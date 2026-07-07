Avocații pot reprezenta cetățenii la starea civilă. Ce permite noua lege intrată în vigoare

Avocații pot reprezenta, începând din 6 iulie 2026, cetățenii în procedurile privind actele de stare civilă, inclusiv pentru transcrierea documentelor emise în străinătate. Legea nr. 120/2026 a intrat în vigoare și permite depunerea cererilor în baza împuternicirii avocațiale. Modificarea legislativă este menită să simplifice procedurile administrative și să faciliteze accesul românilor la serviciile de stare civilă, inclusiv al celor aflați peste hotare.

Avocații pot reprezenta oficial cetățenii în cadrul procedurilor privind actele de stare civilă, după intrarea în vigoare, la 6 iulie 2026, a Legii nr. 120/2026, care modifică articolul 59¹ din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă. Anunțul a fost făcut de Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR).

Noua reglementare stabilește că cererile prevăzute de lege pot fi depuse nu doar personal sau prin reprezentanții legali ai titularului, ci și prin avocat, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat și ale Statutului profesiei de avocat.

Modificarea se aplică unui număr extins de proceduri administrative. Printre acestea se numără transcrierea actelor de stare civilă emise în străinătate, rectificarea actelor de stare civilă, schimbarea numelui pe cale administrativă, precum și celelalte proceduri prevăzute la articolele 41–54 din Legea nr. 119/1996.

Legea nr. 120/2026 a fost promulgată de Președintele României la 3 iulie 2026 și publicată în aceeași zi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550, intrând în vigoare la 6 iulie 2026.

Noua prevedere legislativă are un impact important asupra accesului la serviciile de stare civilă, în special pentru românii care locuiesc în afara țării și care trebuie să efectueze diverse formalități administrative în România.

Prin această modificare, persoanele aflate în străinătate vor putea mandata un avocat să depună cererile necesare în numele lor, în situațiile în care legea permite reprezentarea, fără a mai fi obligate să întocmească o procură autentică sau să se deplaseze în România pentru îndeplinirea acestor formalități.

Potrivit expunerii de motive care a însoțit proiectul legislativ, schimbarea urmărește simplificarea relației dintre cetățeni și autoritățile publice. Totodată, inițiatorii au arătat că măsura contribuie la reducerea birocrației, la eficientizarea procedurilor administrative, la facilitarea accesului la serviciile publice și la consolidarea rolului avocatului în reprezentarea persoanelor în raporturile cu instituțiile statului.