Președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad, a anunțat că trei dintre cele patru jaloane privind cloudul guvernamental finanțat prin PNRR au fost deja realizate și vor face obiectul cererilor de plată C4, C5 și C6 pentru Comisia Europeană.

El a precizat că aceste jaloane sunt în prezent în verificări.

„Cele două investiţii din PNRR au patru jaloane de implementare. (…) Din cele patru jaloane trei sunt îndeplinite şi vor face obiectul cererilor de plată ale statului român C4, respectiv, C5 şi C6 pentru Comisia Europeană. Sunt în verificări”, a precizat Dragoș Vlad.

Șeful ADR a fost prezent astăzi în Camera Deputaților, la şedinţa Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Vlad a explicat că printre sistemele migrate în infrastructura de cloud se numără eTerra (sistemul informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară), registrul proprietarilor, registrul titlurilor de proprietate, registrul clasificării ocupaționale și registrul public al mijloacelor de joc de noroc.

În ceea ce privește Ghiseul.ro, șeful ADR el a subliniat că platforma necesită o transformare pentru a corecta deficiențele existente în sistemele mai vechi de peste 10 ani. Procesul de reofertare pentru Ghiseul.ro a început recent, iar Autoritatea a primit oferte de la 15 operatori economici interesați.

„În ceea ce priveşte Ghiseul.ro, acesta necesită o transformare pentru a evita toate deficienţele care se regăsesc astăzi la nivelul unor sisteme mai vechi de 10 ani de zile, chiar 15 ani. (…) Pentru Ghiseul.ro a început procesul de reofertare. Zilele astea am primit ofertele de la cei 15 operatori economici interesaţi”, a explicat Dragoș Vlad.

Președintele Autorității a mai menționat că aproximativ 40 de sisteme au fost deja lansate și se află în diverse faze de implementare, cu termenul de finalizare stabilit pentru vara acestui an, odată cu încheierea PNRR.

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) este o instituție publică centrală, înființată în anul 2020 și aflată în subordinea Guvernului, responsabilă cu realizarea și implementarea strategiilor și politicilor publice în domeniul transformării digitale a administrației publice.

ADR dezvoltă proiecte cheie precum Cloud-ul Guvernamental, identitatea digitală (ROeID) și eficientizarea interacțiunii cetățean-stat.

Principalele obiective și atribuții ale ADR includ: