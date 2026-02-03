Elon Musk a confirmat fuziunea dintre SpaceX și xAI, două companii-cheie din portofoliul său, într-un moment considerat decisiv pentru strategia sa industrială și tehnologică. Potrivit informațiilor obținute de BBC de la surse apropiate tranzacției, xAI a fost evaluată la aproximativ 125 de miliarde de dolari, în timp ce SpaceX ar fi ajuns la o valoare de circa un trilion de dolari, ceea ce transformă noua entitate în cea mai valoroasă companie privată din lume.

Anunțul a fost făcut intern, printr-un email transmis angajaților, document publicat ulterior de SpaceX, în care Elon Musk explică logica și obiectivele acestei decizii. Fuziunea aduce sub aceeași structură operațională domenii considerate strategice pentru viitor: inteligența artificială, rachetele reutilizabile, internetul prin satelit și platformele media digitale.

„Pe termen lung, AI-ul bazat în spațiu este, evident, singura modalitate de a scala”, le-a transmis Musk angajaților săi, subliniind că această integrare accelerează planurile sale de extindere a activităților umane dincolo de Pământ.

xAI a apărut inițial ca un proiect intern legat de X, platforma de social media cunoscută anterior drept Twitter, achiziționată de Elon Musk în 2022. Accesul la fluxuri masive de date în timp real a fost folosit pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, înainte ca xAI să fie separată juridic și transformată într-o companie independentă.

Până în primăvara anului 2025, xAI ajunsese să fie evaluată de investitori la un nivel superior platformei X, semnalând interesul crescut pentru tehnologiile AI dezvoltate sub coordonarea lui Musk. Produsul principal al companiei este chatbotul Grok, care a atras atenția atât prin capabilitățile sale, cât și prin controversele generate.

Grok a fost intens criticat pentru funcția de generare de imagini, acuzată că permite realizarea de deepfake-uri, inclusiv cu conținut sensibil. În luna ianuarie, xAI a anunțat introducerea unor restricții privind editarea imaginilor, iar în ultimele săptămâni Comisia Europeană și autoritatea britanică Ofcom au deschis investigații asupra platformei X, în urma suspiciunilor că Grok ar fi fost utilizat pentru a crea imagini cu caracter sexual.

Emma Wall, strateg-șef de investiții la Hargreaves Lansdown, a explicat că Elon Musk se află într-o poziție unică, conducând simultan dezvoltarea a două tehnologii de frontieră: inteligența artificială și explorarea spațiului. Ea a subliniat însă că fuziunea SpaceX–xAI rămâne complet privată și nu a fost supusă testului pieței, așa cum s-a întâmplat în cazul Tesla, companie listată public.

„Dar ceea ce vedeți reflectat în aceste evaluări este un fel de viziune pe mai multe decenii pentru companie, de a duce energia și producerea de energie în spațiu, centrele de date în spațiu”, a declarat ea pentru emisiunea Today de la BBC Radio 4.

Wall a avertizat totodată că eventualele beneficii economice și tehnologice ale acestei strategii nu vor deveni vizibile decât peste „10, 20 sau 30 de ani”, ceea ce face ca investiția să fie una cu miză extrem de ridicată.

Fuziunea dintre SpaceX și xAI vine la scurt timp după ce Tesla a anunțat o investiție de 2 miliarde de dolari în xAI, consolidând interdependența dintre companiile controlate de Elon Musk. Antreprenorul le-a spus investitorilor Tesla că vede xAI ca pe un „dirijor de orchestră” pentru fabricile companiei auto, care folosesc roboți autonomi.

Musk a anunțat inclusiv intenția de a opri producția a două modele de automobile pentru a prioritiza fabricarea de roboți, una dintre cele mai radicale schimbări de strategie din istoria Tesla.

„Acestea sunt tipurile de tehnologii pe care le va valorifica prin acest nou tip de super-companie”, a spus Wall în aceeași emisiune de la BBC.

Investiția Tesla în xAI a fost realizată în pofida opoziției unor acționari, care au contestat direcționarea capitalului către o altă firmă controlată de Musk. Într-un vot desfășurat anul trecut, numărul abținerilor și al voturilor împotrivă l-a depășit pe cel al susținătorilor.

Pe fondul acestor mișcări, apar tot mai multe informații privind o posibilă listare la bursă a SpaceX. Emily Zheng, analist senior la Pitchbook, a explicat că structura acordului pentru xAI sugerează pregătirea pentru un IPO.

„Costul enorm al capacității de calcul, al infrastructurii și al energiei este motivul pentru care vedem multe dintre cele mai valoroase start-up-uri din zona de venture capital, precum SpaceX, pregătindu-se să iasă la bursă anul acesta. Consolidarea acestor companii înainte de un IPO îi permite SpaceX să prezinte investitorilor publici o poveste de creștere diferențiată și eficientă din punct de vedere al capitalului”, a spus Zheng.

IPO, sau Ofertă Publică Inițială, reprezintă procesul prin care o companie privată își vinde pentru prima dată acțiunile publicului pe o bursă.

În același memo transmis angajaților SpaceX, Elon Musk a detaliat modul în care spațiul ar putea rezolva nevoile energetice tot mai mari ale firmelor de inteligență artificială. El a indicat lansarea sateliților AI drept „prioritatea imediată”, menționând însă că fuziunea deschide drumul către obiective mult mai ample.

„Capabilitățile pe care le deblocăm făcând centrele de date spațiale o realitate vor finanța și vor permite baze care se dezvoltă singure pe Lună, o civilizație întreagă pe Marte și, în cele din urmă, extinderea în Univers”, a scris el.

În prezent, Neuralink și The Boring Company rămân singurele companii mai mici ale lui Musk care nu au fost integrate într-o structură mai mare. Totodată, xAI a achiziționat platforma X într-o tranzacție realizată exclusiv prin acțiuni, Musk explicând atunci că fuziunea va „combina datele, modelele, capacitatea de calcul, distribuția și talentul”.