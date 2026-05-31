Fenomenul bizar din Republica Moldova: Cine sunt cei 27.000 de tineri care există în acte, dar nu au buletine

Aproximativ 27.000 de tineri născuți după declararea Independenței figurează în registrele de stare civilă din Republica Moldova, dar nu dețin buletine de identitate. Directorul Agenției Servicii Publice de la Chișinău, Mircea Eșanu, a explicat complexitatea documentării celor născuți în străinătate și a anunțat măsuri legislative mai stricte. În timp ce regulile de redobândire a cetățeniei s-au înăsprit, statul oferă în continuare eliberarea gratuită a actelor.

„Noi vedem 27.000 de persoane care s-au născut după 1991, au un act de stare civilă emis de autoritățile noastre, dar care nu au niciun act de identitate”, a spus foarte clar Mircea Eșanu.

Oficialul a precizat că în această categorie sunt incluse atât persoane născute pe teritoriul Republicii Moldova, cât și copii ai cetățenilor moldoveni născuți peste hotare, ale căror acte au fost ulterior transcrise în registrele naționale.

În cazul celor născuți în Republica Moldova, procesul de documentare este mai simplu, deoarece informațiile pot fi verificate rapid în arhivele de stare civilă.

Totuși, Mircea Eșanu a subliniat că pentru persoanele născute în străinătate din părinți cetățeni moldoveni, procedura este mai complexă și poate necesita prezentarea unor documente suplimentare, inclusiv a cazierului juridic pentru persoanele de peste 18 ani.

Autoritățile au revizuit cadrul legislativ privind cetățenia, simplificând procedura de constatare a acesteia pentru persoanele născute din părinți cetățeni ai Republicii Moldova.

În același timp, condițiile pentru redobândirea cetățeniei au fost înăsprite, urmare a unor cazuri în care cetățeni străini au încercat să obțină pașapoarte moldovenești pe baza unor documente false.

Printre noile măsuri se numără obligativitatea demonstrării cunoștințelor de limbă română și a prevederilor Constituției pentru anumite categorii de solicitanți.

Efectele noii legislații din Republica Moldova sunt deja vizibile. De la intrarea în vigoare a modificărilor, instituția a înregistrat doar 81 de cereri de redobândire a cetățeniei, comparativ cu aproximativ 14.000 de cereri depuse pe parcursul anului trecut.

Potrivit lui Mircea Eșanu, dreptul la cetățenie este recunoscut descendenților persoanelor care au avut domiciliul sau s-au născut pe actualul teritoriu, inclusiv în baza legăturilor de rudenie până la nivelul bunicilor și străbunicilor.

Totodată, instituția îndeamnă cetățenii să profite de programul de eliberare gratuită a cărților de identitate, disponibil încă doi ani, fiind estimate circa 600.000 de locuri.