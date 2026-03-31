Costuri vacanță de Paște în România. Credincioșii din România vor sărbători Paștele diferit; catolicii pe 5 aprilie, iar ortodocșii pe 12 aprilie. Potrivit legii de la noi din țară, se acordă zile libere doar pentru sărbătorile pascale ortodoxe, acestea fiind 10 aprilie (Vinerea Mare), 12 aprilie (prima zi de Paște) și 13 aprilie (a doua zi de Paște).

Astfel, românii vor avea parte de o mică vacanță de 4 zile. Unii români deja și-au făcut programul pentru această perioadă și și-au făcut rezervări din timp pentru călătorii. Cei care nu s-au hotărât încă ce să facă în vacanța de Paște, mai au încă timp să organizeze o mică excursie, indiferent de bugetul pe care îl au.

Orașul Sibiu, care este unul dintre cele mai căutate puncte turistice din România, oferă cazare care variază în funcție de nivelul de confort și clasificarea unităților hoteliere:

Hoteluri de 5 stele: aproximativ 523 – 550 RON / noapte

Hoteluri de 4 stele: aproximativ 341 – 410 RON / noapte

Hoteluri de 3 stele și pensiuni: aproximativ 240 – 270 RON / noapte

Pentru aceeași perioadă, costurile pentru o vacanță în Brașov sunt:

Hoteluri de 5 stele: aproximativ 789 RON pe noapte

Hoteluri de 4 stele: aproximativ 603 RON pe noapte

Hoteluri de 3 stele: aproximativ 377 RON pe noapte

Cei care doresc să-și petreacă vacanța la malul mării, hotelurile din Mamaia sunt deja pregătite pentru oaspeți, iar unele dintre ele au și pachete speciale pentru acest sezon. De exemplu, mai multe unități din Mamaia Nord au pachete turistice de tip all inclusive, iar prețul pentru trei nopți este între 1.200 și 2.500 de lei pentru 2 persoane. La fel ca în Brașov și Sibiu, prețurile diferă în funcție de locația aleasă și pot trece ușor de 500 de lei pe noapte.

Pentru Paștele Ortodox din 2026, ofertele turistice către Grecia sunt structurate în funcție de regiune, tipul de transport și complexitatea pachetului turistic.

Pentru insulele Creta și Rodos, pachetele cu avion charter pornesc de la 430€ – 570€ / persoană. Acestea includ, în mod obișnuit, zbor din București, 5 nopți de cazare, transferuri locale și toate taxele aferente, fiind printre cele mai echilibrate opțiuni ca raport preț–confort.

Pentru Corfu, pachetele cu transport autocar au prețuri cuprinse între 250€ – 350€ / persoană. Acestea sunt structurate ca circuite de aproximativ 6 zile, incluzând cazare și programe de vizitare, ceea ce le face atractive pentru turiștii interesați de experiențe mai complexe.

Zona Paralia Katerini rămâne una dintre cele mai accesibile destinații de Paște, cu pachete de la 190€ – 280€ / persoană. Acestea sunt organizate preponderent cu autocarul și includ cazare, fiind orientate către vacanțe de tip economic pe litoralul continental grec.

Pentru capitala Atena, prețurile pornesc de la aproximativ 690€ / persoană, în funcție de tipul transportului (avion de linie sau charter). Pachetele sunt concepute ca city break sau circuite culturale de 4–5 nopți, cu accent pe obiective istorice și experiențe urbane.

Hotelurile de pe litoralul bulgăresc mizează pe oferte speciale pentru sejururi de 3 nopți, cu servicii all inclusive și activități dedicate sărbătorilor pascale.

Segmentul economic, format din hoteluri de 3 stele, rămâne cea mai accesibilă opțiune pentru turiști. Prețurile variază între 160€ și 220€ / persoană, pentru un sejur de 3 nopți, cu servicii de tip All Inclusive.

Categoria medie, reprezentată de hotelurile de 4 stele, are tarife cuprinse între 200€ și 280€ / persoană.

În multe cazuri, aceste oferte includ și transportul cu autocarul, în special prin intermediul agențiilor turistice, ceea ce crește atractivitatea pachetului pentru turiștii care preferă vacanțe organizate complet.

Segmentul de top, format din hoteluri de 5 stele, pornește de la 350€ până la 450€ / persoană (aproximativ 1.999 lei).