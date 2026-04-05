BERBEC Luni s-ar putea să găsești o mare mulțumire sufletească aplecându-te asupra nevoilor unui prieten care are trebuință de sprijinul tău. În această primă zi a Săptămânii Patimilor, s-ar părea că simți nevoia să o iei mai moale, să-ți asculți îndemnurile lăuntrice și să te odihnești fără prea multă tămbălău. Cu o minte limpede, poți fi gata să profiți de orice prilej bun care-ți iese în cale, fără să te lași dus de nas. Calmul tău de fier te-ar putea ajuta să stăpânești evenimentele și să alegi ce ți se potrivește mai bine. Ar putea fi un moment bun să te gândești la rânduiala casei înainte de sărbătorile pascale.

TAUR Dacă alegi să mergi la târg pentru cumpărături, s-ar putea să fii tare mulțumit, mai ales că negustorii te-ar putea sfătui de bine și ți-ar putea face ceva reduceri. Ai șanse să reușești să alegi lucruri de calitate și cu bun gust, ferindu-te de mărfurile proaste. Aceasta ar putea fi o zi de căpătâi pentru viitorul tău la slujbă, deci ține ochii deschiși pentru o schimbare de post sau de loc de muncă. În prag de sărbători, o rânduială nouă în cele profesionale ar putea fi ca o gură de aer proaspăt.

GEMENI Conjunctura astrală s-ar părea că te înzestrează luni cu o minte isteață și destule idei pentru a găsi soluții la care poate că nimeni nu s-ar fi gândit, dar care vin mănușă. Nicio piedică nu ți s-ar părea de netrecut; ești iute, destoinic și apari mereu, chiar și când nu ești așteptat. Poate fi o zi strașnică pentru a-ți pune planurile în mișcare, pentru a risipi neînțelegerile sau pentru a vorbi de bine cu cei din jur. Oamenii par să fie cu luare aminte la ce spui și gata să te ajute, fără să simți nicio răutate în vorbele lor, cel mult vreo glumă mai piperată.

RAC Discuțiile ușoare par să fie la ordinea zilei, astăzi, dar poate că n-ar fi momentul să te apleci asupra unor chestiuni cu greutate sau să te îndrăgostești orbește de cine nu trebuie. Simțirile tale sunt plăcute, dar situația nu pare să fie prea stabilă, așa că poate că ar fi înțelept să mai aștepți o zi sau două înainte de a porni la drum lung. Mediul în care te învârți se potrivește cu țintele tale, atmosfera fiind una plină de viață. Legăturile cu ceilalți curg lin și ai putea găsi sprijinul de care ai nevoie la fiecare pas.

LEU Conjunctura de luni s-ar părea că te îndeamnă la vorbe bune și la schimburi de idei care să-ți ungă sufletul și să-ți ridice moralul. Ar putea fi o zi potrivită să-ți pui la treabă imaginația și să ieși din făgașul obișnuit al rutinei. În această zi, ar fi cu cale să cauți să-ți înțelegi mai bine trăirile și emoțiile. Acest lucru te-ar putea ajuta să te porți mai frumos cu ceilalți, să te simți mai în largul tău în lume și să capeți mai multă încredere în tine.

FECIOARĂ Deși luni nu prea e o zi bună de mers la magazin, s-ar putea să te cuprindă o poftă nebună de cumpărături. Ar fi bine să-ți păzești punga, să-ți faci o listă cu ce ai cu adevărat nevoie pentru praznic și să nu te abați de la ea. Nu arunca banii pe fereastră, căci un preț mare nu înseamnă mereu un lucru bun. Ar fi înțelept să-ți cercetezi mai bine emoțiile în această zi. Această privire înlăuntrul tău te-ar putea ajuta să te simți mai bine printre oameni și să-ți regăsești siguranța de sine. Postul este și despre cumpătare în cheltuieli, nu doar în mâncare.

