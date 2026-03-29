Evoluția vine pe fondul unei creșteri semnificative comparativ cu sezonul de iarnă 2023-2024, când valoarea plăților fără numerar a fost considerabil mai mică. În ultimii doi ani, segmentul serviciilor de alimentație a înregistrat o creștere de 51%, iar cel al cazării un avans de 31%, ceea ce confirmă extinderea utilizării soluțiilor digitale în industria ospitalității.

Deși valoarea medie a tranzacțiilor a rămas relativ constantă, numărul acestora a crescut cu 42% în aceeași perioadă, indicând faptul că turiștii nu și-au schimbat semnificativ comportamentul de consum, ci doar metoda de plată. Numerarul este utilizat tot mai rar, în favoarea soluțiilor digitale, adoptate într-un ritm accelerat pe parcursul sezonului de iarnă. Datele furnizate de Global Payments arată că plățile fără numerar au devenit deja un standard în zonele montane din România, fiind mai degrabă o necesitate pentru operatorii din turism decât un avantaj competitiv.

În perioada analizată, prin terminalele Global Payments au fost procesate peste două milioane de tranzacții electronice în restaurante, inclusiv fast-food, și unități de cazare. Activitatea a atins un vârf în decembrie 2025, când numărul tranzacțiilor a fost cu 12% mai mare decât în februarie 2026. Lunile ianuarie și februarie au înregistrat niveluri relativ stabile atât în ceea ce privește numărul tranzacțiilor, cât și valoarea acestora, ceea ce sugerează că vacanța școlară de schi contribuie semnificativ la menținerea fluxului turistic.

„Creșterea de 45% a valorii plăților digitale în sezonul de iarnă, în ultimii doi ani, arată că turiștii au adoptat pe deplin soluțiile fără numerar. Astăzi, aproape toată lumea are un smartphone, iar în context sportiv, tot mai mulți folosesc smartwatch-uri, ceea ce face plata mult mai simplă și rapidă decât utilizarea numerarului. O arată inclusiv creșterea de 42% a numărului de tranzacții digitale în ultimii doi ani. Totodată, datele Global Payments arată și o extindere a sezonului de vârf dincolo de perioada sărbătorilor de iarnă, cu o distribuție mai uniformă a cheltuielilor pe parcursul întregii ierni. În ansamblu, acest comportament de plată confirmă că plățile digitale devin un standard în stațiunile montane din România”, a declarat Ionela Mitran, Country Manager Romania la Global Payments.

Datele indică faptul că plățile contactless au evoluat de la un avantaj opțional la un standard în turismul montan din România. Acestea sunt utilizate frecvent nu doar pentru achiziții de valoare mare, ci și pentru cheltuieli curente, precum gustări, servicii pe pârtie sau produse de mică valoare. Această schimbare evidențiază atât preferințele turiștilor pentru soluții rapide și convenabile, cât și oportunitățile pentru antreprenori de a integra soluții digitale pentru a răspunde cererii.

Valoarea medie a tranzacțiilor a crescut ușor în sezonul 2025-2026, ajungând la peste 90 de lei în restaurante și la 356 de lei în unitățile de cazare, comparativ cu sezonul 2023-2024, când valorile erau de aproximativ 86 de lei, respectiv 342 de lei. Această evoluție confirmă utilizarea constantă a plăților contactless, indiferent de valoarea achiziției.

Vârfurile de consum oferă o imagine suplimentară asupra comportamentului turiștilor. În data de 14 februarie, cheltuielile prin plăți contactless în restaurante au atins aproape 3,2 milioane de lei, cu o valoare medie de peste 160 de lei per tranzacție. Această sumă a depășit cu aproximativ 1 milion de lei nivelul înregistrat în perioada Revelionului și a fost de peste șapte ori mai mare decât cea din ziua de Crăciun. Datele sugerează că turiștii acordă o importanță tot mai mare momentelor speciale și aleg să marcheze distinct astfel de ocazii.

„Tendința se păstrează și în afara sezonului de iarnă. De exemplu, în perioada 7-8 martie 2026, românii au făcut plăți fără numerar de peste 5,5 milioane de lei doar în restaurante, aproape dublu față de aceeași perioadă din 2024. Ceea ce demonstrează că plățile contactless reprezintă o așteptare standard a consumatorilor, deschizând totodată noi oportunități de creștere în sectorul de turism și hospitality”, a explicat Ionela Mitran, Country Manager Romania la Global Payments.

La nivel regional, principalele zone turistice montane din România au înregistrat o creștere de 24% a valorii plăților digitale și de 18% a numărului de tranzacții în ultimii doi ani. Comportamentul de plată variază în funcție de specificul fiecărei regiuni, însă utilizarea plăților fără numerar este prezentă în toate tipurile de servicii, de la cazare și restaurante la retail și activități de agrement.

Județul Brașov concentrează cel mai mare volum de plăți digitale în zonele montane, datorită destinațiilor populare precum Poiana Brașov, Predeal și zona Bran-Moieciu. În sezonul 2025-2026, valoarea totală a plăților a ajuns la aproape 47 de milioane de lei, în creștere cu aproximativ 10 milioane de lei față de sezonul 2023-2024. Numărul tranzacțiilor a crescut cu 23%, în condițiile menținerii unei valori medii de aproximativ 155 de lei, ceea ce indică un consum frecvent în restaurante, magazine, baruri montane, cafenele, centre de închiriere echipamente și școli de schi.

Județul Sibiu reprezintă o altă destinație importantă, cu un volum total al plăților contactless de peste 23 de milioane de lei, în creștere cu 5 milioane față de acum doi ani. În această regiune, valoarea medie a tranzacției este mai ridicată, ajungând la 194 de lei, ceea ce sugerează o orientare către servicii cu valoare mai mare.

Zona Maramureșului se evidențiază printr-o dinamică diferită, cu un volum al tranzacțiilor de 18 milioane de lei și o creștere de 71% a numărului de tranzacții față de sezonul de iarnă 2023-2024. Valoarea medie a unei tranzacții este de 276 de lei, mai ridicată decât în celelalte regiuni analizate, indicând un consum orientat către experiențe turistice complete, care includ cazare și activități de agrement.