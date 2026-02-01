Documentele din dosarul lui Jeffrey Epstein arată că România și românii apar de mai multe ori, fiind vorba, se pare, despre fete și femei racolate în rețeaua lui.

Departamentul de Justiție din SUA a anunțat vineri că a publicat peste trei milioane de documente legate de cazul Epstein. În aceste documente apar nume mari precum: președintele Donald Trump, Elon Musk, Bill Clinton și un fost consilier al Casei Albe a lui Obama.

Justiția americană a declarat că documentele arată conexiunile internaționale ale rețelei lui Epstein, inclusiv legătura cu România. Numărul mare de mențiuni indică faptul că România nu era doar o oprire întâmplătoare, ci o sursă constantă de recrutare pentru rețeaua sa. În documente apare un schimb de mesaje între Epstein și „The Duke”, despre care anchetatorii și presa de investigație au confirmat că este Prințul Andrew, Duce de York. Mesajele arată că acesta nu era doar un oaspete, ci un beneficiar activ al „serviciilor” oferite de Epstein.

Mesajele sugerează că o tânără de origine română era prezentată aproape ca un „obiect” sau „cadou” pentru vizitele Ducelui. Justiția a anonimizat numele victimelor, dar s-a stabilit că tânăra făcea parte din grupul de tinere aduse din Europa de Est pentru a participa la petrecerile de pe proprietățile lui Epstein. Într-un schimb de mesaje cu o altă tânără româncă, aceasta i-a spus lui Epstein că nu poate procura anticoncepționale în SUA pe baza unei rețete românești și l-a rugat să i le procure el.

În documente apar și doi români: Ion Nicola și Corina Tarniță. Corina a intermediat plăți de 30.000 de euro de la Epstein și a menționat că o plată de 10.000 de euro va ajunge la o fată din România.

În timp ce SUA negocia cu Iranul și desfășura operațiuni în Golful Persic, atenția lumii a fost captată de publicarea a peste un milion de documente despre Epstein. Chiar dacă Epstein s-a sinucis în închisoare în 2019, dosarele continuă să scoată la iveală scandaluri internaționale. Noile documente au arătat că persoane publice, precum prințul Andrew, miliardarii Elon Musk, Richard Branson, Bill Gates, rapperul Jay-Z, foștii președinți George H.W. Bush și Bill Clinton și chiar Donald Trump, ar fi interacționat cu Epstein.

Documentele arată că România apare în mai multe e-mailuri ale lui Epstein, datate între 2009 și 2015. Într-un mesaj din 12 aprilie 2012, un român pe nume Ion N. a fost contactat de o femeie cu pseudonimul Sarah K., care i-a spus că a vorbit cu Epstein și că este momentul potrivit să plece în România. Ion i-a răspuns că trebuie să obțină viză și să meargă la ambasadă pentru aprobare, menționând că nu se poate întoarce dintr-o insulă dacă pleacă fără viză.

În 2011, Ion i-a scris lui Epstein că va discuta despre un gard de grădină pe plaja de palmieri și că trebuie să-și ia bilet pentru România, pentru că prețurile cresc. În 2009, Corina T. i-a scris lui Epstein despre două fete de la Universitatea din Iași, oferind detalii despre originea lor.

Alte mesaje arată că persoane anonime îl contactau pe Epstein din România pentru întâlniri sau pentru a trimite fotografii cu tinere românce. De exemplu, Daniel S. i-a trimis lui Epstein poze cu o femeie româncă, Roxana, care locuia în Paris și avea 20 de ani. Corina i-a spus lui Epstein că se află în România și că va avea întâlniri cu profesori de la universități din Craiova și București.

Un mesaj menționa și o femeie doctor și un profesor din Iași, care au fost invitați de Epstein în Florida. Alte mesaje arătau că un fotomodel din România, care locuia în Londra și avea doctorat, era prietenă apropiată a lui Lyndon Lea și că era anxioasă în căutarea unui loc de muncă.

O fundație a lui Epstein, C.O.U.Q. Foundation, a făcut plăți de 30.362 de dolari către un cont bancar la Banca Transilvania din Iași.

Documentele arată că victimele traficului de persoane proveneau nu doar din România, ci și din alte țări din Europa de Est, precum Albania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Belarus și Ucraina.