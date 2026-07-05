EasyJet ar putea fi preluată pentru 5,2 miliarde de lire sterline. Compania aeriană a acceptat negocierile după cinci oferte primite

Compania aeriană britanică EasyJet a acceptat să intre în negocieri cu fondul american de investiții Castlelake, după ce acesta și-a îmbunătățit pentru a cincea oară oferta de preluare. Noua propunere evaluează operatorul low-cost la 5,2 miliarde de lire sterline și deschide calea către o posibilă tranzacție.

Potrivit unui comunicat comun al celor două companii, Castlelake a oferit 690 de pence pe acțiune, ceea ce evaluează EasyJet la aproximativ 5,2 miliarde de lire sterline (circa 6,9 miliarde de dolari).

Noua ofertă este superioară celei anterioare, de 650 de pence pe acțiune, respinsă de conducerea companiei aeriene.

Cele două părți au convenit să prelungească termenul-limită pentru depunerea unei oferte ferme până la 3 august, pentru a continua discuțiile.

Reprezentanții Castlelake au transmis că apreciază activitatea companiei și intenționează să sprijine dezvoltarea acesteia, inclusiv programul de modernizare a flotei, potrivit Bloomberg.

Negocierile au fost marcate de schimburi de replici între cele două părți.

EasyJet a descris ofertele anterioare drept „oportuniste” și a susținut că investitorul încearcă să cumpere compania sub valoarea sa reală.

La rândul său, Castlelake a acuzat conducerea companiei că nu a fost dispusă să poarte negocieri reale și a încercat să obțină sprijin direct din partea acționarilor.

Fondul american și-a manifestat interesul pentru preluarea EasyJet la sfârșitul lunii mai, iar în decurs de câteva săptămâni și-a majorat succesiv oferta, de la 560 de pence până la 690 de pence pe acțiune.

Castlelake nu poate prelua singur controlul complet asupra EasyJet, deoarece legislația din Regatul Unit și Uniunea Europeană impune ca operatorii aerieni să fie controlați majoritar de investitori britanici sau europeni.

Din acest motiv, fondul american colaborează în acest proiect cu Mark Breen și Peter Bellew, fost director executiv al EasyJet.

Dacă tranzacția va fi finalizată, EasyJet ar putea fi retrasă de la bursă, după aproape 26 de ani de la listarea sa pe piața londoneză.

EasyJet traversează o perioadă mai dificilă din punct de vedere financiar.

Compania a raportat pierderi în prima parte a anului și o scădere a rezervărilor pentru sezonul de vară, pe fondul majorării prețurilor la combustibil provocate de tensiunile din Orientul Mijlociu.

În același timp, EasyJet rămâne un activ atractiv pentru investitori datorită flotei moderne de aeronave Airbus A320 și sloturilor de decolare și aterizare deținute pe aeroporturi importante, precum Londra, Milano și Geneva.

Cel mai mare acționar al companiei este familia fondatorului Stelios Haji-Ioannou, care controlează 15,3% din acțiuni.