Amendă de 5.000 de lei pentru un cenzor al unei asociații de proprietari. Ce spune legea la bloc

Reguli la bloc, 2026. A descoperit nereguli, le-a raportat autorităților, a făcut notificări și a cerut măsuri. În loc să fie apreciat, s-a trezit amendat cu 5.000 de lei. Pare absurd, dar exact asta s-a întâmplat în cazul unui cenzor al unei asociații de proprietari. Cum a ajuns să fie sancționat și ce a decis instanța?

Gelu Pușcaș, avocat expert în dreptul asociațiilor de proprietari și litigii privind administrarea proprietăților, a povestit luni, 1 iunie, că un cenzor al unei asociații de proprietari fusese sancționat cu 5.000 de lei de o autoritate publică locală, deși chiar el semnalase existența unor lipsuri de bani în cadrul asociației. El a ridicat întrebarea dacă o persoană care observă o problemă, o raportează, o consemnează în documente, face notificări oficiale și solicită măsuri mai poate fi considerată vinovată. A precizat că, din păcate, uneori acest lucru se întâmplă, însă, din fericire, există instanțe de judecată.

Avocatul a arătat că, la data de 29 mai 2026, Cabinetul de Avocat Puscas Gelu obținuse anularea sancțiunii, demonstrând în fața instanței că situația reală era cu totul diferită de cea reținută de autoritatea care aplicase amenda. El a subliniat că nu era vorba despre simple afirmații, ci despre fapte dovedite, și anume că lipsurile fuseseră identificate și consemnate prin rapoarte de verificare, neregulile fuseseră semnalate oficial, fuseseră formulate notificări inclusiv prin executor judecătoresc, persoanele responsabile fuseseră puse în întârziere, iar cenzorul nu rămăsese pasiv niciun moment.

Potrivit acestuia, exact persoana care încercase să protejeze interesele asociației ajunsese să fie sancționată. El a afirmat că instanța a înțeles acest lucru și că reprezentanții cabinetului au reușit să demonstreze că exercitarea atribuțiilor, semnalarea neregulilor și efectuarea demersurilor necesare nu puteau constitui motive de sancționare.

Pușcaș a susținut că, de ani de zile, promovează același principiu în conferințe, cursuri și în instanță: nu tăcerea, pasivitatea sau ignorarea problemelor îi protejează pe oameni, ci îndeplinirea corectă a obligațiilor și posibilitatea de a demonstra acest lucru.

În continuare, el a apreciat că hotărârea nu reprezenta doar o victorie într-un dosar, ci și o nouă confirmare a implicării constante a Cabinetului de Avocat Puscas Gelu în rezolvarea problemelor reale ale asociațiilor de proprietari din România. A explicat că, în fiecare an, cabinetul reprezintă președinți, cenzori, membri ai comitetelor executive, proprietari și asociații care se confruntă cu situații juridice complexe, sancțiuni discutabile, controale și interpretări abuzive ale legislației.

Avocatul a precizat că uneori succesul este obținut prin consultanță, alteori prin prevenție, iar atunci când este necesar, în instanță. El a subliniat că rolul avocatului nu este doar să explice legea, ci și să o folosească pentru a apăra persoanele care și-au îndeplinit corect îndatoririle.

„𝐀𝐌𝐄𝐍𝐃𝐀𝐓 𝐂𝐔 𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝐋𝐄𝐈 𝐏𝐄𝐍𝐓𝐑𝐔 𝐂Ă Ș𝐈-𝐀 𝐅Ă𝐂𝐔𝐓 𝐓𝐑𝐄𝐀𝐁𝐀. 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐀𝐍Ț𝐀 𝐀 𝐀𝐍𝐔𝐋𝐀𝐓 𝐀𝐌𝐄𝐍𝐃𝐀

Da, ați citit bine.

Un cenzor al unei asociații de proprietari a fost sancționat cu 5.000 de lei de către o autoritate publică locală, deși chiar el fusese cel care semnalase existența unor lipsuri de bani în cadrul asociației.

Întrebarea este simplă:

❓ Dacă observi o problemă, o raportezi, o consemnezi în documente, faci notificări oficiale și ceri măsuri, mai poți fi considerat vinovat?

Din păcate, uneori da.

Din fericire, există instanțe de judecată.

La data de 29.05.2026, Cabinetul de Avocat Puscas Gelu a obținut anularea acestei sancțiuni, demonstrând în fața instanței că realitatea era cu totul alta decât cea reținută de autoritatea care aplicase amenda.

Nu vorbim despre simple afirmații.

Am demonstrat că:

✔️ lipsurile au fost identificate și consemnate prin rapoartele de verificare;

✔️ neregulile au fost semnalate oficial;

✔️ au fost formulate notificări inclusiv prin executor judecătoresc;

✔️ persoanele responsabile au fost puse în întârziere;

✔️ cenzorul nu a rămas pasiv niciun moment.

