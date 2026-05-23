Cele mai mici prețuri la nivel național pentru ziua de 23 mai 2026 sunt de 9,18 lei pe litru pentru benzina standard și 9,39 lei pe litru pentru motorina standard. Cea mai ieftină benzină este afișată la VhExtraOil, iar cea mai ieftină motorină se găsește la Petrolium, potrivit datelor înregistrate de Peco-Online.

În marile orașe, benzina s-a scumpit față de vineri în București, Timișoara, Iași și Constanța, unde prețurile pornesc acum de la 9,32 lei pe litru. În schimb, Cluj-Napoca are cel mai mic preț dintre orașele analizate, cu 9,21 lei pe litru.

La motorină, cele mai mici prețuri din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța sunt de 9,44 lei pe litru, sub nivelul de 9,53 lei pe litru afișat vineri.

GPL-ul are cele mai mici prețuri de 4,29 lei pe litru în București, 4,35 lei pe litru în Cluj-Napoca, 4,40 lei pe litru în Timișoara și Iași, respectiv 4,38 lei pe litru în Constanța.

Față de 22 mai, benzina s-a scumpit în marile orașe. În București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț a urcat de la 9,24 lei pe litru la 9,32 lei pe litru. În Cluj-Napoca, benzina a rămas cea mai ieftină dintre orașele mari, cu un minim de 9,21 lei pe litru.

În București, benzina standard pornește de la 9,32 lei pe litru în mai multe stații Petrom. Acest preț apare în stații din zone precum Barbu Văcărescu, Șoseaua Virtuții, Șoseaua Străulești, Antiaeriană, Mihai Bravu, Pipera, Alexandriei, Calea Vitan, Olteniței, Bulevardul Timișoara și Pantelimon.

La SOCAR România, benzina standard costă 9,34 lei pe litru în stațiile de pe Theodor Pallady, Basarabia și Vasile Lascăr.

În stațiile OMV România, Rompetrol, MOL România și Lukoil România, benzina standard ajunge la 9,38 lei pe litru. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț din lista analizată este de aproximativ 6 bani pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina standard are cel mai mic preț dintre marile orașe analizate. Litrul pornește de la 9,21 lei în stațiile DHR de pe strada Plopilor și strada Frunzișului.

La Petrom, benzina standard costă 9,32 lei pe litru în stațiile de pe strada Oașului, pe drumul Cluj-Napoca – Turda, în zona Pieței Ștefan cel Mare și pe Calea Traian Vuia.

În stațiile Lukoil, MOL, OMV, Gazprom, Rompetrol și Socar analizate, benzina standard ajunge la 9,38 lei pe litru. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț este de 17 bani pe litru.

În Timișoara, benzina standard pornește de la 9,32 lei pe litru în stațiile Petrom de pe Calea Șagului, Calea Torontalului, strada Lunei, strada Mureș, strada Miresei și Calea Aradului.

La Socar, benzina standard costă 9,34 lei pe litru.

În stațiile MOL, Gazprom, Lukoil, OMV și Rompetrol, litrul de benzină standard ajunge la 9,38 lei. Diferența dintre cele mai ieftine și cele mai scumpe stații analizate este de aproximativ 6 bani pe litru.

În Iași, benzina standard începe de la 9,32 lei pe litru în stațiile Petrom de pe strada Colonel Langa, Calea Chișinăului, Șoseaua Sărărie, Șoseaua Păcurari, strada Tabacului și Bulevardul Nicolae Iorga.

La Socar, benzina costă 9,34 lei pe litru. La Rompetrol, OMV, MOL și Lukoil, benzina standard ajunge la 9,38 lei pe litru. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț este de aproximativ 6 bani pe litru.

În Constanța, benzina standard pornește de la 9,32 lei pe litru în stațiile Petrom de pe strada Soveja, Bulevardul Aurel Vlaicu, Șoseaua Mangaliei, Șoseaua I.C. Brătianu, Bulevardul Mamaia și Bulevardul Tomis.

La Socar, benzina standard costă 9,34 lei pe litru. În stațiile Lukoil, Rompetrol, MOL și OMV, litrul de benzină standard ajunge la 9,38 lei. Diferența dintre cele mai mici și cele mai mari prețuri este de aproximativ 6 bani pe litru.

La nivel național, motorina standard rămâne mai scumpă decât benzina, însă diferența dintre cele două tipuri de carburant s-a redus. Sâmbătă, 23 mai, motorina are o medie de 9,60 lei pe litru, iar benzina standard 95 are o medie de 9,36 lei pe litru.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii sunt sfătuiți să verifice tarifele afișate la pompă înainte de alimentare, mai ales în perioadele în care operatorii modifică prețurile de la o oră la alta.

Situația de pe piața energiei s-ar putea deteriora semnificativ în următoarele săptămâni din cauza continuării războiului din Iran, avertizează analiștii economici. Potrivit economiștilor de la HFI Research, piața petrolului ar putea ajunge la un punct major de cotitură în prima săptămână a lunii iunie.

Analiștii susțin că, dacă strâmtoarea Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până atunci, piețele petroliere ar putea intra într-o panică reală. În acest scenariu, statele din întreaga lume ar putea începe achiziții masive și procese accelerate de stocare a petrolului, pe măsură ce rezervele existente se reduc, scrie Business Insider.

HFI Research precizează însă că acesta nu este scenariul de bază al companiei. Totuși, firma consideră că prognozele optimiste privind o posibilă normalizare rapidă a pieței sunt influențate de biasuri psihologice ale participanților la piață.

Compania a transmis într-o postare publicată pe platforma Substack că menținerea blocajului din Strâmtoarea Ormuz la începutul lunii iunie ar putea genera reacții puternice și panică pe piețele internaționale.

„Mi se pare clar că, dacă strâmtoarea va fi încă închisă la începutul lunii iunie, vom vedea panică reală”, a scris compania într-o postare pe Substack.

Prețurile petrolului au urcat recent la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe fondul temerilor legate de întreruperile de aprovizionare din Orientul Mijlociu. Petrolul Brent, referința internațională a pieței, s-a menținut peste pragul de 100 de dolari pe baril în cea mai mare parte a ultimei luni, ceea ce reflectă amploarea perturbărilor din regiune, chiar dacă situația militară pare momentan blocată.

Piețele au fost până acum parțial protejate de efecte și mai severe ale acestor întreruperi, în principal datorită reducerii stocurilor excedentare de petrol de către Statele Unite și alte state.

La finalul lunii aprilie, HFI estima că Statele Unite își vor epuiza rezervele de petrol în aproximativ opt săptămâni, ceea ce ar însemna dispariția surplusului până la sfârșitul lunii iunie.

Datele publicate de Energy Information Administration arată că SUA dețineau la 8 mai aproximativ 1,6 miliarde de barili de petrol și produse petroliere în stoc, cu 67 de milioane de barili mai puțin comparativ cu începutul lunii aprilie.

HFI Research consideră că piața petrolului a ajuns deja într-un punct critic și ar putea intra într-un cerc vicios, în care deficitul sever de ofertă să declanșeze cumpărări de panică și stocare masivă de petrol.

Compania nu a oferit o prognoză exactă privind evoluția prețului, însă a sugerat anterior că petrolul ar putea depăși pragul de 150 de dolari pe baril. Analiștii avertizează că pierderea unor volume importante de petrol de pe piață aproape garantează un nou val de scumpiri și posibilitatea atingerii unor noi recorduri istorice.