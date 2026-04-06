BERBEC În această zi de marți, s-ar putea să te simți cuprins de o asprime nefirească, fiind exigent și cam agresiv cu cei care îți ies în cale. Se vede treaba că nu prea ai arta de a-i convinge pe ceilalți ori de a-i motiva, semn că oboseala s-a cuibărit adânc în oasele tale și ai mare nevoie să-ți reîncarci bateriile. Sănătatea este darul cel mai de preț, iar înțelepciunea bătrânească spune că „sănătatea e mai bună decât toate”, deci nu o neglija pentru ambiții trecătoare. Comunicarea în coconul familiei este singura care te poate salva de tensiuni, așa că apleacă-ți urechea spre ”tribul” tău.

TAUR Grijile cotidiene par să se adune astăzi din cauza cuiva din preajma ta care nu măsoară consecințele faptelor sale, zădărnicindu-ți planurile atent rânduite. Totuși, acest necaz îți poate aduce și argumente bune, scutindu-te, poate, de o responsabilitate care te apăsa pe umeri. Nu lăsa aceste tensiuni să-ți întunece privirea, ci îndrăznește să cauți independența și să te deschizi către ceilalți fără nicio teamă. Acceptă provocarea de a descoperi noi orizonturi, căci Marțea Mare este și despre a lăsa în urmă ce e vechi și a primi noul cu încredere. Bucură-te de fiecare clipă cu o inimă pozitivă, știind că ordinea se va așeza de la sine, dacă rămâi statornic.

GEMENI

Căminul tău poate deveni astăzi un adevărat izvor de binefacere, unde securitatea și căldura te pot face să te simți în armonie deplină cu tot ce te înconjoară. Fie că e vorba de vecini sau de colegi, poți să petreci o zi așezată, presărată cu plăceri gourmet, un răsfăț pe care sufletul tău îl merită din plin. În liniștea casei, poate că și micii tăi prieteni, câinele credincios sau pisica ce toarce la picioare, îți amintesc de puritatea sentimentelor simple. Poate fi o zi deosebită pentru a-ți regăsi vigoarea acasă, pregătindu-te sufletește pentru marea sărbătoare ce va veni.

RAC Povața mea pentru tine în această marți este să te ții de treburile tale de rutină și să nu faci valuri inutile în nicio afacere, fie ea profesională sau de dragoste. Înțelepciunea românească ne învață că „graba strică treaba”, iar astăzi orice hârtie semnată cu repezeală ar putea fi lovită mai târziu de nulitate. Fii cu mare băgare de seamă la ce iscălești și nu pleca urechea la zvonurile celor care nu știu pe ce lume se află. Prudența este cheia acestei zile, așa că lasă orele să treacă liniștit, fără să te lași ademenit de propuneri care par prea frumoase ca să fie adevărate.

LEU Sub paza unei Luni visătoare și romantice, universul tău care tinde spre realism și materialism poate deveni brusc mult mai blând și plin de poezie. Pari să fii în ton cu mediul tău și poate ar fi bine să continui efortul început cu dieta, căci echilibrul trupesc merge mână în mână cu cel sufletesc. Poți avea harul de a ocoli dificultățile și de a-ți arăta valorile cu fermitate, fără să te mai pierzi în ocoliri inutile. Luna s-ar părea că -ți șoptește că frumusețea stă în detalii, iar tu poți să fii acum gata să le prețuiești cu toată inima.

FECIOARĂ Te poți simți determinat să faci un efort împotriva propriei firi, iar aceasta poate fi cea mai bună cale pe care o poți alege în prag de sărbători. O persoană apropiată ți-ar putea oferi un sfat de preț pentru sănătatea și forma ta bună, așa că nu-l ignora, ci încearcă să-l folosești. Se zice în popor că „după faptă și răsplată”, iar astăzi veștile bune se împletesc cu cele mai puțin vesele, fără să ai timp de o analiză adâncă. Chiar dacă ziua pare a fi una fastă, păzește-te de nepăsare și de nerăbdarea care te-ar putea împinge la greșeli. Rămâi concentrat pe activitatea cotidiană, căci munca te poate ține departe de gândurile negre.

