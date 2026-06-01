Costuri mai mari la RCA pentru șoferi. Milioane de români vor plăti mai mult pentru asigurarea obligatorie. Raport ASF

Costul asigurării obligatorii RCA continuă să crească în România, potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Noile tarife de referință indică majorări semnificative pentru majoritatea categoriilor de vehicule și șoferi, pe fondul creșterii numărului de daune, al costurilor mai mari pentru reparații și al cheltuielilor în creștere ale companiilor de asigurări.

Raportul semestrial realizat de KPMG pentru ASF arată că tarifele de referință RCA pentru autoturismele deținute de persoane fizice au crescut, în medie, cu 12,3% față de nivelul înregistrat în noiembrie 2025. În cazul vehiculelor utilizate pentru transportul de bunuri, majorarea este de 11,7%.

Creșteri importante sunt înregistrate și pentru persoanele juridice. Tarifele de referință pentru autoturismele deținute de firme au urcat cu 9,9%, iar pentru autovehiculele destinate transportului de bunuri creșterea este de 10%.

ASF precizează însă că tariful de referință nu reprezintă costul final al unei polițe RCA. Acesta este un indicator statistic utilizat pentru a reflecta evoluția pieței și nivelul general al costurilor, fără a impune prețurile practicate de asigurători.

În realitate, fiecare companie stabilește prețul poliței în funcție de mai mulți factori, printre care zona în care este înmatriculat vehiculul, istoricul șoferului, categoria și caracteristicile mașinii, precum și politica comercială a asigurătorului. Din acest motiv, ASF recomandă șoferilor să compare ofertele disponibile înainte de a încheia o asigurare.

Datele din raport arată că majorările nu sunt identice pentru toate categoriile de șoferi. Există și situații în care anumite segmente beneficiază de scăderi ale tarifelor de referință.

Un exemplu este cel al conducătorilor auto cu vârsta de peste 60 de ani din regiunea București-Ilfov care dețin autoturisme cu o putere mai mare de 300 kW. Pentru această categorie, tariful de referință a scăzut cu 5,4%.

De asemenea, o reducere de 3,4% este aplicată șoferilor cu vârsta sub 30 de ani care conduc vehicule din aceeași categorie de putere și sunt înregistrați în aceeași zonă.

Potrivit ASF, aceste diferențe demonstrează că prețul RCA este influențat de o combinație de factori precum vârsta șoferului, puterea motorului, istoricul daunelor și profilul de risc asociat fiecărei categorii de asigurați.

În plus, șoferii care au un comportament preventiv în trafic și care nu acumulează daune pot beneficia de oferte mai avantajoase din partea companiilor de asigurări.

ASF explică faptul că principalul motiv al majorării tarifelor este creșterea costurilor generate de daunele plătite de asigurători.

În cazul autoturismelor, valoarea medie a unei daune a crescut cu 5,8%. Pentru vehiculele utilizate la transportul de marfă, creșterea este de 4,7% în cazul persoanelor fizice și de 3,5% pentru persoanele juridice.

Totodată, a crescut și frecvența daunelor. Pentru autoturismele deținute de persoane fizice, aceasta a urcat cu 1,9%, iar pentru cele aparținând persoanelor juridice majorarea este de 0,63%.

Pe lângă creșterea numărului și valorii daunelor, un rol important îl au și costurile mai ridicate ale pieselor auto și ale reparațiilor efectuate în service-uri. Aceste cheltuieli suplimentare se reflectă direct în prețurile polițelor de asigurare.

La acestea se adaugă și majorarea cheltuielilor administrative ale companiilor de asigurări. Potrivit datelor prezentate de ASF, ponderea acestor costuri a crescut de la 18,1% la 20,8%.

În contextul noilor majorări, ASF recomandă conducătorilor auto să analizeze cu atenție ofertele disponibile pe piață înainte de a semna o poliță RCA.

Autoritatea subliniază că tariful de referință trebuie privit doar ca un instrument orientativ și nu ca un preț fix. Costul final al asigurării poate varia semnificativ de la un asigurător la altul, în funcție de profilul șoferului și de politica comercială aplicată.

De asemenea, șoferii care își vând autovehiculul sau își modifică situația contractuală pot recupera o parte din suma achitată pentru RCA, în anumite condiții prevăzute de lege. ASF recomandă verificarea atentă a acestor condiții pentru evitarea unor pierderi financiare inutile.

Noile tarife de referință confirmă astfel continuarea tendinței de creștere a costurilor RCA în România. Evoluția este determinată de majorarea valorii daunelor, de creșterea frecvenței accidentelor, de scumpirea reparațiilor și a pieselor auto, precum și de presiunea exercitată asupra companiilor de asigurări. Cu toate acestea, prețul final al poliței rămâne influențat de caracteristicile fiecărui șofer și de oferta fiecărui asigurător, ceea ce face ca analiza și compararea ofertelor să fie esențiale pentru obținerea celui mai bun preț.