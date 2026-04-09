BERBEC Se pare că te afli în fața unei situații obiective pe care nu o poți schimba doar dând cu pumnul în masă, așa că mai bine păstrează-ți calmul ca să găsești calea cea bună. Poți să fii un pic în întârziere cu treburile, iar stelele s-ar părea că-ți șoptesc să mai iuțești pasul. Chiar dacă ai idei noi de dezvoltare, lasă-le pentru planuri mai mici, nu te arunca la proiecte grandioase acum. După masă, uită de afaceri și apleacă-te spre artă sau cultură, iar dacă cineva încearcă să te bage în jocurile lui, impune-ți propriile reguli sau amână orice decizie mare.

TAUR Astăzi e rost de pus rânduială în punga cu bani: poate fi o zi bună să recuperezi ce ți se datorează sau să-ți achiți datoriile vechi. Te poți baza pe bunul simț, dar și pe niște intuiții mai ascuțite ca de obicei când vine vorba de finanțe. Chiar dacă unii din jur se plâng, tu, cel mai probabil, ai motivele tale de mulțumire. S-ar putea să ai o vlagă deosebită, așa că profită de ea și mergi la Biserică să-ți încarci bateriile, căci acolo e cel mai bun „service” pentru suflet.

GEMENI Pari să te uiți la disciplina muncii cam cum se uită pisica în calendar, nefiind tu prea învățat cu rânduiala strictă. Mai bine evită orice te-ar putea scoate din pepeni și dă curs nevoii tale de a filosofa sau de a medita. S-ar părea că poate fi o zi în care ar putea fi bine să faci curățenie în sufletul tău: vezi ce te doare, ce ițe sunt încurcate și ce nu-ți mai este de folos. Învață arta de a te simți bine cu tine însuți, fără să te mai pierzi în lucruri neterminate.

RAC Astăzi s-ar părea că poți avea darul de a asculta, dar ești și tu luat în seamă de ceilalți. Conversațiile de astăzi pot pune temelia viitorului tău, mai ales în cele ale familiei sau ale dragostei. Cu vorba ta isteață, ai putea să-i convingi pe șefi că meriți o leafă mai bună sau pe cei de la bancă să-ți dea un împrumut mai mare. S-ar putea să fie nevoie de câteva lămuriri mai serioase, dar se vede treaba că poți ieși câștigător din orice dezbatere.

LEU S-ar putea să fi primit o veste bună și să te fi cuprins o „lene imperială” de nu mai ai chef de nimic, nici măcar de distracție. Lasă lucrurile să curgă de la sine, fără să intervii, căci oricum perioada aceasta poate aduce unele schimbări de direcție sau de tactică în viața ta. Din nou îți poate fi solicitat ajutorul, dar nu te pripi; fii generos, dar nu cădea în naivitate când asculți semnalele de pe piață. Leul știe când să stea la pândă și când să lenevească la soare.

FECIOARĂ Nu te mai chinui cu piesele mici din puzzle-ul vieții care parcă nu se potrivesc! S-ar părea ai trudit mult în ultima vreme și poate că ai pierdut imaginea de ansamblu. Ai răbdare, căci fiecare bucățică își poate găsi locul la momentul potrivit. Dacă vine cineva la tine să-și descarce oful, ascultă cu multă empatie și nu te grăbi să dai sentințe. Uneori, tăcerea ta poate fi cel mai bun leac pentru cel care se confesează.

BALANŢĂ Astăzi poate că ar fi bine să-ți rânduiești proiectele doar într-un cerc restrâns de oameni de încredere. Caută sfatul unui specialist, decât să te pierzi în păreri multe care te-ar putea face să te simți rătăcit. Poți să te întorci la vechiul tău hobby pe care l-ai lăsat în paragină din lipsă de timp. Dacă pleci de la ideea că fiecare om are propriul buton de motivare, poți găsi astăzi toate soluțiile și explicațiile de care ai nevoie.

SCORPION Stelele par să te mâne astăzi să-ți așterni gândurile pe hârtie sau pe tastatură, fiind un moment bun să-ți analizezi trăirile cu multă ușurință. Chiar dacă emoțiile pot fi puternice, în cele ale afacerilor personale și ale dragostei lucrurile par să fie bine așezate. Promovează-ți interesele cu curaj acum. Anumite zvonuri sau informații care ajung la tine te pot lumina la propriu, ajutându-te să vezi calea cea dreaptă.

SĂGETĂTOR Pari să te uiți cu mult entuziasm spre viitor și poți simți nevoia să faci planuri mari alături de cei dragi. Pare să fie timpul să le spui ce ai în gând și ce dorințe te mistuie. Cu un pic de încăpățânare, poți da lovituri de maestru în ce întreprinzi. Adu-ți aminte de idealurile tale cele mai înalte, căci ele îți pot marca drumul profesional și te pot ajuta să obții facilitățile de care ai nevoie.

CAPRICORN Toate negocierile de astăzi par să se sfârșească în folosul tău, deci profită de ocazie. Ideile tehnice îți pot aduce un plus în portofel, așa că poate fi momentul potrivit să perfecționezi detaliile. Voința ta te poate împinge spre perfecțiune și te poate ajuta să navighezi cu iscusință printre toate capcanele întinse. Poți fi ca un pește în apă în medii diferite, reușind să evoluezi cu o ușurință care îi uimește pe ceilalți.

VĂRSĂTOR Se pare că astăzi nu prea ai spor, orice ai face, așa că nu te mai enerva pe fleacuri sau pe oameni care nu merită atenția ta. Așteaptă valul și curentul favorabil, ca să poți înainta cu minim de efort, nu forța nota. O întâlnire importantă în a doua parte a zilei te poate liniști și îți poate aduce o bucurie neașteptată. Viața e un ocean, iar uneori cea mai mare înțelepciune e să plutești până se schimbă vântul.

PEŞTI Astăzi pari să fii un pic mai căpos decât de obicei, dar stelele spun să fii mai mlădios în purtare. Încearcă să-i convingi pe cei din jur cu pași mici, nu te purta ca un „dictator”. Ai grijă să nu exagerezi cu planurile prea îndrăznețe, căci riști să faci gafe sau confesiuni care să te pună într-o lumină ciudată. Totuși, la amiază te-ar putea aștepta o întâlnire care te poate face să-ți freci mâinile de mulțumire.