CEC Bank a anunțat lansarea unei noi facilități în cadrul soluțiilor sale de plată RoPay, destinată plăților între persoane și comercianți (P2B – Person-to-Business).

Aceasta le permite clienților să efectueze tranzacții instant către comercianți fără a folosi cardul sau numerar, direct din aplicația de Mobile Banking – CEC app.

Mugur Podaru, Director al Direcției Operațiuni la Distanță, a explicat că prin această soluție clienții pot plăti rapid și sigur, prin simpla scanare a unui cod QR afișat în magazine, iar comercianții au acces imediat la fonduri prin transfer cont la cont.

De asemenea, persoanele juridice sunt scutite de comisioane până la data de 30 iunie 2026, iar CEC Bank continuă să investească în tehnologii digitale pentru a face bankingul mai intuitiv și mai prietenos.

„Prin RoPay P2B, clienții noștri pot plăti rapid și sigur, prin scanarea codului QR afișat în magazine. Soluția se remarcă prin ușurință în utilizare și transferuri instant, oferind comercianților acces imediat la fonduri (transfer cont la cont). La CEC Bank persoanele juridice sunt scutite de comisioane până la data de 30.06.2026. Continuăm să investim în tehnologii digitale care fac bankingul mai intuitiv și mai prietenos pentru toți utilizatorii”, a declarat Mugur Podaru.

RoPay P2B se adresează în special micilor comercianți care au un singur punct de lucru și utilizează aplicația de Mobile Banking a băncii.

Spre deosebire de plățile clasice cu cardul, unde banii pot ajunge la comerciant după 1–2 zile, prin RoPay P2B plata se procesează instant, simplificând fluxul financiar și oferind o experiență rapidă atât pentru client, cât și pentru comerciant.

Pentru a utiliza serviciul, comerciantul trebuie să se înroleze în aplicație și să genereze un cod QR pe care să îl afișeze clienților. Ulterior, plătitorul deschide aplicația sa, scanează codul QR și confirmă suma de plată.

Clienții persoane fizice beneficiază prin RoPay de mai multe opțiuni pentru efectuarea plăților: scanarea codului QR afișat la POS, pe sticker, în aplicația de Mobile Banking sau pe facturi, precum și plata pe site-ul comerciantului online prin redirecționare către aplicație sau prin utilizarea numărului de telefon.

De asemenea, este posibilă inițierea plăților sau solicitarea de plată prin intermediul numărului de telefon.

Reamintim că RoPay face parte din serviciul național de plăți mobile instant, dezvoltat de Transfond împreună cu instituțiile financiar-bancare, și permite utilizatorilor să efectueze transferuri instant, fără comisioane, direct din aplicația de mobile banking, facilitând astfel adoptarea plăților digitale rapide în întreaga țară.