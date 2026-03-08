Românii care lucrează în străinătate trimit anual miliarde de euro către familiile din țară. Germania, Spania și Italia sunt printre principalele țări din care pleacă acești bani, iar costul transferurilor diferă în funcție de serviciul folosit, suma trimisă și metoda de plată.

Având în vedere datele analizate în ultimele luni, putemtrage concluzia că trimiterea banilor în România a devenit mai ieftină în ultimii ani, mai ales datorită serviciilor digitale. Totuși, chiar și în prezent, comisioanele pot varia destul de mult între diferitele platforme.

Germania este una dintre principalele surse de bani trimiși în România de diaspora.

Datele din baza de date internațională Remittance Prices Worldwide, administrată de Banca Mondială, arată că trimiterea de bani din Germania către România implică în medie un cost total de aproximativ 2,7% – 3,5% din sumă, în funcție de serviciu.

De exemplu:

Remitly – aproximativ 2,99 euro comision pentru o sumă de 100 de euro

Western Union – aproximativ 3,99 euro comision

costul total al transferului ajunge la 3,86 – 4,89 euro pentru 100 de euro trimiși

În practică, asta înseamnă că dacă un român trimite 500 de euro acasă, costul total poate ajunge la aproximativ 15–20 de euro, în funcție de serviciu și de cursul valutar aplicat.

Spania este una dintre țările cu cea mai mare comunitate românească din Europa, iar transferurile de bani sunt foarte frecvente.

Datele pentru coridorul Spania–România, analizate de Banca Mondială pentru 2025, arată că:

costul mediu al unui transfer este de aproximativ 4,75% din sumă

pentru o sumă mică (100–200 euro), comisioanele pot fi între 3,8 și 6,5 euro

De exemplu:

Wise – aproximativ 4 euro cost total pentru 100 de euro trimiși

Western Union – aproximativ 6,3 euro

Ria – aproximativ 7,4 euro

Diferențele vin în special din două elemente:

comisionul direct perceput pentru transfer

marja aplicată la cursul valutar euro–leu

Italia este o altă țară din care românii trimit frecvent bani acasă.

Deși datele diferă ușor în funcție de platformă, nivelul comisioanelor este apropiat de cel din Spania sau Germania.

În general:

transferurile digitale costă între 3% și 5% din sumă

serviciile clasice, prin agenții fizice, pot ajunge la 6% sau chiar mai mult din sumă.

Platformele digitale sunt de obicei mai ieftine deoarece folosesc cursul valutar apropiat de cel real și au costuri operaționale mai mici.

Costul trimiterii banilor nu este dat doar de taxa de transfer. De multe ori, cea mai mare parte a costului este ascunsă în cursul valutar.

Atunci când o platformă schimbă euro în lei la un curs mai slab decât cel real al pieței, diferența devine practic un cost suplimentar pentru client.

De aceea, specialiștii recomandă ca atunci când compară servicii de transfer, oamenii să analizeze:

comisionul de transfer

cursul valutar folosit

suma finală care ajunge la destinatar.

Unele servicii afișează comisioane foarte mici, dar aplică un curs mai puțin avantajos.

În ultimii ani, tot mai mulți români din diaspora folosesc aplicații mobile pentru a trimite bani acasă.

Aceste platforme sunt, în general, mai ieftine decât metodele tradiționale.

La nivel global, costul mediu pentru trimiterea banilor este de aproximativ 6,5% din sumă, dar serviciile digitale pot reduce acest cost la 3–4% sau chiar mai puțin, potrivit FXC Intelligence.

În Uniunea Europeană, unde transferurile în euro sunt mai simple, costurile tind să fie și mai mici.

Transferurile de bani ale românilor din străinătate reprezintă o sursă importantă de venit pentru multe familii din țară.

Potrivit statisticilor europene privind remitențele, fluxurile de bani din diaspora au o pondere importantă în economia mai multor state din Europa de Est, inclusiv România.

Germania, Italia și Spania se numără constant printre principalele țări din care românii trimit bani către rudele din România.

Potrivit datelor prezentate de BNR în decembrie anul trecut, din 2013 până la jumătatea anului 2025, românii din afara ţării au trimis acasă aproximativ 60 de miliarde de euro, o sumă care este de peste două ori mai mare decât valoarea agreată iniţial a PNRR.

Specialiștii în plăți internaționale spun că există câteva metode simple prin care oamenii pot reduce costul transferurilor:

folosirea aplicațiilor digitale în locul agențiilor fizice

trimiterea unor sume mai mari, dar mai rar

compararea cursurilor valutare între platforme.

Diferența poate părea mică la o singură tranzacție, însă pe termen lung se poate transforma în zeci sau chiar sute de euro economisiți într-un an.