BALANŢĂ Aspectele planetare s-ar părea că te protejează și ți-ar putea aduce optimismul de care ai nevoie în viață acum. Acest suflu nou poate fi potrivit pentru viitorul tău financiar și pare să favorizeze începerea unor proiecte noi, mai ales în cele ale casei sau pământului. Poți să te adaptezi ușor la orice și poți liniști orice gâlceavă, descurcând ițele complicate cu multă minte. Oamenii s-ar putea baza pe simțul tău practic și pe hărnicia ta. În Lunea Mare, rânduiala ta pragmatică ar putea fi de mare folos pentru a pregăti totul așa cum scrie la carte, fără grabă inutilă.

SCORPION S-ar părea că-ți place să savurezi timpul de unul singur, stând departe de larma lumii. Ai putea opta pentru un prânz liniștit sau ai putea răsfoi niște cărți noi ca să te relaxezi. Lasă deoparte televizorul și telefonul, căci nu te fac mai isteț; mai bine mergi în aceeași direcție cu ceilalți, familia și prietenii, căci unindu-vă puterile ați putea ajunge mai ușor la liman. Este vorba doar despre a pune la un loc scopurile voastre și a învăța unii de la alții. Această perioadă de introspecție se potrivește de minune cu liniștea pe care o cere Săptămâna Patimilor.

SĂGETĂTOR Luni s-ar putea să dai dovadă de multă milă și înțelegere față de cei pe care îi întâlnești, fiind gata să ajuți pe oricine are nevoie de o mână de sprijin. S-ar părea că te grăbești mai puțin decât de obicei și, deși ești o fire hotărâtă, te-ai putea lăsa înduplecat ușor de un copil sau de o persoană dragă. Cedezi cu dragă inimă în fața micilor dorințe ale celor apropiați, chiar dacă asta nu e regula ta obișnuită. Bunătatea ta poate fi ca un balsam pentru familie în aceste zile de pregătire spirituală, aducând armonie sub acoperișul tău.

CAPRICORN Luni, s-ar putea să plutească o urmă de neînțelegere peste legăturile tale cu ceilalți. Ar putea fi bine să nu te grăbești cu treburile importante și să te asiguri că toată lumea a priceput ce ai avut de spus. Legăturile cu neamul pot fi în centrul atenției; caută să le îmbunătățești pentru ca planurile voastre comune să meargă pe drumul cel bun, chiar dacă cei din jur par mai mofturoși decât de obicei. În prag de Paște, răbdarea ta de fier poate fi pusă la încercare pentru a menține unitatea familiei în fața oricărei neclarități.

VĂRSĂTOR Dimineața de luni s-ar putea să ți se pară cam aglomerată și plină de treburi, așa cum stă bine unei prime zile de săptămână. Totuși, seara s-ar putea dovedi a fi relaxantă și plină de voie bună. Ar putea fi bine să nu le scoți ochii celor din jur pentru ce n-au făcut, ci mai degrabă să-i menajezi și să le dai o mână de ajutor. Se pare că este o vreme bună pentru alianțe noi și planuri de viitor, deși ar putea fi indicat să păstrezi rânduiala actuală. Chiar dacă lucrurile nu ies exact cum ai vrut, acceptă schimbarea cu inima ușoară.

PEŞTI S-ar părea că nu ar fi deloc momentul potrivit să arunci cu banii pe fereastră pe lucruri de care nu ai neapărată trebuință, căci bugetul tău pare să fie cam limitat. La capitolul muncă, s-ar putea să simți că nimic nu se leagă și să fii mai degrabă în defensivă. Încearcă să-ți stăpânești mânia și să rămâi concentrat pe ce este cu adevărat important, căci dacă îți pierzi cumpătul, nimic nu va merge cum ai plănuit. În Săptămâna Mare, liniștea și cumpătarea sunt cele mai de preț unelte pentru a trece cu bine peste orice neajuns financiar sau profesional.