuitoare acvatice este interzis timp de 60 de zile, între 9 aprilie și 7 iunie. În Golful Musura, situat la frontiera cu Ucraina, prohibiția se aplică între 16 aprilie și 30 mai, cu posibilitatea prelungirii în funcție de condițiile hidrologice, la propunerea autorităților competente.

După încheierea perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ este permis, însă cu respectarea unor reguli stricte. Pentru specii precum știuca, șalăul, somnul și crapul se aplică regimul catch & release, ceea ce presupune eliberarea peștelui. Se poate reține un singur exemplar pe zi, cu condiția să nu depășească 3 kg și să provină din maximum două specii.

De asemenea, există limite privind cantitatea totală de pește care poate fi transportată. Fiecare pescar recreativ poate deține maximum 10 kg de pește, iar o familie poate transporta cel mult 15 kg, indiferent de durata partidei de pescuit.