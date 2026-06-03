Măsuri mai dure pentru pasagerii agresivi și cei care urcă băuți la bordul avioanelor

Pasagerii companiilor aeriene care provoacă incidente, se află sub influența alcoolului sau se comportă agresiv ar putea fi împiedicați să zboare cu orice companie aeriană, conform planurilor analizate de guvernul britanic. Propunerile vizează crearea unei liste negre naționale care să restricționeze accesul călătorilor abuzivi, violenți sau persistenti în comportament disruptiv.

Companiile aeriene au raportat o creștere a comportamentelor neadecvate, în special în perioadele de vârf ale sărbătorilor, și solicită măsuri mai dure pentru a preveni incidentele în timpul zborurilor. Pe măsură ce sezonul vacanțelor de vară se apropie, autoritățile examinează posibilitatea extinderii interdicțiilor la nivelul întregii industrii aeriene, nu doar pentru zborurile unei singure companii.

Propunerile discutate cu industria aviatică sugerează că pasagerii implicați în incidente grave, cum ar fi „comportamentul în stare de ebrietate, abuzul asupra echipajului sau violența în aer”, ar putea fi adăugați pe această listă neagră. Aceasta ar împiedica rezervarea zborurilor pe mai multe companii aeriene, limitând astfel posibilitatea recidivei.

Transportatorii consideră că interdicțiile existente, aplicabile doar la nivelul unei singure companii, nu sunt suficiente pentru a descuraja comportamentele repetate și perturbatoare. Această inițiativă vine după dezbateri recente privind aeroporturile europene care permit consumul de alcool dimineața devreme, înainte de zboruri.

În prezent, nu există reguli clare privind momentul în care poate fi servit alcoolul în aeroporturi, acestea funcționând practic în afara fusurilor orare normale. Luna trecută, șeful Ryanair, Michael O’Leary, a cerut interzicerea acestei practici, afirmând că aproape un zbor pe zi al celei mai aglomerate companii aeriene europene este deviat din cauza comportamentului indisciplinat al pasagerilor.

Dacă modificările propuse vor fi adoptate, interdicția ar fi aplicabilă pentru toate companiile aeriene, astfel încât un pasager căruia îi este refuzat zborul de la o companie nu va putea rezerva la alta.

„Toată lumea ar trebui să poată savura o halbă de bere la aeroport, dar comportamentul antisocial în timpul zborurilor este total inacceptabil”, a declarat o sursă guvernamentală, potrivit euronews.com.

Oficialii Departamentului pentru Transporturi intenționează să discute propunerea cu companiile aeriene la sfârșitul acestei luni. Se estimează că guvernul și industria ar putea gestiona împreună o bază de date națională a pasagerilor interziși.

Propunerea ridică însă probleme legate de legislația privind protecția datelor, inclusiv GDPR, care împiedică partajarea informațiilor despre pasageri între companii.

În prezent, un pasager perturbator căruia i s-a refuzat accesul la o companie aeriană poate rezerva zboruri cu altele. Airlines UK, organismul care reprezintă industria aeriană, a salutat ideea și a anunțat că va colabora cu guvernul pentru dezvoltarea acesteia.

„Măsuri suplimentare pentru cele mai grave cazuri de perturbări, inclusiv crearea unei liste naționale de interdicții, reprezintă un pas important, asigurându-se că o mică minoritate de pasageri nu poate perturba călătoriile aeriene ale majorității”, a declarat un purtător de cuvânt al organismului.