Cu alte cuvinte, exact persoana care încercase să protejeze interesele asociației ajunsese să fie sancționată.

Instanța a înțeles acest lucru.

Iar Cabinetul nostru a reușit să demonstreze că exercitarea atribuțiilor, semnalarea neregulilor și efectuarea demersurilor necesare nu pot fi transformate într-un motiv de sancționare.

De ani de zile susținem același principiu în conferințe, cursuri și în instanță:

📌 Nu tăcerea te protejează.

📌 Nu pasivitatea te protejează.

📌 Nu întoarcerea privirii te protejează.

Te protejează faptul că îți faci datoria și că poți demonstra acest lucru.

Această hotărâre nu este doar o victorie într-un dosar.

Este încă o confirmare a implicării constante a Cabinetului de Avocat Puscas Gelu în problemele reale ale asociațiilor de proprietari din România.

În fiecare an reprezentăm președinți, cenzori, membri ai comitetelor executive, proprietari și asociații care se confruntă cu situații juridice complexe, sancțiuni discutabile, controale și interpretări abuzive ale legislației.

Uneori câștigăm prin consultanță.

Alteori prin prevenție.

Iar atunci când este nevoie, în instanță.

Pentru că rolul avocatului nu este doar să explice legea.

Rolul avocatului este să o folosească pentru a apăra oamenii care și-au făcut corect datoria”, este mesajul lui Pușcaș.

Proprietarii care locuiesc în condominii au dreptul legal de a fi informați cu privire la activitatea asociației de proprietari și de a avea acces la documentele care o privesc. Acest drept este prevăzut expres de Legea nr. 196/2018, actul normativ care reglementează organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari din România.

Conform legii, orice proprietar poate solicita, în scris, documente ale asociației și poate obține copii ale acestora. Accesul nu se limitează doar la documentele financiar-contabile, ci include și alte acte referitoare la administrarea imobilului, precum și la deciziile adoptate de organele de conducere ale asociației. În cazul în care sunt solicitate copii ale documentelor, cheltuielile de multiplicare sunt suportate de proprietarul care formulează cererea.

De asemenea, legislația garantează accesul proprietarilor la documentele bugetare ale asociației. Astfel, aceștia au dreptul să consulte execuția bugetară aferentă anului precedent, proiectul de buget pentru anul în curs și documentele necesare desfășurării adunării generale. Acestea din urmă trebuie puse la dispoziția proprietarilor cu cel puțin trei zile înainte de data la care este convocată adunarea generală.

Legea le oferă proprietarilor dreptul de a solicita explicații cu privire la modul în care au fost calculate sumele înscrise pe listele de plată și contribuțiile datorate către asociația de proprietari. Acest drept devine cu atât mai important în contextul creșterii costurilor de întreținere și al disputelor care apar frecvent în legătură cu repartizarea cheltuielilor comune.

Atunci când există neclarități sau suspiciuni privind corectitudinea sumelor afișate, proprietarii pot depune o contestație în formă scrisă. Cererea trebuie formulată în termen de 10 zile de la data afișării listei de plată.

După primirea contestației, președintele asociației are obligația legală de a răspunde în scris în cel mult 10 zile, oferind clarificările necesare cu privire la aspectele sesizate.

Pentru asigurarea transparenței în activitatea asociației, legea impune și existența unui avizier amplasat într-un loc vizibil. Acesta trebuie să conțină documente și informații relevante privind administrarea imobilului, astfel încât proprietarii să poată fi permanent informați cu privire la deciziile adoptate și la situația administrativă a asociației.

Proprietarii nu depind exclusiv de bunăvoința președintelui sau a administratorului atunci când doresc să obțină informații despre activitatea asociației de proprietari. Legea prevede o procedură clară pentru situațiile în care accesul la documentele asociației este refuzat sau îngreunat.

În cazul în care președintele ori administratorul nu permite consultarea documentelor contabile sau a altor acte solicitate în mod legal, proprietarii pot sesiza comitetul executiv, precum și cenzorul sau comisia de cenzori a asociației. Aceste structuri au rolul de a verifica situația și de a interveni pentru respectarea drepturilor proprietarilor.

Dacă problema nu este soluționată în termen de 10 zile de la notificare, proprietarii se pot adresa compartimentelor specializate din cadrul primăriilor. Acestea au atribuții de îndrumare, sprijin și control al asociațiilor de proprietari și pot verifica modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de lege.

Prin aceste mecanisme, legislația urmărește să asigure transparența administrării fondurilor comune și să ofere proprietarilor instrumentele necesare pentru a verifica modul în care sunt gestionate cheltuielile, patrimoniul și deciziile adoptate la nivelul asociației de proprietari.