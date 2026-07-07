Republica Moldova, în centrul unei anchete internaționale. Peste 180 de cetățeni sunt suspectați într-o rețea de escrocherii care viza români și alți europeni

O amplă anchetă internațională desfășurată simultan în Republica Moldova, România și Ucraina vizează o rețea de escrocherii informatice care ar fi fraudat cetățeni din Uniunea Europeană. Potrivit anchetatorilor, peste 180 de cetățeni din Republica Moldova sunt suspectați că operau dintr-un call-center și se prezentau drept angajați ai băncilor sau ai unor instituții publice. Operațiunea a fost coordonată cu sprijinul Europol și Eurojust, iar investigațiile sunt în desfășurare.

Republica Moldova se află în centrul unei investigații internaționale de amploare, după ce autoritățile au identificat o rețea de escrocherii informatice în care sunt implicați peste 180 de cetățeni moldoveni. Potrivit anchetei, suspecții ar fi activat dintr-un call-center din Ucraina și ar fi vizat în special clienți ai băncilor din România și din alte state ale Uniunii Europene.

În timp ce numeroși cetățeni moldoveni ajung, la rândul lor, victime ale fraudelor online, ancheta scoate la iveală faptul că unii cetățeni ai Republicii Moldova sunt suspectați că făceau parte dintr-o grupare specializată în astfel de infracțiuni.

Conform informațiilor făcute publice de anchetatori, operatorii contactau telefonic clienți ai instituțiilor bancare și se prezentau drept angajați ai departamentelor de securitate ale băncilor sau funcționari ai unor instituții publice. Folosind acest pretext, aceștia încercau să convingă victimele să le ofere acces la aplicațiile bancare, susținând că astfel le protejează economiile.

După ce obțineau controlul asupra conturilor, fondurile erau transferate către conturi deschise anterior pe numele unor persoane interpuse. Anchetatorii arată că gruparea utiliza inclusiv instrumente bazate pe inteligență artificială pentru realizarea unor spoturi publicitare menite să atragă cât mai multe victime.

Operațiunea de destructurare a rețelei s-a desfășurat simultan în Republica Moldova, România și Ucraina, în cadrul unei acțiuni coordonate de autoritățile judiciare din cele trei state.

Potrivit anchetatorilor, toți cei peste 180 de operatori identificați în dosar sunt cetățeni ai Republicii Moldova și au vârste de peste 20 de ani. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat câte persoane au fost reținute și nici valoarea prejudiciului produs victimelor.

Pentru documentarea activității infracționale, autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina au constituit o echipă comună de anchetă, beneficiind de sprijinul Europol și Eurojust.

Investigațiile continuă, iar oamenii legii analizează probele ridicate în urma perchezițiilor pentru a stabili cu exactitate modul de operare al grupării. Totodată, anchetatorii încearcă să identifice organizatorii, coordonatorii și beneficiarii schemei de fraudă, precum și toate persoanele care au fost înșelate de rețeaua care acționa pe teritoriul mai multor state.