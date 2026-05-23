Ryanair precizează că, în prezent, operează un program complet de zboruri în sezonul de vară și intenționează să mențină același nivel de operare și în sezonul de iarnă. Totodată, Ryanair nu se așteaptă să rămână fără combustibil în această vară, însă avertizează că acest lucru nu garantează stabilitatea tarifelor.

Reprezentanții companiei au transmis că nu au promis că nu vor exista majorări ale prețurilor biletelor. Strategia Ryanair rămâne una flexibilă, bazată pe umplerea capacității avioanelor, iar prețul final este influențat în mare măsură de cererea pasagerilor.

„Avem planuri pentru un fel de situație Armageddon? Desigur, avem, dar nu cred că se va ajunge acolo. În prezent, operăm un program complet în această vară și intenționăm să operăm un program complet și în sezonul de iarnă”, a declarat Neil Sorahan într-un interviu pentru CNBC.

Deși compania nu intenționează să introducă suprataxe pentru combustibil, nu exclude scenariul unor creșteri de tarife, în funcție de evoluția pieței și de nivelul rezervărilor de ultim moment.

Directorul financiar al Ryanair, Neil Sorahan, a explicat că piața petrolului rămâne extrem de volatilă, influențată de tensiunile din Orientul Mijlociu și de blocajele din Strâmtoarea Ormuz. Cu toate acestea, compania consideră că aprovizionarea nu reprezintă un risc major pentru sezonul de vară.

Ryanair a asigurat aproximativ 80% din necesarul de combustibil pentru vară la un preț de 668 dolari pe tonă metrică, ca măsură de protecție împotriva fluctuațiilor de preț generate de incertitudinile globale.

„Suntem într-o piață a petrolului evident foarte volatilă în acest moment. Dacă ne întoarcem cu câteva luni în urmă, probabil existau îngrijorări legate de aprovizionarea cu petrol, dar devenim tot mai încrezători că nu vor exista probleme în această vară”, a spus Sorahan.

În același timp, Sorahan a subliniat că, în ciuda stabilității actuale a operațiunilor, unele companii aeriene europene ar putea întâmpina dificultăți în sezonul de iarnă, într-un scenariu similar cu problemele întâlnite de alte companii din SUA în perioade de criză.

„Totuși, cred că prețurile vor rămâne ridicate pentru o perioadă mai lungă, ceea ce pune Ryanair într-o poziție puternică, datorită strategiei noastre solide de acoperire a riscului pe combustibil”, a mai spus acesta.

Ryanair exclude anularea zborurilor, chiar și în contextul crizei de combustibil. Totuși, compania rămâne atentă la evoluția pieței și la impactul costurilor asupra industriei aviatice.

Acțiunile companiei au scăzut cu 2,7% la începutul săptămânii, după publicarea rezultatelor financiare anuale, iar de la începutul anului titlurile au înregistrat o scădere de 27,5%.

În același timp, Ryanair a raportat o creștere de 40% a profitului net, până la aproximativ 2,3 miliarde de euro, în timp ce traficul de pasageri a crescut cu 4%, ajungând la 208,4 milioane de pasageri. Veniturile companiei au scăzut însă cu 11%, până la 15,54 miliarde de euro.

Conducerea Ryanair a explicat că dependența Europei de Strâmtoarea Ormuz este în scădere, iar aprovizionarea cu petrol este diversificată, inclusiv din SUA, Venezuela și Brazilia. Acest lucru reduce riscul unor perturbări majore în lanțul de aprovizionare.

În același timp, directorul executiv Michael O’Leary a avertizat anterior că prețurile ridicate ale combustibilului pentru avioane ar putea duce la falimente în industria aviatică europeană. El a susținut că, dacă prețul petrolului rămâne la niveluri ridicate, mai multe companii aeriene ar putea intra în insolvență, ceea ce ar consolida poziția Ryanair pe termen mediu.