BALANŢĂ Astăzi s-ar putea pune prima piatră de temelie a unei idei pornite de la un prieten, iar tu ai putea avea acum toate mijloacele necesare pentru a trece la fapte. Totuși, economia zilei te poate strânge un pic, căci poftele tale sunt enorme, iar dorința de a te bucura de moment poate depăși cu mult posibilitățile bănești, mai ales în contextul acestor taxe care par să nu se mai oprească din creștere. Va trebui să-ți gestionezi dorințele cu multă chibzuință și să revizuiești cheltuielile, ca nu cumva să rămâi cu buzunarele goale înainte de Sfintele Paști.

SCORPION Planeta Mercur s-ar părea că se poate pune astăzi pe glume, provocând o serie de evenimente neprevăzute care pot avea o latură comică, dacă știi să le privești cu detașare. Povața mea este să nu respingi nicio experiență nouă de la bun început, căci mai târziu s-ar putea să-ți pară rău de ocazia pierdută. Nu te grăbi să spui „da” sau „nu”, ci privește cum se derulează relația sau afacerea înainte de a lua o hotărâre definitivă. Seara ar trebui să fie dedicată celor dragi, familiei și prietenilor apropiați.

SĂGETĂTOR Grijile cotidiene s-ar părea că se mută astăzi în zona bugetului, unde poți fi nevoit să faci un pic de ordine și să cauți informațiile care îți lipsesc. S-ar putea să ai o surpriză plăcută și să descoperi că bancherul tău are mai multe idei comune cu tine decât ți-ai fi imaginat vreodată. Conjunctura te poate îndemna să iei măsuri și să investești, dar pregătește-ți pașii cu mare atenție, căci tot ce comunici trebuie să fie clar ca lumina zilei. Proiectele tale pot avea nevoie de clarificare înainte de a fi puse în mișcare, așa că nu lăsa nicio iță încurcată în socotelile tale financiare.

CAPRICORN La serviciu, s-ar putea să simți o apăsare din cauza sarcinilor, dar soluția este să arborezi un zâmbet cuceritor, evitând, astfel, orice neplăcere cu colegii. Poți simți nevoia de înțelegere și de momente plăcute, așa că, după program, caută cu tot dinadinsul prilejuri care să te facă să te simți confortabil și liniștit. Nu încerca să-ți impui punctul de vedere cu forța, ci caută ajustări succesive până când ceilalți vor fi de acord cu tine de la sine. Fii foarte precis și direct în tot ce spui, atât acasă, cât și la muncă, pentru a nu lăsa loc de interpretări greșite. Zâmbetul tău poate fi cea mai bună unealtă de lucru astăzi.

VĂRSĂTOR Atmosfera zilei pare să fie pigmenatată cu o creativitate concretă, dar acest climat întreprinzător poate scoate la iveală și fețe mai puțin plăcute ale celor din jur. Unii oameni pot deveni aroganți sau autoritari, declanșând scandaluri inutile care nu fac decât să tulbure liniștea Săptămânii Mari. Chiar dacă tu ești plin de bunăvoință, pregătește-te pentru posibile izbucniri cauzate de egoismul și vanitatea altora. Rămâi calm în fața acestor griji cotidiene și nu lăsa aroganța lor să te destabilizeze. Poate fi o zi în care inițiativa ta trebuie să fie dublată de o mare doză de răbdare față de slăbiciunile omenești.

PEŞTI Poți simți o nevoie arzătoare de schimbare, iar astăzi gândurile și amprenta ta personală pot fi mai importante decât orice altceva. Se pare că ai toate resursele și sprijinul necesar pentru a pune în lucrare ceea ce ai în minte, dar nu te lăsa copleșit de griji nefondate. Dacă o problemă pare să nu aibă rezolvare acum, mai bine amână decizia, căci timpul poate fi cel care găsește adesea soluțiile cele mai bune de la sine. Ferește-te de cheltuielile păguboase, care te pândesc la tot pasul și nu lăsa grijile mărunte să-ți umbrească viziunea. Uneori, a nu face nimic poate fi cea mai mare dovadă de curaj și înțelepciune.