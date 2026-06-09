Utilizarea farurilor pe timp de zi, obligație legală pentru șoferi. Amenda și punctele de penalizare prevăzute de Codul Rutier

Utilizarea farurilor pe timp de zi este o obligație legală prevăzută de Codul Rutier. Mulți șoferi încă asociază farurile exclusiv cu condusul pe timp de noapte, însă legislația rutieră a evoluat tocmai pentru a crește vizibilitatea în trafic și pentru a reduce riscul de accidente, indiferent de momentul zilei sau de tipul drumului.

Conform regulilor în vigoare, toți conducătorii de autovehicule sunt obligați să circule cu luminile aprinse și pe timpul zilei. Această obligație se aplică pe toate categoriile de drumuri publice, inclusiv în interiorul localităților, nu doar în afara acestora.

În practică, șoferii pot folosi fie luminile de întâlnire (faza scurtă), fie luminile de rulare pe timp de zi (DRL), acolo unde vehiculul este echipat din fabrică cu un astfel de sistem. Scopul este același: creșterea vizibilității vehiculului în trafic și reducerea situațiilor în care o mașină poate fi trecută cu vederea de ceilalți participanți la trafic.

O schimbare importantă introdusă în ultimii ani și menținută în reglementările actualizate este extinderea obligației de utilizare a luminilor pe toate drumurile publice. Dacă anterior exista percepția că farurile sunt obligatorii doar pe autostrăzi, drumuri expres sau drumuri europene, legislația a fost modificată, astfel încât regula să fie uniformă.

În prezent, indiferent că un șofer circulă în oraș, pe un drum județean sau pe o șosea europeană, luminile de întâlnire sau DRL trebuie să fie aprinse pe durata deplasării.

„În circulația pe autostrăzi, pe drumurile expres și pe cele naționale europene (E) conducătorii de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere sunt obligați să folosească și în timpul zilei luminile de întâlnire”, arată legea din România.

Un aspect important prevăzut de Codul Rutier vizează și anumite situații speciale în care utilizarea luminilor de întâlnire devine obligatorie chiar dacă, în mod obișnuit, ar fi suficientă lumina de zi sau DRL.

De exemplu, în cazul tractării unui alt vehicul, șoferul care tractează este obligat să aibă luminile de întâlnire aprinse permanent, tocmai pentru a asigura o vizibilitate sporită într-o situație de risc crescut. De asemenea, motocicletele și mopedele trebuie să circule permanent cu luminile aprinse, indiferent de condițiile de drum sau de momentul zilei.

În ceea ce privește drumurile europene (E), există o regulă foarte des menționată în rândul șoferilor: circulația cu luminile aprinse este obligatorie permanent, inclusiv pe timp de zi. Această prevedere este parte din regimul general al utilizării luminilor pe drumurile intens circulate și vine în completarea obligației extinse la nivel național.

În esență, șoferii nu mai pot circula „fără lumini” în nicio condiție de trafic obișnuit, iar această regulă este aplicată uniform în toată țara.

Nerespectarea obligației de a folosi luminile pe timp de zi nu este tratată ca o simplă neatenție, ci ca o abatere sancționabilă. În funcție de situație, șoferii pot primi amendă și puncte de penalizare.

Autoritățile justifică aceste sancțiuni prin faptul că lipsa luminilor reduce vizibilitatea vehiculului și crește riscul de coliziuni, mai ales în condiții de trafic aglomerat sau de lumină variabilă, cum sunt diminețile și serile.

Dincolo de aspectul legal, argumentul principal pentru această regulă este unul de siguranță rutieră. Studiile și practica din trafic au arătat că un vehicul cu luminile aprinse este observat mai rapid de ceilalți șoferi, pietoni sau bicicliști.

Diferența poate părea minoră, dar în situații de trafic intens sau la viteze mai mari, chiar și o fracțiune de secundă câștigată în percepția vizuală poate preveni un accident.

În concluzie, Codul Rutier din 2026 menține și consolidează regula utilizării farurilor pe timp de zi, transformând-o într-o obligație generală pentru toți conducătorii auto. Indiferent dacă vorbim despre DRL sau faza scurtă, ideea de bază este aceeași: mașina trebuie să fie vizibilă în permanență.

Iar în condițiile în care regula se aplică pe toate drumurile publice, inclusiv în orașe, șoferii nu mai pot trata această cerință ca pe o opțiune, ci ca pe o parte firească a conducerii responsabile.