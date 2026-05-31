Republica Moldova înăsprește verificările pentru cetățenie. Persoanele cu legături militare în Transnistria sunt analizate de SIS

Autoritățile de la Chișinău au intensificat controalele în cazul locuitorilor din regiunea transnistreană care solicită cetățenia Republicii Moldova. Procedurile au fost înăsprite după ce au fost identificate persoane care au activat în structuri militare sau paramilitare afiliate Federației Ruse, iar verificările sunt realizate cu implicarea directă a Serviciului de Informații și Securitate (SIS).

Agenția Servicii Publice (ASP) din Republica Moldova a introdus controale mai riguroase pentru persoanele din regiunea transnistreană care solicită acte de identitate sau cetățenia moldovenească.

Directorul ASP, Mircea Eșanu, a declarat că fiecare dosar este analizat împreună cu Serviciul de Informații și Securitate, iar perioada de verificare a fost extinsă pentru a elimina eventualele riscuri de securitate.

Potrivit acestuia, în ultimii ani au existat situații în care persoane care au efectuat serviciul militar în structuri paramilitare transnistrene sau în formațiuni afiliate armatei ruse au încercat să obțină documente moldovenești.

Șeful ASP a explicat că procesul de verificare este mult mai riguros decât în trecut și că unele persoane renunță la solicitări după ce sunt supuse controalelor.

„Ce pot să spun este că persoanele sunt tinere (…), abia acum apar să își facă acte de identitate moldovenești deși au certificat de naștere. (…) Dacă ei erau înrolați în structurile de forță chiar și transnistrene sau în așa-zisul corp de pacificatori și contingentul de militari (GOTR – n.r.), ei nu depuneau cererile. Dar acum îi vedem, sunt luați la întrebări, unii își retrag cererile. Este un proces… Noi suntem totuși o țară mică și am impresia că structurile noastre de forță își fac destul de bine meseria pentru a-i putea identifica. Chiar și în cazurile de constatare a cetățeniei, avizul SIS-ului este obligatoriu. Ei se pot pronunța, pot interveni. În anii trecuți, procedura era într-o singură zi, ceea ce comportă extrem de multe breșe. Acum termenul de verificare este o lună”, a afirmat Mircea Eșanu.

Oficialul a precizat că verificările realizate de SIS sunt obligatorii atât în cazul acordării cetățeniei, cât și în procedurile care vizează emiterea documentelor de identitate pentru locuitorii din regiunea separatistă.

În ultimul an, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat mai multe decrete privind retragerea cetățeniei unor persoane care activau în structuri militare sau de securitate afiliate Federației Ruse din regiunea transnistreană.

Potrivit datelor oficiale, 19 persoane au rămas fără cetățenia Republicii Moldova după ce autoritățile au constatat implicarea acestora în formațiuni militare ilegale sau în instituții controlate de administrația separatistă de la Tiraspol.

Cel mai recent decret a fost semnat la 25 mai 2026 și vizează cinci persoane care ocupau funcții și grade de ofițer în așa-zisul minister al securității de stat „MGB”, structură aflată sub influența Federației Ruse.

Administrația prezidențială a precizat că procedura a fost inițiată de Agenția Servicii Publice în baza unei sesizări formulate de Serviciul de Informații și Securitate, în conformitate cu prevederile noii Legi a cetățeniei.

Legea cetățeniei adoptată în 2025 oferă autorităților posibilitatea de a retrage cetățenia persoanelor care s-au înrolat în formațiuni militare ilegale, în armatele unor entități neconstituționale sau ale unor state considerate agresoare.

De asemenea, legea se aplică și în cazul persoanelor care au desfășurat activități considerate prejudiciabile pentru interesele Republicii Moldova.

În februarie 2026 a fost înregistrat cel mai mare val de retrageri de cetățenie. Atunci, Maia Sandu a semnat un decret prin care nouă persoane implicate în structurile administrației separatiste de la Tiraspol au rămas fără cetățenia moldovenească.

Prima măsură de acest tip a fost luată în iulie 2025, când cinci persoane au pierdut cetățenia după ce verificările SIS au arătat că acestea s-au înrolat voluntar într-o unitate militară rusă dislocată ilegal în regiunea transnistreană.

Problema cetățeniei este strâns legată de situația de securitate din regiunea transnistreană, unde continuă să fie staționat Grupul Operativ de Trupe Ruse (GOTR), considerat ilegal de autoritățile de la Chișinău.

Potrivit datelor menționate în deciziile Curții Constituționale a Republicii Moldova, aproximativ o mie de militari ruși sunt implicați în paza depozitelor de armament din regiune. În plus, peste 1.100 de militari ruși fac parte din forțele de menținere a păcii care operează în zona de securitate de-a lungul Nistrului.

Autoritățile moldovene susțin că măsurile de verificare și retragere a cetățeniei urmăresc protejarea securității naționale și prevenirea infiltrării în instituțiile statului a unor persoane implicate în structuri militare sau de securitate afiliate Federației Ruse.