Codul Rutier şi reglementările aferente prevăd clar ce echipamente trebuie să se afle în orice autoturism care circulă pe drumurile publice. Primul element obligatoriu este trusa medicală de prim ajutor, care trebuie să fie completă şi în termen de valabilitate. Aceasta conţine materiale sanitare de bază, utile în acordarea primului ajutor până la sosirea echipajelor medicale.

Un alt obiect impus de lege este stingătorul de incendiu, omologat şi funcţional. Chiar dacă este rar folosit, lipsa lui atrage sancţiuni, iar în cazuri reale poate preveni extinderea unui incendiu la nivelul maşinii.

De asemenea, în maşină trebuie să existe două triunghiuri reflectorizante, utilizate pentru semnalizarea opririlor de urgenţă sau a defecţiunilor pe carosabil. Acestea sunt esenţiale pentru vizibilitate şi pentru prevenirea accidentelor.

Pe lângă echipamentele de siguranţă, şoferul trebuie să aibă asupra sa şi documentele obligatorii. Aici intră permisul de conducere valabil, certificatul de înmatriculare al vehiculului şi dovada asigurării RCA.

În cazul în care circuli pe drumuri naţionale sau autostrăzi, este necesară şi rovinieta valabilă, chiar dacă aceasta este electronică. Lipsa acestor documentele poate duce la amenzi sau alte măsuri administrative.

Dincolo de ceea ce este cerut explicit de lege, există o serie de echipamente care nu sunt obligatorii, dar sunt utile în multe situaţii. O vestă reflectorizantă, de exemplu, este extrem de practică atunci când eşti nevoit să cobori din maşină pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă. Deşi nu este impusă pentru toate autoturismele, contribuie clar la siguranţă.

Pentru probleme tehnice minore, este recomandat să ai în portbagaj o roată de rezervă sau un kit de reparare a penelor. Cablurile de pornire sunt utile în cazul unei baterii descărcate, iar un cablu de tractare poate fi necesar dacă maşina nu mai poate fi deplasată. Aceste obiecte nu sunt verificate la controalele rutiere, dar pot economisi timp şi bani.

Iarna, lucrurile se schimbă şi mai mult. Lanţurile antiderapante, racleta pentru gheaţă, peria de zăpadă şi o sticlă cu lichid de parbriz rezistent la temperaturi scăzute sunt elemente aproape indispensabile în sezonul rece. Chiar dacă nu sunt cerute în mod constant de lege, ele devin necesare în anumite condiţii de drum.

Pe lângă siguranţa rutieră, maşina poate fi echipată şi cu obiecte care ţin de confort şi organizare. O sticlă de apă, şerveţele umede şi uscate sau un dezinfectant pentru mâini sunt utile în trafic, mai ales în drumuri lungi. O pătură subţire sau o folie termoizolantă poate fi de ajutor dacă eşti nevoit să aştepţi mult timp în frig.

O lanternă este un obiect mic, dar extrem de practic. Este utilă noaptea, în parcări slab iluminate sau în cazul unor intervenţii minore la maşină. Un încărcător auto pentru telefon şi un cablu de rezervă sunt de asemenea recomandate, mai ales că telefonul rămâne principalul mijloc de comunicare şi navigaţie. Un power bank păstrat în maşină poate face diferenţa în situaţii limită.

Pentru ordine şi curăţenie, mulţi şoferi aleg să aibă în portbagaj o lavetă, un prosop vechi sau câţiva saci menajeri. Acestea sunt utile la transportul unor obiecte murdare, ude sau voluminoase. În sezonul ploios, o umbrelă sau un poncho de ploaie pot fi salvatoare.

În cazul familiilor care circulă frecvent cu copii, maşina poate fi dotată şi cu lucruri adaptate acestui context. Un schimb de haine pentru cel mic, gustări sau apă pot preveni situaţii neplăcute în trafic. Nu uita nici de o pereche de ochelari de soare de rezervă vara sau un spray de degivrare iarna. Sunt detalii mici, dar practice.

Pentru a fi utile, aceste obiecte trebuie şi bine organizate. Documentele şi obiectele folosite frecvent pot fi ţinute în torpedou sau în compartimentele din uşi. Echipamentele mai voluminoase, cum ar fi trusa medicală, stingătorul sau triunghiurile reflectorizante, sunt de regulă păstrate în portbagaj, într-un spaţiu uşor accesibil.