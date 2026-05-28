Parteneriat Chișinău-Washington. SUA oferă 8 milioane de dolari pentru securitatea cibernetică a Republicii Moldova

Statele Unite ale Americii consolidează securitatea cibernetică în Republica Moldova printr-o asistență financiară de opt milioane de dolari. În cadrul unor întrevederi oficiale desfășurate la Chișinău, oficiali americani și moldoveni au reafirmat soliditatea parteneriatului strategic bilateral. Discuțiile la nivel înalt au vizat creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride și cibernetice complexe și accelerarea proiectelor strategice destinate reducerii dependențelor energetice.

Statele Unite ale Americii își intensifică sprijinul strategic pentru Republica Moldova, oferind o asistență financiară în valoare de opt milioane de dolari pe parcursul următorilor patru ani. Această inițiativă, menită să consolideze securitatea cibernetică a țării, a fost evidențiată în cadrul unor întrevederi oficiale desfășurate la Chișinău.

„Republica Moldova a reușit să facă față unor presiuni fără precedent datorită rezilienței cetățenilor săi și sprijinului partenerilor strategici. Cooperarea cu Statele Unite rămâne esențială pentru asigurarea securității, stabilității și continuarea parcursului european al țării noastre”, a declarat ministrul Mihai Popșoi.

Astăzi, 28 mai 2026, Maia Sandu s-a întâlnit cu importantul membru al Senatului SUA, Mark Kelly, transmițându-i că noul pachet reprezintă un semnal concret al angajamentului ferm pe care Washingtonul îl are față de siguranța Republicii Moldova.

Dialogul dintre oficiali a reafirmat soliditatea parteneriatului bilateral și interesul profund al Statelor Unite pentru menținerea stabilității în regiune. Discuțiile s-au axat pe analiza situației regionale și pe creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride.

De asemenea, agenda a inclus parcursul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, asigurarea stabilității pe termen lung și extinderea cooperării economice prin atragerea companiilor americane pe piața din Republica Moldova. Potrivit Președinției, vizita reflectă interesul reciproc de a aprofunda cooperarea bilaterală.

În aceeași dinamică a dialogului politic, delegația americană a purtat discuții cu ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, transmite Radio Moldova. Agenda acestei întrevederi a vizat consolidarea parteneriatului, asistența acordată în contextul provocărilor regionale actuale, dar și eforturile autorităților de la Chișinău pentru întărirea capacităților de apărare și a securității energetice.

Șeful diplomației moldovenești a transmis întreaga recunoștință a țării pentru ajutorul constant oferit de partenerii externi în gestionarea efectelor războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

În acest context, oficialii au evidențiat din nou importanța celor opt milioane de dolari alocați pentru dezvoltarea capacităților naționale în domeniul cibernetic.

Securitatea energetică a reprezentat un alt subiect distinct pe agenda discuțiilor diplomatice. Oficialii au subliniat necesitatea accelerării proiectelor de interconectare a Republicii Moldova la rețeaua energetică europeană.

În acest sens, s-a evidențiat importanța majoră a dezvoltării liniilor electrice de înaltă tensiune învecinată cu România, măsuri fundamentale menite să reducă dependențele și să consolideze stabilitatea în regiune.

Acest suport financiar fusese anunțat inițial de reprezentantul Ambasadei SUA la Chișinău, Nick Pietrowicz, pe 12 mai, în cadrul celei de-a treia ediții a forumului de securitate cibernetică. În final, ambele părți și-au reafirmat angajamentul de a aprofunda dialogul politic și cooperarea bilaterală.