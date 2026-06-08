Costurile cresc, profiturile se clatină: ce se pregătește în aviație la nivel global

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) avertizează că industria aviatică mondială ar putea intra într-o nouă etapă de presiune financiară, în contextul în care costurile cu combustibilul continuă să crească accelerat. Estimările indică o posibilă înjumătățire a profiturilor pe fondul unui dezechilibru între cerere și cheltuieli operaționale.

Directorul general demisionar al IATA, Willie Walsh, a explicat că evoluțiile recente ale pieței petrolului au împins prețurile combustibilului pentru avioane la niveluri semnificativ mai ridicate. El a subliniat că acest context vine după mai mulți ani marcați de șocuri succesive, de la pandemia de Covid-19 la războiul din Ucraina, la care se adaugă tensiunile recente din Orientul Mijlociu.

Potrivit acestuia, „prin urmare, ne așteptăm ca prețurile medii ale combustibilului pentru avioane să fie cu 70% mai mari față de anul precedent”.

De asemenea, Willie Walsh a mai precizat că acest avans ar putea adăuga aproximativ 100 de miliarde de dolari la costurile totale ale industriei. În același timp, el a arătat că cererea de călătorii rămâne relativ stabilă, însă ajustările de tarife nu reușesc să compenseze pe deplin presiunea costurilor.

IATA estimează că profitul net al companiilor aeriene globale ar urma să scadă de la 45 de miliarde de dolari la 23 de miliarde de dolari în 2026, ceea ce ar însemna o reducere la jumătate. În paralel, marjele nete ar urma să coboare de la 4,2% la 2,0%.

Datele organizației arată că prețul petrolului a urcat la peste 100 de dolari pe baril în martie, în urma intensificării conflictului din Orientul Mijlociu. În același timp, costurile combustibilului pentru avioane au înregistrat o creștere de peste 100% într-o singură lună, comparativ cu perioada anterioară.

Pentru companiile aeriene din Statele Unite, cheltuielile cu combustibilul au crescut cu peste 56% de la o lună la alta, ajungând la peste 5 miliarde de dolari într-o singură lună. Datele arată și o creștere anuală de aproximativ 30% în costurile operaționale.

Impactul nu este uniform în industrie. Potrivit IATA, companiile care nu și-au revenit complet după efectele pandemiei sunt printre cele mai vulnerabile, alături de operatorii din zona Golfului, expuși direct variațiilor de preț la petrol.

În același timp, analiza organizației arată că 86% dintre pasageri se așteaptă ca prețul biletelor să urmeze evoluția petrolului, iar aproape jumătate dintre aceștia estimează că vor cheltui mai mult pentru călătorii în acest an.

Willie Walsh a atras atenția asupra incertitudinii din piață, menționând că rămâne dificil de anticipat cât timp pot fi absorbite aceste creșteri fără efecte asupra cererii de transport aerian.

Mai multe companii aeriene europene au raportat deja presiuni semnificative asupra rezultatelor financiare. EasyJet a înregistrat pierderi înainte de impozitare de 552 de milioane de lire sterline pentru prima jumătate a anului fiscal, invocând costuri suplimentare generate de combustibil și o încetinire a rezervărilor.

Compania a precizat că și-a acoperit aproximativ 72% din necesarul de combustibil pentru sezonul de vară, încercând să limiteze expunerea la volatilitatea pieței. Lufthansa estimează, la rândul său, costuri suplimentare de ordinul miliardelor de euro în acest an, în timp ce Ryanair a raportat o creștere a profitului anual, susținută de o strategie de acoperire a riscurilor pentru o mare parte din consumul de combustibil.

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a avertizat că prețurile ridicate ale petrolului ar putea pune presiune suplimentară pe concurență, subliniind că menținerea acestora la niveluri ridicate ar putea genera dificultăți financiare în rândul mai multor operatori europeni.