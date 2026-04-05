Prețurile alimentelor au crescut în 2026 cu aproximativ 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar după sărbătorile pascale sunt așteptate noi majorări, pe fondul scumpirilor la energie, gaze și combustibili.

Semnalul vine din partea Federația Patronală Română din Industria Alimentară – Romalimenta, prin vocea președintelui Aurel Popescu, care avertizează că presiunea costurilor nu mai poate fi absorbită de producători.

Evoluția prețurilor și impactul costurilor în industria alimentară (2026)

Indicator Valoare / Situație Impact Creștere prețuri alimente ~10% (2026 vs 2025) Scumpiri deja vizibile Costuri producție +6,5% Presiune pe prețuri Energie & gaze Creștere accelerată Factor principal Combustibili Volatilitate ridicată Costuri transport mai mari Consum -3,5% – 4% Cerere în scădere Scumpiri estimate După Paște Ajustări inevitabile

„Creşterea de 10% în 2026 faţă de 2025 a fost normală până acum, pentru că TVA a crescut şi s-a liberalizat energia. Dar acum lucrurile sunt total diferite de o normalitate. Suntem chiar departe de o normalitate şi faţă de toate statele. Toate statele au luat măsuri în aşa fel încât să contracareze creşterea aceasta de preţuri la carburanţi, iar noi, de la 1 aprilie, avem şi creşterea de preţ la gaze. Acum se înregistrează nişte creşteri de la o zi la alta, mai ales pe zona aceasta de energie – gaze, energie electrică şi combustibil. Nu avem ce face decât să le contabilizăm şi, după Paşte, o să ieşim şi o să ajustăm preţurile în aşa fel încât să putem rezista în piaţă. Nu avem altă soluţie”, a declarat Aurel Popescu.

Reprezentantul industriei alimentare susține că lipsa unor măsuri eficiente amplifică presiunea asupra producătorilor.

„Guvernul nu ia măsuri în pas cu tot ce se întâmplă la nivel mondial. Statul încasează bani în plus, iar noi cheltuim mai mult şi vrem să ţinem inflaţia pe loc. Nu o să o ţinem niciodată, pentru că ne obligă produsul să modificăm preţurile. După părerea mea, nu ştim să administrăm. Mediul de afaceri nu este băgat în seamă. Autorităţile se întâlnesc cu noi ca să bifeze că s-au întâlnit, spun că au luat act, dar fac tot ce ştiu ei. Am avut întâlnire şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, am avut şi întâlnirea tripartită Guvern-Patronate-Sindicate, cu premierul, care a notat şi atât”, a subliniat acesta.

În opinia sa, reducerea accizei la motorină are efect limitat:

„Nu e o măsură care să satisfacă mediul de afaceri. 30 de bani este de la o zi la alta, mai trag americanii două rachete şi creşte preţul cu 40 de bani”.

Propuneri pentru stabilizarea prețurilor

Organizația patronală a înaintat autorităților mai multe soluții pentru a menține prețurile sub control:

„Fiecare sub-ramură a industriei alimentare are o flotă proprie de maşini – carne, lapte, pâine – avem maşini specializate de transport produse, iar aceste maşini sunt cu gabarit mai mic pentru a putea face distribuţia în sutele de magazine care sunt în oraşe, însă în oraşe nu ai voie să circuli cu o maşină de 7,5 tone. Şi pentru că hotărârea cu distribuitorii se referă numai la maşini de peste 7,5 tone, atunci am rugat să se schimbe HG 1094/2025, unde e această prevedere de 7,5 tone, şi să se facă de la 2,4 tone, astfel încât şi maşinile specializate de alimente să intre în această jurisdicţie. De asemenea, am propus să se reducă acciza şi TVA-ul treptat, în aşa fel încât să acopere aceste cheltuieli suplimentare, aceste costuri care nu erau prevăzute în buget, iar preţul să rămână acelaşi. Dacă s-ar dori să se facă ceva pentru industria alimentară, ar mai trebui să avem şi preţuri accesibile la gaze. Trebuie să facem aceste lucruri, dacă vrem să dăm alimente bune şi româneşti oamenilor”, a explicat Aurel Popescu.

Deși costurile cresc, industria alimentară poate asigura necesarul de produse.

„Nu cred că ne vom confrunta cu penurie de alimente. Noi să avem energie ca să putem produce. Avem materii prime, avem de toate, fără probleme, dar, repet: să avem energie ca să putem produce. Oricum, noi producem produsele pe care le solicită populaţia, indiferent de costurile care sunt, dar toate costurile le băgăm în preţul de vânzare”, a punctat acesta.

Totuși, efectele asupra consumului sunt deja vizibile:

„Avem o scădere a consumului de circa 3,5-4%. Asta arată că puterea de cumpărare a scăzut şi oamenii sunt mai atenţi la cheltuieli. În opinia mea, este o scădere destul de mare faţă de media anilor anteriori, care semnifică faptul că puterea de cumpărare a scăzut şi oamenii sunt mai atenţi, dar, din punct de vedere al risipei alimentare, este un avantaj”.

În perioada sărbătorilor pascale, prețurile vor rămâne stabile, însă producătorii avertizează că acest lucru nu va dura.