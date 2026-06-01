Bani înapoi pentru șoferi. Taxa de autostradă se returnează până la 100% în Italia dacă pierzi timp în trafic pe aceste drumuri

O decizie istorică aduce o premieră absolută pentru șoferii care circulă pe autostrăzile cu taxă din Italia. Începând de azi, 1 iunie 2026, conducătorii auto afectați de șantiere sau blocaje rutiere pot solicita recuperarea parțială sau integrală a taxei de drum. Noua măsură, extrem de importantă pentru turiștii și transportatorii români, obligă operatorii privați să plătească despăgubiri substanțiale în funcție de timpul pierdut în trafic.

Începând cu data de 1 iunie, conducătorii auto care circulă pe autostrăzile din Italia au dreptul să solicite despăgubiri financiare substanțiale pentru întârzierile și blocajele severe provocate de lucrările de infrastructură.

Această nouă măsură extrem de avantajoasă permite recuperarea unei părți importante sau chiar a întregii taxe de autostradă achitate, valoarea exactă fiind calculată direct în funcție de durata timpului pierdut în trafic.

Noul sistem pune în aplicare o decizie oficială adoptată încă din anul 2025 de către autoritatea italiană de reglementare în domeniul transporturilor. Proiectul este considerat o premieră absolută pentru utilizatorii rețelei europene de autostrăzi cu taxă, conform agenției italiene de presă Ansa.

Potrivit reprezentanților organizației pentru protecția consumatorilor Codacons din Italia, șoferii afectați vor putea solicita aceste rambursări direct de la operatorii privați ai autostrăzilor, atunci când se demonstrează că întârzierile majore au fost cauzate de lucrări programate sau de proasta gestionare a blocajelor semnificative ale traficului rutier.

În prima etapă de implementare, compensările vor fi acordate exclusiv pentru traseele administrate integral de același concesionar de autostradă.

Pentru sectoarele complexe de drum care sunt gestionate în paralel de mai mulți operatori, sistemul unificat de rambursare va deveni complet disponibil abia începând cu data de 1 decembrie 2026.

Valoarea despăgubirilor pentru întârzierile provocate de șantiere depinde direct de lungimea totală a traseului parcurs.

Astfel, pentru călătoriile scurte, sub 30 de kilometri, rambursarea se acordă indiferent de durata întârzierii.

Pentru traseele cuprinse între 30 și 50 de kilometri, blocajul trebuie să depășească 10 minute, iar pentru distanțele de peste 50 de kilometri, timpul de așteptare trebuie să fie de cel puțin 15 minute.

Regulile devin și mai stricte în cazul ambuteiajelor severe:

întârziere între 60 și 119 minute aduce o rambursare de 50% din taxă,

una între 120 și 179 de minute garantează 75%,

iar o așteptare de peste trei ore asigură o returnare integrală de 100%.

Autoritățile italiene susțin că inițiativa va responsabiliza companiile private care administrează drumurile, Italia fiind o destinație tranzitată anual de milioane de transportatori și turiști, inclusiv foarte mulți români.

Reamintim și că, în luna aprilie, Italia a deschis procedura de rambursare a taxelor de autostradă pentru camioane, pentru cursele efectuate în 2025.

Rambursarea vizează taxele de autostradă pentru transportul de mărfuri realizat între 1 ianuarie și 31 decembrie 2025. Sunt eligibile doar vehicule încadrate în Euro V, Euro VI sau într-o clasă superioară, precum și vehicule electrice sau cu alte tipuri de propulsie alternativă.

În plus, camioanele trebuie să se regăsească în clasele de taxare eligibile. În sistemele bazate pe numărul de axe și pe profil, intră vehiculele din clasele B, 3, 4 și 5, notează trans.info. Dacă se aplică o clasificare volumetrică, sunt eligibile clasele 2, 3 și 4.

Rambursarea poate fi cerută atât de transportatorii înregistrați în Italia, cât și de operatori din afara Italiei.

Măsura se adresează companiilor care utilizează intens autostrăzile. Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să fi acumulat cel puțin 200.000 de euro în taxe de autostradă eligibile în 2025, fără TVA.

Calculul rambursării se face pe baza taxelor plătite prin furnizori recunoscuți de plată amânată. În rezoluție sunt menționați ca acceptați AS 24 Italia, Axxes, DKV Euro Service, Telepass și Unipoltech.

Procentul de rambursare se stabilește în funcție de totalul anual al taxelor de autostradă și de clasa de emisii a vehiculelor utilizate.

Potrivit TrasportoEuropa, pentru vehicule Euro VI (sau clase superioare), electrice ori cu alimentare alternativă, rambursarea teoretică pornește de la 5% pentru companiile cu o valoare eligibilă a taxelor între 200.000 și 400.000 de euro. Apoi urcă la 7% pentru intervalul 400.001–1,2 milioane de euro, la 9% pentru 1,2–2,5 milioane de euro, la 11% pentru 2,5–5 milioane de euro și la 13% peste 5 milioane de euro.

Pentru vehiculele Euro V, procentele sunt cu două puncte procentuale mai mici: 3%, 5%, 7%, 9% și 11%, pe aceleași tranșe de cheltuieli.

Rambursarea totală nu poate depăși 13% din costurile eligibile. Documentul introduce și un element suplimentar legat de circulația pe timp de noapte pentru operatorii care au realizat cel puțin 10% din valoarea eligibilă a taxelor în intervale nocturne, definite ca intrare pe autostradă după ora 22:00 și până la ora 02:00 sau ieșire înainte de ora 06:00. Plafonul general de 13% rămâne însă valabil.

Procedura se desfășoară în două etape, prin intermediul sistemului online PEDAGGI, disponibil pe portalul registrului național al transportatorilor rutieri.

În prima etapă se face preînregistrarea cererii: fereastra se deschide la 3 iunie 2026, ora 09:00 și se închide la 9 iunie 2026, ora 14:00.

A doua etapă vizează completarea datelor, semnarea și transmiterea dosarului: începe la 23 iunie 2026, ora 09:00 și se încheie la 22 iulie 2026, ora 14:00. Totuși, deoarece sistemul PEDAGGI procesează datele asincron, termenul-limită pentru introducerea informațiilor din etapa a doua este 21 iulie 2026; data de 22 iulie se aplică doar pentru semnătura digitală și trimiterea cererii.