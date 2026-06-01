Când intră pensiile și alocațiile în România și Republica Moldova? CNAS a publicat calendarul oficial pentru luna iunie

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a publicat calendarul finanțării pensiilor, alocațiilor și indemnizațiilor sociale pentru luna iunie, anunțând totodată executarea primei tranșe de plăți, în valoare de 73 de milioane de lei.

Potrivit instituției, pensiile și alocațiile sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare vor fi finanțate la data de 3 iunie. Alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat vor fi finanțate pe 9 iunie, iar ajutorul social va fi finanțat la 12 iunie.

CNAS a anunțat că transferurile pentru indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizațiile de maternitate vor fi efectuate în zilele de 5, 15 și 22 iunie.

Instituția reamintește beneficiarilor că prestațiile sociale pot fi încasate fie pe cardul social sau într-un cont bancar asociat prin intermediul aplicației EVO, fie prin oficiile poștale din Republica Moldova. Astfel, fiecare beneficiar poate alege modalitatea de plată cea mai convenabilă pentru primirea drepturilor sociale.

Totodată, CNAS precizează că persoanele care optează pentru ridicarea prestațiilor prin intermediul oficiilor poștale trebuie să încaseze sumele în termen de trei luni de la data acordării lor. În cazul în care banii nu sunt ridicați în perioada stabilită, plata prestației este suspendată.

Pentru reluarea plății, beneficiarul trebuie să se adreseze Casei Teritoriale de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu și să depună o cerere în acest sens, prezentând actul de identitate.

În România, plata pensiilor în luna iunie 2026 este urmărită cu interes de milioane de pensionari, în contextul unei situații calendaristice atipice. Ziua de 1 iunie, când este sărbătorită Ziua Copilului, coincide în acest an cu a doua zi de Rusalii, ambele fiind zile libere legale. Ca urmare, instituțiile publice, băncile comerciale și serviciile poștale își suspendă activitatea obișnuită sau funcționează după un program special.

Modificările logistice generate de această minivacanță influențează calendarul obișnuit de distribuire a fondurilor către populație. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și reprezentanții rețelei de distribuție au precizat că plățile nu vor fi blocate, fiind necesară doar o reorganizare temporară a fluxurilor de lucru. În cazul beneficiarilor care primesc pensia prin intermediul Poștei Române, distribuirea va înregistra o ușoară întârziere.

În mod tradițional, procesul de distribuire începe în prima zi a lunii, însă, în acest context, activitatea poștașilor va debuta pe 2 iunie. Conform calendarului oficial, pensiile distribuite la domiciliu vor ajunge la beneficiari în perioada 2–15 iunie. Autoritățile subliniază că aceste decalaje sunt strict de natură organizatorică și nu afectează drepturile legale ale pensionarilor.

Pentru pensionarii care locuiesc în străinătate, transferurile internaționale sunt programate în jurul datei de 20 iunie. În schimb, persoanele care au optat pentru plata prin cont bancar vor resimți într-o măsură mai mică efectele minivacanței de la începutul lunii. Conform datelor oficiale, pensiile virate în conturile bancare vor fi procesate în data de 12 iunie 2026, zi de vineri. În prezent, aproximativ 2,5 milioane de persoane utilizează acest sistem de plată, iar experiența anilor precedenți arată că transferurile sunt procesate rapid, sumele fiind disponibile adesea încă din primele ore ale zilei.

În ceea ce privește alocațiile de stat pentru copii aferente lunii mai, acestea urmează să fie virate în conturile bancare pe 8 iunie, dacă nu vor apărea modificări neprevăzute. Beneficiarii care primesc alocațiile prin mandat poștal le vor putea primi la domiciliu începând cu a doua decadă a lunii, în jurul datelor de 10–11 iunie.

Valoarea alocațiilor de stat rămâne neschimbată. Copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și copiii cu dizabilități cu vârsta de până la 3 ani, beneficiază de o alocație lunară de 719 lei. Pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, precum și pentru tinerii care au împlinit 18 ani și urmează cursurile liceale sau profesionale, alocația este de 292 de lei. Copiii cu handicap cu vârste între 3 și 18 ani primesc, de asemenea, o alocație lunară de 719 lei.