Autoritățile de la Beijing au anunțat că vor interzice vehiculelor electrice și hibride cu mânere de uși ascunse. Potrivit noilor reglementări publicate de Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației, toate autoturismele vândute în China vor trebui să fie echipate cu un sistem mecanic de deschidere a ușilor, atât la interior, cât și la exterior.

Singura excepție este portbagajul. Ministerul a transmis că măsura are ca scop creșterea nivelului de siguranță în designul auto și prevenirea situațiilor în care ocupanții sau salvatorii nu pot deschide ușile în caz de urgență.

Noile reguli vor intra în vigoare la 1 ianuarie anul viitor. Conform acestora, fiecare ușă trebuie să ofere un spațiu acționabil manual de cel puțin 6 centimetri pe 2 centimetri pe 2,5 centimetri pentru eliberarea mecanică a ușii.

În interiorul vehiculului, producătorii sunt obligați să afișeze indicatoare clare care să arate ocupanților cum pot deschide ușa manual. Scopul este ca mecanismul să poată fi utilizat rapid chiar și în situații de panică sau după o pană totală de curent.

Mânerele de uși integrate în caroserie, care ies în exterior doar la comandă electrică, au fost popularizate de Tesla odată cu lansarea modelului Model S, în anul 2012. Acest tip de design reduce rezistența aerodinamică și oferă un mic avantaj de eficiență.

În timp, soluția a fost preluată de numeroși producători de mașini electrice, inclusiv din China. Potrivit presei de stat, aproximativ 60% dintre cele mai bine vândute 100 de vehicule electrice și hibride din China folosesc acest tip de mâner.

Toate modelele lansate după 1 ianuarie vor trebui să respecte noile cerințe. Pentru vehiculele deja aprobate și aflate în stadii finale de lansare, autoritățile au acordat o perioadă de tranziție de doi ani pentru modificarea designului.

Această decizie va obliga mulți producători chinezi să revizuiască structura ușilor și sistemele de siguranță, inclusiv pentru modelele destinate exportului.

Interdicția vine după mai multe accidente mediatizate, în care ocupanții au rămas blocați în mașini din cauza lipsei unui mecanism mecanic de deschidere. În octombrie, un accident mortal produs în orașul Chengdu, care a implicat sedanul electric SU7 al companiei Xiaomi, a arătat că martorii nu au putut deschide ușile pentru a salva șoferul înainte ca vehiculul să ia foc.

În Statele Unite, Tesla este vizată de un proces intentat de părinții unui adolescent decedat într-un accident din 2024, în care a fost implicat un Cybertruck. Potrivit documentelor din dosar, după impact și izbucnirea incendiului, alimentarea electrică a fost întreruptă, iar ușile nu au mai putut fi deschise, trei dintre pasageri pierzându-și viața.

China este cea mai mare piață de vehicule electrice din lume, iar producătorii săi sunt din ce în ce mai activi pe piețele internaționale. Date publicate recent arată că producătorul chinez BYD a vândut anul trecut mai multe mașini electrice decât Tesla, depășind pentru prima dată compania americană într-un clasament anual.

Prin aceste noi reglementări, autoritățile chineze transmit un semnal clar privind prioritizarea siguranței, chiar și în detrimentul unor soluții de design considerate până acum inovatoare.