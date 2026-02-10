Tendințele de Paște: Reduceri majore în destinațiile populare

Pentru perioada sărbătorilor pascale din 2026, călătorii beneficiază de o scădere considerabilă a prețurile de închiriere auto în mai multe țări cheie.

Canada conduce topul reducerilor, cu un declin masiv al prețurilor de 41,4%.

Statele Unite și Grecia au devenit, de asemenea, mult mai accesibile comparativ cu anul anterior.

În Marea Britanie, Irlanda și Islanda, scăderile de preț au atins praguri de două cifre, facilitând călătoriile cu buget redus.

La polul opus, câteva destinații europene au înregistrat creșteri moderate. În timp ce în Germania prețurile au stagnat (creștere minimă de 0,3%), în Italia și Portugalia tarifele au cunoscut un trend ușor ascendent.

Piața de Rent A Car din România: Scăderi de preț peste tot în țară

Conform datelor colectate la nivel local de către experți cu zeci de ani de experiență în domeniu, piața de închiriere auto din România urmează trendul global de ieftinire. O analiza realizată recent de o cunoscută platformă de închirieri auto din România arată că, în medie, prețurile au scăzut cu 16,3% față de anul trecut. Analiza pe orașe relevă cifre interesante:

Prețurile de închiriere auto în Iași au înregistrat cea mai mare scădere a tarifelor, de 20,3%.

Brașov: Costurile au scăzut cu 17%, fiind o veste excelentă pentru turismul montan.

Cluj-Napoca: O reducere de 14,3% pentru închirierile auto.

Piața de închirieri auto din București, cea mai ridicată stabilitate a costurilor din țară: Tarifele au scăzut cu 11%

Vara 2026: Fluctuații neașteptate în plin sezon

Deși vara este considerată tradițional un sezon de vârf cu prețuri ridicate, anul 2026 aduce surprize. În mai multe țări, dinamica prețurilor este descendentă:

Elveția: Surprinde cu cea mai mare scădere din Europa, de 40,7%.

Spania și Noua Zeelandă: Urmează cu reduceri semnificative, făcând vacanțele de vară mult mai prietenoase cu bugetul.

Canada și SUA: Mențin trendul de scădere început în primăvară.

Importanța planificării timpurii

Regula de aur pentru 2026 rămâne neschimbată: anticiparea economisește bani. Specialiștii din domeniu subliniază că rezervările efectuate cu scurt timp înainte de plecare, în special în vârful de sezon, sunt aproape întotdeauna mult mai scumpe.

Sfat de expert: Asigurarea mașinii din timp și alegerea conștientă a pachetului de asigurare dorit nu doar că protejează bugetul de vacanță, dar oferă și o transparență totală asupra costurilor finale, eliminând stresul cheltuielilor neprevăzute.

Concluzie pentru Călători și Companii

Mobilitatea în 2026 nu mai poate fi planificată pe baza experiențelor din anii trecuți. Fluctuațiile regionale sunt atât de puternice încât destinații considerate scumpe în trecut pot deveni acum opțiuni accesibile. Pentru cei care gestionează bugete de mobilitate sau planifică vacanțe, revizuirea regulată a trendurilor de cost este esențială pentru a maximiza valoarea serviciilor de rent-a-car.