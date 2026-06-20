Banca blochează accesul la banii din cont. Situația în care nu se poate retrage cash. Documentul care trebuie prezentat

Milioane de români au economii în conturi bancare, însă puțini se gândesc ce se întâmplă cu acești bani după decesul titularului. Există convingerea că, dacă nimeni nu îi revendică, sumele rămân automat în proprietatea băncii. În realitate, legislația stabilește o procedură clară privind moștenirea disponibilităților din conturi, iar instituțiile de credit nu devin proprietarele banilor doar pentru că titularul a decedat.

În momentul decesului unei persoane, drepturile și obligațiile patrimoniale intră în masa succesorală. Acest principiu se aplică și banilor existenți în conturile bancare, indiferent că este vorba despre conturi curente, conturi de economii sau depozite bancare.

Cu alte cuvinte, disponibilitățile din cont nu dispar și nici nu sunt transferate automat băncii. Ele fac parte din patrimoniul persoanei decedate și pot fi dobândite doar de moștenitori sau de alte persoane îndreptățite potrivit legii ori testamentului.

Până la finalizarea succesiunii, banca are obligația de a bloca accesul la fondurile aflate pe numele titularului, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege, cum ar fi plata unor cheltuieli aprobate în cadrul procedurilor succesorale.

Pentru a avea acces la sumele existente în conturile persoanei decedate, moștenitorii trebuie să dovedească această calitate.

În practică, banca solicită certificatul de moștenitor emis de notarul public sau o hotărâre judecătorească definitivă care stabilește cine sunt succesorii și ce cote din moștenire le revin.

Abia după prezentarea documentelor, instituția bancară poate elibera sumele sau le poate transfera în conturile moștenitorilor, potrivit drepturilor stabilite prin procedura succesorală.

În cazul în care există mai mulți moștenitori, împărțirea banilor se face conform cotelor succesorale prevăzute de lege sau testament.

Există numeroase situații în care rudele nu inițiază procedura succesorală ani la rând sau chiar nu există persoane care să revendice patrimoniul persoanei decedate.

În aceste cazuri, banii rămân în conturile bancare, însă nu devin proprietatea instituției de credit. Banca continuă să îi evidențieze în contul titularului decedat și îi păstrează până la clarificarea situației juridice.

În funcție de tipul produsului bancar, contul poate fi închis administrativ după o perioadă de inactivitate, însă acest lucru nu înseamnă că banca dobândește dreptul de proprietate asupra sumelor existente. Fondurile rămân asociate patrimoniului persoanei decedate și pot fi revendicate ulterior de persoanele îndreptățite.

Situația se schimbă doar atunci când, în urma procedurii succesorale, se stabilește că nu există moștenitori legali sau testamentari ori când toate persoanele chemate la moștenire renunță la aceasta.

În acest caz intervine instituția moștenirii vacante.

Potrivit Codului Civil, patrimoniul persoanei decedate, inclusiv disponibilitățile din conturile bancare, este preluat de statul român.

Așadar, nici în această situație banca nu devine proprietara banilor. Statul este cel care dobândește patrimoniul succesoral vacant, după parcurgerea procedurilor legale.

Faptul că un cont bancar rămâne nerevendicat nu înseamnă că drepturile succesorale dispar imediat.

În multe situații, succesiunea este deschisă la ani după deces, iar moștenitorii pot solicita accesul la disponibilitățile existente în cont, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

De aceea, specialiștii recomandă ca persoanele care au rude decedate să verifice existența eventualelor conturi bancare și să finalizeze procedura succesorală într-un termen rezonabil, pentru a evita complicațiile juridice și administrative.

Succesiunea nu are rolul doar de a împărți bunurile imobile sau autoturismele, ci și de a stabili cine are dreptul să încaseze banii existenți în conturile bancare, depozitele, titlurile de stat, dividendele sau alte active financiare.

Fără certificatul de moștenitor, banca nu poate elibera sumele, chiar dacă rudele cunosc existența contului și pot demonstra legătura de rudenie cu persoana decedată.

În practică, lipsa dezbaterii succesiunii poate duce la blocarea patrimoniului pentru perioade foarte lungi, motiv pentru care notarii recomandă inițierea procedurii cât mai curând după decesul titularului.