Paștele Catolic marchează Învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după răstignirea din Vinerea Mare, la fel ca în tradiția ortodoxă. Cu toate acestea, data sărbătorii diferă în majoritatea anilor din cauza modului de calcul.

Biserica Catolică stabilește Paștele în funcție de echinocțiul de primăvară, calculat după calendarul gregorian, în timp ce Biserica Ortodoxă folosește calendarul iulian pentru același reper astronomic. Din acest motiv, există ani în care sărbătoarea coincide, dar și ani în care diferența ajunge la una sau chiar mai multe săptămâni.

În 2026, Paștele Catolic este celebrat pe 5 aprilie, iar cel ortodox pe 12 aprilie. Sărbătoarea catolică poate avea loc în martie sau aprilie, însă niciodată în mai, spre deosebire de cea ortodoxă, care poate cădea în aprilie sau mai.

Diferențele dintre cele două confesiuni sunt vizibile și în perioada postului. În tradiția catolică, regulile sunt mai permisive, fiind acceptat consumul de ouă, lapte sau brânzeturi. În schimb, în tradiția ortodoxă, postul presupune renunțarea la toate produsele de origine animală, cu excepția unor dezlegări la pește.

Există și deosebiri în desfășurarea slujbelor și a ritualurilor. La catolici, lumina Învierii este primită la finalul slujbei, în timp ce la ortodocși acest moment are loc la miezul nopții. Romano-catolicii nu folosesc Focul Haric de la Ierusalim, însă au ritualul binecuvântării focului nou, realizat în afara bisericii.

Candela pascală, simbol al lui Hristos, este aprinsă și purtată în biserică, iar credincioșii își aprind lumânările din această sursă de lumină.

Un moment definitoriu al Paștelui Catolic este apariția Papei în Piața Sfântul Petru din Vatican, unde transmite mesajul pascal credincioșilor din întreaga lume.

Discursul începe cu formula „Urbi et Orbi”, care înseamnă ”Către cetate și către lume”, o expresie cu origini în Imperiul Roman, folosită pentru anunțuri oficiale. Astăzi, aceasta deschide mesajele solemne ale Papei de Crăciun și Paște, dar și alte ocazii excepționale.

Masa de Paște la catolici include preparate similare cu cele din tradiția ortodoxă. Mielul rămâne preparatul principal, iar meniul poate conține drob, ciorbă de miel, friptură sau pască.

Printre elementele specifice se numără biscuiții în care este învelit un ou întreg, simbol al vieții și renașterii. Ouăle umplute sunt, de asemenea, nelipsite.

În multe regiuni, deserturile includ cozonac sau preparate dulci cu nucă și cacao, iar simbolistica oului rămâne centrală în toate tradițiile.

În România, comunitățile catolice păstrează o serie de obiceiuri specifice. Printre cele mai cunoscute se numără vânătoarea de ouă, dar și stropitul fetelor nemăritate, practicat mai ales în Transilvania.

Acest obicei, provenit din Germania, avea inițial rol de purificare și era realizat cu apă. În prezent, se folosește adesea parfum. Tradiția simbolizează reînnoirea și fertilitatea.

De asemenea, credincioșii obișnuiesc să ciocnească ouă și să ofere daruri, iar în Vinerea Mare aduc acasă crenguțe de măslin, simbol al păcii și al reconcilierii.

În Germania, pomul de Paște („Osterbaum”) este împodobit cu ouă colorate, iar tradiția iepurașului de Paște își are originea tot aici. Acesta simbolizează fertilitatea și este asociat cu oferirea de daruri copiilor.

Legenda spune că zeița Eastre ar fi transformat o pasăre într-o iepuroaică, care a continuat să depună ouă decorate, dând naștere uneia dintre cele mai răspândite tradiții pascale.

În Spania, sărbătoarea începe cu „Semana Santa”, o serie de procesiuni impresionante, cu care alegorice și statui religioase purtate prin orașe. Participanții poartă costume tradiționale, simbolizând pocăința.

Italia marchează Paștele prin procesiuni religioase și preparate specifice, precum pâinea împletită cu ouă, simbol al Sfintei Treimi. În Franța, există credința că ouăle sunt aduse de „clopotele zburătoare” ale bisericilor.

În Europa de Est, inclusiv în România, tradiția coșului cu alimente binecuvântate la biserică este foarte răspândită. Fiecare produs are o semnificație religioasă, de la carne și ouă, până la hrean sau unt.

Dincolo de diferențele de calendar sau tradiție, Paștele rămâne cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, simbol al vieții, al speranței și al renașterii spirituale.

Indiferent de confesiune, credincioșii celebrează același moment fundamental: victoria vieții asupra morții și promisiunea unui nou început.