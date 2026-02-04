Potrivit datelor prezentate de Oradea, gradul de încasare a impozitelor pe clădiri, terenuri și autoturisme aferente anului 2025 a ajuns la 98%. Procentul se referă strict la obligațiile fiscale stabilite pentru anul respectiv, fără a include restanțe din anii anteriori.

Directorul economic al Primăriei Oradea, Eduard Florea, a declarat că este cel mai mare nivel de conformare fiscală înregistrat de municipalitate. Potrivit acestuia, aproximativ 98% din sumele stabilite pentru anul 2025 au fost efectiv încasate, transmite Bihoreanul.

Datele municipalității arată o evoluție ascendentă a gradului de colectare a impozitelor locale. În anul 2022, procentul era de 95%, iar în 2023 și 2024 a crescut la 97%, pentru ca în 2025 să atingă nivelul de 98%.

La bugetul local au intrat sume totale de 180,4 milioane de lei din impozitele pe clădiri, terenuri și mașini. Această valoare include și rămășițe de plată din anii anteriori, nu doar sumele aferente anului fiscal 2025.

Municipalitatea a raportat și o creștere puternică a plăților efectuate online. Numărul contribuabililor care au ales această metodă a crescut de aproape zece ori față de anul 2016, de la 9.407 persoane la 98.730 în 2025.

În același interval, sumele încasate online au crescut de aproximativ 30 de ori, de la 4,5 milioane de lei la 136,2 milioane de lei anul trecut. Datele arată o schimbare clară în comportamentul fiscal al contribuabililor și o utilizare tot mai frecventă a canalelor digitale.

Reprezentanții Primăriei Oradea anticipează că menținerea aceluiași nivel ridicat de încasare va fi mai dificilă în 2026. Începând cu 1 ianuarie 2026, impozitele pe proprietățile orădenilor s-au dublat, în medie, ceea ce ar putea afecta capacitatea de plată a populației.

Municipalitatea nu exclude ca aceste majorări să se reflecte într-un grad mai scăzut de conformare fiscală în anul în curs, comparativ cu performanța din 2025.

În acest context, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seară că Guvernul ar trebui să revină asupra deciziei de majorare a taxelor și impozitelor locale. El a susținut că presiunea fiscală asupra populației a devenit prea mare, în condițiile inflației ridicate și ale scăderii puterii de cumpărare.

Liderul UDMR a arătat, într-o intervenție la Digi24, că primarii ar trebui să aibă posibilitatea de a reduce taxele locale cu până la 50%, în limitele stabilite de lege, înainte de aprobarea bugetelor locale.