„Cred că vor exista falimente. Dacă prețul rămâne la 150 de dolari pe baril în iulie, august, septembrie, atunci veți vedea companii aeriene europene care vor da faliment, iar pe termen mediu asta ar fi probabil bun pentru afacerea Ryanair.”, a spus O’Leary.

Reprezentanții companiei au precizat că cererea de călătorii rămâne solidă, însă pasagerii tind să își facă rezervările mai aproape de data plecării. Această tendință reduce vizibilitatea asupra veniturilor din perioada de vârf iulie–septembrie.

Ryanair estimează că tarifele de vară vor rămâne în general stabile, însă nivelul final al prețurilor depinde de rezervările de ultim moment. În unele cazuri, pasagerii care amână achiziția biletelor ar putea plăti tarife mai ridicate.

Analiștii financiari au observat că operatorul a redus prețurile la începutul verii pentru a stimula cererea, însă acestea ar putea reveni la niveluri similare cu cele din anul anterior în trimestrul al doilea.

Amintim că TAROM a anunțat deja că va majora prețul biletelor din cauza scumpirii kerosenului. Compania a anunțat oficial că va crește prețul biletelor de avion, pe fondul majorării costurilor cu kerosenul. Reprezentanții companiei susțin că această măsură nu poate fi evitată, în contextul procesului de restructurare aflat în derulare și care trebuie finalizat în acest an, conform planului aprobat de Comisia Europeană.

Decizia vine într-un moment în care operatorul aerian încearcă să își stabilizeze veniturile și să se adapteze presiunilor din piața aviatică, generate de creșterea costurilor operaționale.

Conducerea TAROM a precizat că vor exista majorări de preț în perioada verii, însă pasagerii care au cumpărat deja bilete nu vor fi afectați de aceste scumpiri.

Directorul general al companiei, Bogdan Costas, a explicat că evoluția prețului la kerosen influențează direct costul biletelor, mai ales atunci când această creștere se menține pe termen lung. Totodată, compania subliniază că va încerca să își protejeze pasagerii în cazul unor ajustări operaționale, cum ar fi reducerea frecvențelor sau suspendarea unor curse.

„Creșterea prețului kerosenului afectează prețul biletelor în momentul în care această criză durează o perioadă mai lungă. Vor fi creșteri ale prețului biletelor perioada de vară, însă, însă ce aș dori să precizez pentru biletele deja achiziționate de către pasageri nu se vor mai solicita plăți suplimentare”, a declarat Bogdan Costaş.

Conducerea TAROM afirmă că actualul context geopolitic influențează direct activitatea companiei și creează presiuni suplimentare asupra planului de restructurare. Evoluția prețului la kerosen rămâne un factor decisiv în stabilirea tarifelor și în echilibrul financiar al operatorului.

„Analizăm zi de zi situația geopolitică și în funcție de modul în care se derulează aceasta noi vom acționa și evident vom încerca să protejăm pasagerii dacă reducem frecvențele sau dacă suspendăm mai multe curse și vom încerca să fim cât mai eficienți”, a mai spus Bogdan Costaş.

Mai multe companii aeriene europene au început să ajusteze prețurile biletelor sau să ia în calcul modificări ale programelor de zbor, pe fondul scumpirii kerosenului și al presiunilor din piața combustibililor.

Lufthansa analizează majorarea tarifelor și posibile ajustări ale capacității de zbor, ca urmare a penuriei și creșterii costurilor cu combustibilul.

Air France-KLM a anunțat planuri de creștere a prețurilor biletelor, în special pe rutele lung-curier, pentru a acoperi costurile suplimentare generate de scumpirea kerosenului.

SAS a confirmat deja majorarea tarifelor, explicând că aceste ajustări sunt determinate de creșterea costurilor cu combustibilul și că vor exista și modificări ale programului de zboruri.

Volotea a fost printre primele companii care au anunțat scumpiri, reducând totodată unele curse și avertizând asupra impactului direct pe care criza de kerosen îl are asupra tarifelor și operațiunilor.