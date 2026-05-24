Succesiunea este de obicei asociată doar cu partea pozitivă: o casă, un teren, o mașină sau economiile din conturi. În realitate, moștenirea include atât activul, cât și pasivul succesoral.

Cu alte cuvinte, în patrimoniul transmis după deces intră și obligațiile neachitate ale persoanei decedate.

Pot exista credite bancare, datorii fiscale, împrumuturi, rate restante sau alte obligații financiare.

Codul civil prevede că moștenitorii răspund pentru datoriile moștenirii, dar acest lucru nu înseamnă automat că orice datorie va fi plătită din patrimoniul lor personal. Exact aici apare una dintre cele mai importante diferențe față de ceea ce cred mulți oameni.

Aceasta este una dintre cele mai importante reguli din actualul Cod civil. Sistemul actual pornește de la ideea că moștenitorii răspund pentru datoriile succesiunii în limita valorii bunurilor moștenite și proporțional cu partea primită.

Pe scurt, dacă o persoană moare cu datorii mai mari decât bunurile lăsate în urmă, moștenitorii nu ar trebui să fie obligați să acopere diferența din patrimoniul lor personal, dacă procedura succesorală este gestionată corect.

În practică, această protecție este cunoscută ca acceptarea moștenirii sub beneficiu de inventar.

Asta nu înseamnă că datoriile dispar, ci că ele sunt limitate la patrimoniul succesoral și nu se extind automat asupra întregii averi a moștenitorului.

Mulți oameni încă pornesc de la regulile vechi și cred că acceptarea succesiunii îi face automat responsabili nelimitat pentru toate obligațiile defunctului.

Legea nu obligă pe nimeni să accepte o moștenire. Persoana chemată la succesiune poate accepta sau poate renunța.

Dacă moștenitorul renunță legal la moștenire, este considerat, din punct de vedere juridic, ca și cum nu ar fi fost niciodată moștenitor. Asta înseamnă că nu primește bunurile, dar nici nu răspunde pentru datoriile persoanei decedate.

Renunțarea se face în formă autentică la notar și există termene importante care trebuie respectate. Aceasta este una dintre cele mai importante opțiuni atunci când datoriile sunt foarte mari și patrimoniul succesoral este dezechilibrat.

Mulți oameni aleg să ia o decizie rapidă fără să verifice exact ce datorii există, iar ulterior apar probleme serioase.

Aici apar foarte multe greșeli practice. Unii moștenitori spun că încă nu s-au decis dacă acceptă succesiunea, dar între timp folosesc mașina persoanei decedate, retrag bani din conturi sau achită anumite datorii din propriul buzunar.

În anumite situații, astfel de acte pot fi interpretate ca acceptare tacită a moștenirii. Cu alte cuvinte, comportamentul persoanei poate arăta că aceasta s-a comportat deja ca moștenitor, chiar dacă nu a făcut încă formalitățile complete la notar.

Din acest motiv, multe persoane aleg să consulte mai întâi un notar sau un avocat înainte de a face plăți ori de a folosi bunurile succesorale.

Moartea debitorului nu șterge automat creditul. În practică, creditul face parte din pasivul succesoral și intră în discuția privind moștenirea. Dacă există moștenitori care acceptă succesiunea, banca poate urmări patrimoniul succesoral în condițiile prevăzute de lege.

Totuși, în multe cazuri există și asigurări de viață atașate creditelor. Aceste polițe pot acoperi integral sau parțial obligațiile rămase, iar exact acest detaliu este ignorat de multe familii în primele zile după deces.

De aceea, înainte de orice concluzie, trebuie verificat contractul de credit și existența unei eventuale asigurări. În practică, unele datorii sunt mult mai mici decât par inițial tocmai din cauza acestor mecanisme de protecție.

Nu doar băncile pot avea pretenții după decesul unei persoane. Pot exista datorii fiscale, amenzi, obligații către stat sau executări silite deja începute înainte de deces. Acestea fac parte, în principiu, din pasivul succesoral și trebuie analizate înainte de acceptarea moștenirii.

Mulți moștenitori află prea târziu despre existența unor executări sau restanțe fiscale mai vechi. Tocmai de aceea, verificarea situației financiare a persoanei decedate este foarte importantă înainte de orice decizie privind succesiunea.

Inventarul succesoral are un rol esențial în astfel de situații. El stabilește clar ce bunuri și ce datorii există în patrimoniul persoanei decedate.

Practic, inventarul ajută la separarea patrimoniului succesoral de patrimoniul personal al moștenitorului și oferă o imagine reală asupra situației financiare. Fără această clarificare, oamenii pot lua decizii greșite foarte repede.

Tocmai de aceea, succesiunile care includ datorii importante sunt mult mai sensibile decât par la început. În multe cazuri, problema nu este existența datoriilor, ci lipsa unei imagini clare asupra lor.

Aceasta este ideea care provoacă cele mai multe panică. Faptul că o persoană decedată avea datorii nu înseamnă automat că moștenitorii trebuie să le achite integral din propriul patrimoniu.

Contează dacă succesiunea este acceptată sau nu, ce bunuri există, ce datorii există, dacă a fost făcut inventarul succesoral și cum este gestionată procedura.

Legea oferă protecții importante pentru moștenitori, dar acestea trebuie folosite corect și la timp. În astfel de situații, cea mai mare problemă nu este doar datoria în sine, ci graba de a lua decizii fără să fie verificată întreaga situație succesorală.