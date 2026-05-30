Cum ajută Republica Moldova vizitele repetate ale Maiei Sandu în țările UE: Trebuie să convingi multă lume ca să devii parte a familiei

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a apărat utilitatea vizitelor sale externe în fața criticilor opoziției, argumentând că diplomația activă este vitală pentru aderarea la Uniunea Europeană și pentru securitatea națională. Șefa statului a subliniat importanța convingerii partenerilor europeni și a diasporei, amintind totodată că reducerea dependenței de Federația Rusă este o tendință generală în rândul fostelor republici sovietice.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că vizitele externe și dialogul permanent cu statele membre ale Uniunii Europene sunt esențiale pentru avansarea procesului de aderare a țării la blocul comunitar și pentru consolidarea securității naționale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii online Jurnal Politic, ca replică la criticile dure ale opoziției privind deplasările sale frecvente în străinătate din ultimele săptămâni.

Șefa statului a explicat că, spre deosebire de fosta Uniune Sovietică, unde Republica Moldova a fost inclusă cu forța, aderarea la Uniunea Europeană presupune convingerea fiecărui stat membru în parte că țara poate contribui la consolidarea proiectului european, potrivit Moldpres.

„Uniunea Europeană nu este URSS. URSS ne-a luat cu forța. În UE trebuie să convingi multă lume ca să devii parte a familiei europene”, a spus Maia Sandu.

În acest sens, ea a evidențiat că schimbările politice din Europa, cum ar fi instalarea unui nou guvern în Olanda, impun menținerea unui dialog constant cu noile cabinete pentru a reaminti că primirea Moldovei va face Uniunea mai puternică.

„De fiecare dată trebuie să convingem, să amintim de ce Republica Moldova în UE înseamnă o uniune mai puternică”, a adăugat Maia Sandu.

De asemenea, președintele Republicii Moldova a punctat că acest efort diplomatic nu se limitează doar la discuțiile cu oficialii guvernamentali, ci necesită în mod obligatoriu și o implicare activă din partea diasporei moldovenești, care are rolul de a promova imaginea țării și obiectivul integrării în rândul societăților europene.

„E nevoie să lucrăm nu doar cu guvernele, dar cu societatea din fiecare stat membru al Uniunii Europene”, a punctat lidera de la Chișinău.

În același context, Maia Sandu a susținut că politica externă și securitatea reprezintă prioritățile majore ale instituției prezidențiale. Șefa statului a explicat că securitatea actuală a Republicii Moldova depinde în cea mai mare măsură de relațiile externe pe care țara le construiește în prezent.

„Securitatea Republicii Moldova astăzi depinde în cea mai mare măsură de politica externă”, a spus clar Maia Sandu.

Totodată, președintele a criticat deschis atitudinea opoziției față de vectorul european și față de eforturile de consolidare a capacităților de apărare ale statului, întrebând retoric ce alternative concrete de securitate le oferă aceste forțe politice cetățenilor într-o lume care devine tot mai periculoasă, în special pentru țările mici.

„Într-o lume care devine tot mai periculoasă, mai ales pentru țări mici, ce oferă opoziția în materie de securitate pentru oamenii acestei țări?”, s-a întrebat Maia Sandu.

În final, Maia Sandu a evidențiat că tot mai multe foste republici sovietice încearcă în mod activ să își reducă dependența totală de Federația Rusă, inclusiv în domeniul energetic și comercial, invocând experiențele negative acumulate de-a lungul timpului în relația directă cu Moscova.