Generația Z nu crede că se va putea pensiona vreodată. Tineri renunță la ideea economisirii pentru pensie (studiu)

Un studiu recent realizat de „People’s Pension” în Marea Britanie ne arată că tot mai mulți tineri renunță la ideea economisirii pentru pensie, considerând că nu se vor putea pensiona niciodată. Cercetarea, publicată în cadrul campaniei „Pension Drop”, evidențiază dificultățile de comunicare dintre industria financiară și Generația Z.

Generația Z și pensionarea. Un studiu realizat de „People’s Pension” ne arată că aproximativ unul din opt tineri adulți (12%), echivalentul a circa 2,2 milioane de persoane, consideră că implicarea în gestionarea pensiei este inutilă, deoarece cred că nu se vor putea pensiona niciodată. Organizația a denumit această categorie „The Never Retires” și avertizează că industria financiară nu reușește să stabilească o legătură eficientă cu acești tineri.

Cercetarea relevă că aproape jumătate dintre tinerii cu vârste între 18 și 27 de ani (47%) nu sunt implicați în gestionarea propriilor pensii, iar 12% au renunțat complet la ideea de a economisi pentru perioada pensionării, fiind convinși că vor fi nevoiți să muncească pe tot parcursul vieții.

Potrivit sursei citate anterior, există o deconectare îngrijorătoare între industria serviciilor financiare și noua generație de economisitori. Peste o treime dintre tineri (36%) consideră că sectorul financiar nu a reușit să comunice eficient beneficiile economisirii pentru pensie. Mai mult, 27% sunt de părere că firmele financiare sunt prea preocupate de vânzarea produselor și prea puțin de educarea publicului, în timp ce 16% critică utilizarea unui limbaj complicat și a jargonului de specialitate. Unul din cinci respondenți (20%) afirmă că firmele financiare prezintă pensiile într-un mod plictisitor și lipsit de relevanță.

Analiza evidențiază și diferențe semnificative între generații. Aproape trei din zece membri ai Generației Z (29%) spun că instituțiile financiare nu explică suficient de clar de ce economiile și pensiile sunt importante pentru oamenii de vârsta lor, comparativ cu doar 13% dintre reprezentanții Generației X și Baby Boomers. Totodată, 17% dintre tinerii din Generația Z consideră că firmele nu utilizează canalele de comunicare pe care aceștia le folosesc în mod obișnuit, față de doar 4% dintre persoanele din generațiile mai în vârstă.

Pentru a înțelege mai bine ce tip de mesaje ar putea motiva tinerii să economisească pentru pensie, „People’s Pension” a testat mai multe abordări. Rezultatele arată că 70% dintre tineri ar fi determinați să acționeze dacă ar afla că începerea economisirii la vârsta de 20 de ani le-ar putea dubla fondul de pensie comparativ cu începerea economisirii la 30 de ani. 66% au declarat că ar fi motivați de informația potrivit căreia economisirea a doar 10 lire sterline pe săptămână de la vârsta de 25 de ani ar putea genera aproximativ 76.000 de lire sterline până la pensionare. În plus, 63% au fost încurajați de faptul că fiecare 80 de pence economisiți pot ajunge la 1,60 lire sterline datorită facilităților fiscale și contribuțiilor angajatorului.

Întrebați ce ar face procesul de economisire pentru pensie mai accesibil și mai puțin copleșitor, tinerii din Generația Z au indicat necesitatea unor instrumente simple de monitorizare a progresului, posibilitatea de a începe cu sume mici, exemple relevante din experiența persoanelor de aceeași vârstă, pași clari și ușor de urmat, precum și povești prezentate într-un mod simplu și pozitiv.

Kirsty Ross, director de propuneri în cadrul „People’s Pension”, consideră că discursul predominant despre dificultățile financiare îi determină pe mulți tineri să se îndepărteze de subiectul pensiilor. Ea subliniază că problema nu este lipsa de interes, ci faptul că mesajele actuale nu reușesc să ajungă la publicul vizat.

Potrivit acesteia, tacticile bazate pe teamă și utilizarea excesivă a jargonului îi îndepărtează tocmai pe cei care ar trebui să fie încurajați să economisească. În schimb, tinerii răspund mai bine la comunicarea sinceră, simplă și practică, care evidențiază modul în care pașii mici făcuți astăzi pot avea efecte importante asupra viitorului financiar.

„Într-o lume în care dezastrul financiar domină conversațiile despre pensii, tinerii economisitori se deconectează. Cercetările noastre arată că nu sunt dezinteresați pentru că nu le pasă, ci pentru că mesajele nu funcționează. Tacticile de intimidare și jargonul îi înstrăinează chiar pe oamenii pe care trebuie să-i atingem. Ceea ce iese în evidență este onestitatea, simplitatea și sfaturile practice care arată cum pașii mici de astăzi pot avea un impact uriaș mâine. De aceea am lansat campania noastră Pension Drop: pentru a schimba conversația și a arăta cum pașii mici pe care îi facem acum pot face o mare diferență mâine – oferindu-le oamenilor înapoi sentimentul de control asupra viitorului lor financiar”, a declarat Ross.

În acest context, „People’s Pension” a lansat campania „Pension Drop”, care urmărește să schimbe percepția tinerilor asupra pensiilor și să încurajeze discuțiile pe această temă. Campania îl are ca ambasador pe comedianul și prezentatorul TV Iain Stirling. Stirling a mărturisit că, deși mulți oameni presupun că succesul său profesional înseamnă și o planificare financiară impecabilă, realitatea a fost cu totul alta.

Timp de ani de zile s-a concentrat exclusiv pe prezent, cheltuind ceea ce câștiga și economisind doar pentru obiective pe termen scurt, precum cumpărarea unei locuințe. Pensia nu a reprezentat o prioritate, iar interesul pentru acest subiect a apărut abia în urmă cu câțiva ani, când nici măcar nu știa cine îi administra fondul de pensii.

Privind retrospectiv, Stirling spune că și-ar fi dorit să înceapă să economisească mult mai devreme. El subliniază că sumele puse deoparte la 20 sau 30 de ani pot genera, în timp, diferențe de zeci de mii de lire sterline. În același timp, recunoaște dificultățile financiare cu care se confruntă mulți tineri și faptul că bugetele sunt adesea limitate.

Cu toate acestea, el amintește că economisirea pentru pensie nu se bazează exclusiv pe contribuțiile personale, ci este susținută și de contribuțiile angajatorilor și de facilitățile fiscale. Din acest motiv, chiar și sumele mici economisite pot avea un impact mai mare decât își imaginează mulți oameni. În opinia sa, economisirea pentru pensie nu înseamnă renunțarea la prezent, ci adoptarea unor decizii inteligente care să asigure și siguranța financiară de mâine.