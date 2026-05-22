NOZOMI Travel Society își propune să aducă pe piața din România o nouă abordare a vacanțelor exotice, printr-un portofoliu ce include circuite de grup cu însoțitor, sejururi premium la plajă și experiențe construite în jurul autenticității și al expertizei acumulate în aproape două decenii de activitate. Agenția va pune accent pe hoteluri premium și de lux, experiențe verificate direct de echipă și dezvoltarea unei comunități dedicate pasionaților de călătorii.

Printre elementele care diferențiază conceptul NOZOMI Travel Society se numără integrarea unor experiențe speciale în cadrul circuitelor: întâlniri cu antreprenori și personalități locale, workshopuri de business și dezvoltare personală, dar și călătorii organizate alături de însoțitori români cunoscuți, experți în domeniile lor. Aceste inițiative sunt gândite pentru a oferi fiecărei vacanțe o componentă educațională și inspirațională.

Un rol important în experiența oferită de agenție îl va avea echipa de însoțitori de grup, formată din oameni cu experiență și o pasiune autentică pentru călătorii, coordonați de Răzvan Pascu. Aceștia vor contribui la crearea unei atmosfere de comunitate și la organizarea unor experiențe bine structurate și relevante în fiecare destinație.

Răzvan Pascu a declarat pentru Capital.ro că lansarea NOZOMI Travel Society are loc într-un moment în care industria turismului are nevoie de dezvoltare sănătoasă și de proiecte construite pe termen lung, nu de creștere rapidă cu orice preț. Potrivit acestuia, contextul actual al pieței, influențat de tensiuni geopolitice, fluctuații de costuri și schimbări în comportamentul turiștilor, poate reprezenta o oportunitate pentru construirea unei agenții axate pe calitate și experiențe autentice.

„Este adevărat că piața este mai precaută. Avem tensiuni geopolitice, costuri fluctuante, prețul kerosenului, schimbări de comportament în rândul turiștilor. Dar, din punctul meu de vedere, perioadele acestea sunt foarte bune pentru a construi corect o companie de turism: fără presiunea de a face volum cu orice preț, cu mai multă atenție la produs, la detalii, la parteneri și la experiența reală pe care o primește turistul. NOZOMI.travel nu pornește dintr-o oportunitate de moment, ci dintr-o experiență acumulată în timp. În ultimii 14 ani am călătorit cu peste 8.000 de turiști și am învățat ceva esențial: oamenii nu vin într-un circuit doar ca să bifeze o țară sau câteva obiective turistice. Vin pentru context, pentru povești, pentru acces, pentru conexiunile pe care noi, ca organizatori și însoțitori, le putem crea acolo unde mergem. Vin pentru sentimentul că cineva a gândit traseul, ritmul, hotelurile, experiențele și momentele importante înaintea lor. Ne bazăm pe know-how real, pe relații construite în ani, pe înțelegerea turistului român și pe dorința de a face circuite premium, cu sens. Nu vrem să vindem doar pachete turistice, ci călătorii construite în jurul detaliilor: hoteluri atent selectate, experiențe relevante, însoțitori pasionați și o comunitate faină de oameni care călătoresc cu aceleași așteptări. Într-o piață prudentă, cred că oamenii devin mai atenți la ce cumpără. Nu renunță neapărat la călătorii, ci aleg mai atent.”. a spus acesta.

Pe lângă circuitele tematice create sub brandul NOZOMI Travel Society, agenția va include în ofertă și vacanțe exotice în destinații renumite, cu hoteluri atent selectate pe baza experiențelor testate direct de echipa NOZOMI. Conceptul pune accent pe servicii premium și experiențe de calitate în locuri precum Maldive, Mauritius, Seychelles, Caraibe, Hawaii, Thailanda, Bali, Polinezia Franceză, Fiji, Mexic sau Zanzibar.

Printre primele circuite de grup anunțate de agenție se numără programe în Australia și Noua Zeelandă în noiembrie 2026, vacanțe în Orlando, Miami și Bahamas în octombrie 2026, precum și circuite în Japonia programate pentru toamna anului 2026 și primăvara lui 2027. Oferta mai include experiențe precum Luxury Maroc de Revelion, safari în Tanzania, Luxury India, participarea la Carnavalul de la Rio de Janeiro și circuite Luxury China în primăvara anului 2027.

Reprezentanții agenției spun că itinerariile au fost concepute pentru a oferi mai mult decât simple experiențe turistice, punând accent pe descoperirea autentică și înțelegerea culturii fiecărei destinații.

„NOZOMI Travel Society va combina pasiunea mea pentru călătorii cu dorința de a înțelege în profunzime fiecare loc pe care îl vizitez împreună cu turiștii. Va pune vacanțele într-o nouă lumină, aducând turiștilor experiențe de viață și de business care completează sensul unei călătorii. Românii își doresc mai mult decât o cazare și un bilet de avion – își doresc informații relevante, puse în context, și experiențe care să îi apropie cu adevărat de esența țărilor vizitate. Acesta este și motivul pentru care nu am făcut proiecții cantitative pentru NOZOMI Travel Society în această etapă. Următoarele luni vor fi dedicate dezvoltării produselor NOZOMI în stilul pe care ni l-am propus, precum și dezvoltării echipei de vânzări care să se ridice la nivelul așteptărilor noastre și ale clienților noștri”, a declarat Răzvan Pascu, fondatorul NOZOMI Travel Society.

Prin lansarea NOZOMI Travel Society, compania își dorește să depășească modelul clasic al unei agenții de turism și să construiască o comunitate în care călătoriile, experiențele autentice și schimbul de idei să aducă împreună oameni cu aceleași pasiuni și valori, într-un format adaptat noilor generații de turiști.