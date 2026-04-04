BERBEC Se pare că duminica aceasta te vei trezi târziu și vei căuta să te duci la culcare devreme. Poate fi felul tău de a recupera energia pe care ai consumat-o în săptămâna ce tocmai a trecut. Această tihnă de Florii îți poate aduce o bună dispoziție care te poate împinge să-i abordezi pe ceilalți mult mai deschis, simțind cum noutatea intră în viața ta. S-ar putea să ai ocazia să-ți revizuiești părerea asupra unei persoane apropiate. În tradiția noastră, se spune că cei care se spală pe cap de Florii fără apă sfințită riscă să albească, așa că ar fi bine să respecți rânduiala și să te bucuri de pacea duminicii.

TAUR Pentru tine, duminica Floriilor s-ar părea că se arată a fi o zi excelentă pentru mici ieșiri în oraș, vizite sau plimbări prin magazine. Pare să fie un weekend normal în care poate că ar trebui să profiți de orice situație favorabilă, căci asta n-a rănit niciodată pe nimeni. Ai încredere în norocul tău, care pare să fie prezent astăzi. Deși totul este marcat de impulsivitate în cele ale inimii, încearcă să nu te lași păcălit. Poți rămâne stoic în mijlocul oricărei furtuni, folosind cu pricepere energia altora în beneficiul tău. Bucură-te de dezlegarea la pește de astăzi, așa cum e datina mesei de sărbătoare.

GEMENI Rutina ta de astăzi pare să fie plină de energie pozitivă și inițiative îndrăznețe. Atmosfera poate să fie una motivantă și constructivă, dar poate fi necesar să-ți folosești intuiția pentru a scăpa fără incidente din traficul haotic al zilei. Ai mare grijă la vorbele tale dacă te întâlnești cu un nativ din Capricorn; sunteți amândoi pietre tari și s-ar putea să nu ajungeți la nicio înțelegere dacă nu lăsați de la voi. De Florii, stelele spun că este bine să porți o ramură de salcie la brâu pentru a te feri de dureri, cum făceau bunicii noștri.

RAC S-ar putea să ai unele îndoieli care, dacă nu le strunești corect, îți pot împiedica exprimarea în toate domeniile. Nu te lăsa copleșit și evită, pe cât poți, oamenii negativi. Astăzi ți se poate cere o rigoare care s-ar putea să nu fie pe placul tău. S-ar putea ca autoritatea celor din jur să te enerveze, dar încearcă să nu fii atât de sensibil. Mai bine mergi la biserică și ia ramuri de salcie sfințite; pune-le la icoane pentru a-ți păzi casa de duhurile rele și de boli, așa cum este obiceiul străvechi.

LEU Sub paza Soarelui, patronul tău, ai astăzi multe oportunități pentru petrecerea timpului liber, pe care ar fi înțelept să nu le risipești în zadar. Pacea interioară care te poate cuprinde te poate ajuta să câștigi încredere și vitalitate, ca să faci față haosului din jur. Totuși, în mărinimia ta de astăzi, nu uita un vechi adevăr: ”sătulul nu crede la ăl flămând”. Fii aplecat spre nevoile celor care nu au parte de aceeași lumină ca tine. De Florii, este bine să lovești ușor cu ramura de salcie pe cei dragi, urându-le să fie sănătoși și „înfloriți” ca florile grădinii.

FECIOARĂ S-ar părea că nu se întrevede niciun dezavantaj la orizont pentru tine duminica aceasta. Moralul tău pare să fie în top, relațiile cu ceilalți pot fi armonioase, iar energia ta îți poate da aripi spre tot ce te pasionează. Tot ce exprimi prin atitudine sau cuvinte este demn de o adevărată sărbătoare a sufletului. Ai dreptate să nu te mai lași oprit din drumul tău. Dacă ai nume de floare, cinstește-ți astăzi sărbătoarea cu bucurie, lăsând spiritul Floriilor să-ți umple casa de lumină.

