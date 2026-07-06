Statul, acuzat că a trimis sute de persoane vulnerabile la azilul din Dumbrava. Avocatul Poporului: Era ca o colonie

Avocatul Poporului, Renate Weber, a făcut declarații despre cazul centrului neautorizat administrat de Viorel Pașca, din județul Bihor. Potrivit instituției, sute de persoane vulnerabile ar fi fost transferate acolo de spitale și chiar de Poliție, fără ca autoritățile să intervină eficient timp de aproape două decenii.

Renate Weber a declarat că instituția pe care o conduce a descoperit cazul în timpul unei anchete mai ample privind lipsa locurilor din centrele destinate persoanelor cu dizabilități. În urma verificărilor desfășurate în primăvara anului 2025, atenția s-a îndreptat către centrul administrat de Viorel Pașca în localitatea Dumbrava, după informațiile apărute în presa locală.

Potrivit acesteia, reprezentanții Avocatului Poporului nu au avut acces liber în toate spațiile, fiind conduși doar în zonele indicate de administrator. Investigația a continuat însă prin solicitarea de informații către instituțiile implicate.

Într-o adresă transmisă Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități în iunie 2025, Avocatul Poporului a consemnat că în centrul neautorizat se aflau 329 de persoane, dintre care peste 70% proveneau din alte județe, iar aproximativ 79% fuseseră transportate cu ambulanța după externarea din spitale.

Renate Weber a afirmat că, pe parcursul investigației, instituția a constatat existența unei practici prin care mai multe spitale din țară trimiteau pacienți către Dumbrava din lipsa locurilor disponibile în centrele rezidențiale autorizate.

Ea a declarat că inclusiv Poliția transporta persoane vulnerabile din diferite zone ale țării către centrul din Bihor. În opinia sa, problema principală nu era doar existența centrului neautorizat, ci și implicarea instituțiilor statului în aceste transferuri.

„Am văzut că există o adevărată practică – unele spitale trimițând acolo (n.e. la Dumbrava) pacienți. Mai mult, chiar Poliția lua oameni de pe stradă din mai multe locuri din țară, chiar locuri foarte îndepărtate, trimițându-i acolo. Deci problema noastră este felul în care autoritățile statului nu s-au implicat sau, dimpotrivă, au fost cumva complice la tot ceea ce era acolo. Nici nu știu cum să-i spun, că centru nu era. Era ca o colonie, ca să fiu foarte, foarte sinceră”, declară Avocatul Poporului, potrivit HotNews.

Serviciul de Ambulanță Bihor a confirmat atunci că transporturile erau efectuate la solicitarea medicilor din spitalele unde erau internați pacienții. Printre unitățile medicale menționate s-au numărat Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” și Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”, toate din București.

Potrivit raportului, reprezentanții Spitalului „Sfântul Pantelimon” au explicat că Asociația Dumbrava reprezenta o soluție de urgență pentru numeroase cazuri sociale, în contextul în care autoritățile locale nu mai aveau locuri disponibile.

Acest fragment din raport este folosit în prezent de avocatul lui Viorel Pașca în apărarea clientului său.

Renate Weber susține însă că spitalele nu aveau dreptul să transfere pacienți într-un centru care funcționa fără autorizație și că instituția a transmis adrese prin care le-a solicitat să înceteze această practică.

Ea a precizat că Avocatul Poporului nu are competențe de sancționare, ci doar poate sesiza instituțiile abilitate. În acest caz, concluziile au fost transmise către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și Ministerul Muncii.

„Câtă vreme unii oameni susțineau că au venit de bună voie acolo, noi nu aveam cum să ne amestecăm. E dreptul fiecărei persoane să facă ce crede de cuviință. Însă, când e vorba de persoane care sunt lipsite de discernământ, care au nevoi speciale și care sunt trimise de instituții ale statului, sigur că este nevoie de autorizație”, explică Weber.

Renate Weber consideră că responsabilitatea nu aparține exclusiv lui Viorel Pașca, ci și instituțiilor care au permis funcționarea centrului fără autorizație timp de aproximativ 20 de ani.

„De ce au trimis persoane, indiferent că erau persoane cu dizabilități sau fără dizabilități, cu discernământ redus sau fără discernământ, de ce le-au trimis către un astfel de centru neautorizat? Pentru noi asta a fost problema cea mai importantă”, subliniază ea.

Ea a declarat că ancheta penală aflată în desfășurare va stabili răspunderea juridică, însă din punct de vedere administrativ autoritățile ar fi trebuit să intervină cu mult înainte.

În iulie 2025, la o lună după raportul Avocatului Poporului, autoritățile din Bihor au efectuat controale la solicitarea prefectului, însă echipele de verificare nu au identificat nereguli. Ulterior, în decembrie 2025, prefectul județului Bihor a informat că Viorel Pașca a fost notificat cu privire la obligația de a obține autorizația prevăzută de lege.

Renate Weber susține însă că această autorizație era necesară încă din momentul în care au fost preluate primele persoane vulnerabile în centru, în urmă cu aproximativ două decenii.