Kelemen Hunor a subliniat că politicile publice nu pot fi construite exclusiv pe criterii contabile, ignorând contextul economic resimțit de populație. În opinia sa, actuala guvernare riscă să piardă sprijinul politic într-un interval scurt de timp dacă nu va introduce elemente de echilibru și corecție.

„În politică trebuie să ții cont de realitate, așteptarea oamenilor, limita suportabilității, nu doar de contabilitate”

Liderul UDMR a avertizat că, în lipsa unei guvernări percepute ca fiind „mai justă”, Executivul ar putea rămâne „fără niciun suport” până în lunile mai–iunie, pe fondul acumulării nemulțumirilor sociale.

Referindu-se la premier, Kelemen Hunor a descris stilul acestuia drept unul rigid și orientat spre disciplină administrativă, amintind că această abordare nu este una nouă.

„Așa funcționează el (…) așa a funcționat el la Oradea, nu e o noutate pentru nimeni

Unul dintre cele mai sensibile subiecte abordate a fost creșterea taxelor și impozitelor locale, despre care Kelemen Hunor a spus că au fost majorate „brutal”, într-un moment economic extrem de dificil pentru populație.

El a argumentat că presiunea fiscală suplimentară vine după un an marcat de inflație ridicată și scăderea puterii de cumpărare, ceea ce a amplificat impactul măsurilor fiscale asupra cetățenilor.

„Toată lumea a văzut că în acest moment presiunea pe fiecare om, pe fiecare cetățean, e foarte mare. Anul trecut au fost creșteri de prețuri, inflația aproape 10%, și puterea de cumpărare a scăzut. Și a fost ultima picătură cu aceste taxe mărite. Și noi am cerut în felul următor. Între limita inferioară și limita superioară, fiindcă sunt două praguri stabilite de guvern, primarii să aibă posibilitatea, până la aprobarea bugetului, fiindcă acolo trebuie să introduci veniturile din taxe și impozite, să revină asupra deciziei și să dea o reducere de până la 50%”

Solicitarea UDMR vizează introducerea unei reglementări care să permită primarilor să reducă nivelul taxelor locale cu până la 50%, înainte de aprobarea bugetelor locale. Potrivit lui Kelemen Hunor, o astfel de măsură ar putea tempera tensiunile sociale și ar contribui la menținerea stabilității politice într-un an cu provocări bugetare majore.

Mesajul transmis de liderul UDMR indică faptul că susținerea politică a actualului Executiv este condiționată nu doar de respectarea disciplinei fiscale, ci și de capacitatea Guvernului de a răspunde presiunilor economice resimțite de populație.