BALANŢĂ Duminica aceasta se poate dovedi obositoare deoarece ai tendința să amesteci utilul cu plăcutul. E posibil să u te poți decide asupra unei singure activități și riști să te împrăștii în diverse încercări. Chiar și așa, acest lucru îți poate deschide noi orizonturi și te poate scoate din zona de confort. Alesul inimii tale s-ar părea că se simte bine în prezența ta, deci spune-i ce gândești cu adevărat. Trăiește clipa, căci e duminica Floriilor. Obiceiul spune că de Florii se plantează flori, dar nu înainte de a le binecuvânta prin rugăciune, pentru a crește mândre și trainice.

SCORPION S-ar putea să ai speranța că duminica aceasta vei reuși să faci o mulțime de treburi pentru casă. Începe cu frumosul, conform datinii, salcia sfințită luată astăzi de la biserică se pune și în grădină, pentru a feri recolta de grindină și de stricăciune. Organizează-te bine, cere ajutor și împarte sarcinile cu familia sau partenerul. Poate fi un moment excelent pentru a începe ceva nou, deoarece energia ta nu ar trebui să te lase la greu. Atmosfera te poate purta departe și poți fi gata să-i atragi și pe cei dragi în cele mai îndrăznețe provocări ale tale.

SĂGETĂTOR Gândurile s-ar putea să nu te lase să te relaxezi pe deplin duminica aceasta. Totuși, poate să fie o zi excelentă pentru inițiative casnice sau pentru a găsi colaboratori iscusiți printre membrii familiei. Pari să avansezi într-un ritm care se potrivește deosebit de bine firii tale entuziaste. Oamenii pot fi sensibili la încurajările tale, ceea ce poate garanta o colaborare plină de creativitate. Nu uita de masa de Florii, unde dezlegarea la pește este prilejul cel mai bun să aduni neamul laolaltă și să depăni povești despre vremurile de demult.

CAPRICORN Duminica poate fi o zi liniștită și relaxantă în mijlocul familiei tale. Latura ta dinamică îți poate permite să combini mai multe activități, ceea ce te poate face să fii destul de bine dispus. Fără să-ți faci griji pentru restul lumii, bucură-te de momentele bune ale zilei. Vezi mai clar în sufletul partenerului tău decât în al tău, dar încearcă să nu fii prea critic și acceptă-i punctul de vedere. Adu ramuri de salcie sfințite în casă pentru a menține pacea și disciplina pe care le prețuiești.

VĂRSĂTOR Poți să evaluezi astăzi un potențial pe care l-ai subestimat până acum, fie la tine, fie la altcineva. Acest lucru îți poate permite să beneficiezi de o situație favorabilă pentru un proiect de viață în familie. Poate fi o zi grozavă pentru a avea grijă de cei dragi, de prieteni sau de familie. Chiar dacă oamenii din jur par împrăștiați și nesiguri, ceea ce te poate stresa, rămâi concentrat pe ce ai de făcut. Obiceiul spune că salcia de Florii are puteri tămăduitoare, așa că pune o ramură sfințită la icoană pentru a atrage binecuvântarea asupra întregii case.

PEŞTI Conjunctura de astăzi îți poate crește energia, ceea ce se traduce printr-un volum mare de activități făcute cu mult entuziasm. Totuși, ziua poate fi grea dacă te lași afectat de izbucnirile sau capriciile celor din jur. Nu o lua personal și păstrează-ți calmul, chiar dacă poți să te simți un pic străin în toată această efervescență. Concentrează-te pe casa ta și pe interesele tale personale, deoarece toată lumea pare să se gândească doar la sine astăzi. Poți lăsa activitățile mai grele pentru peste o zi sau două. De Florii, curăță-ți sufletul și casa, pregătind o masă cu pește care să-ți dea energie pentru săptămâna care vine.