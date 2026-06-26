Vacanță exotică în Coreea de Sud, noul trend în turism: ce atracții îi cuceresc pe români

Coreea de Sud a intrat în topul țărilor preferate de români pentru vacanțe exotice, în cadrul unor circuite turistice atractive. Oferă orașe interesante, palate istorice, temple, gastronomie apreciată la nivel internațional, peisaje vulcanice și o cultură pop care a devenit un fenomen global.

Pentru majoritatea turiștilor, Seoul este primul contact cu Coreea de Sud și, de multe ori, cea mai mare surpriză. Capitala reunește palate regale și cartiere istorice cu zgârie-nori, centre comerciale uriașe și tehnologii integrate în viața de zi cu zi.

Palatul Gyeongbokgung, construit în secolul al XIV-lea, rămâne unul dintre cele mai importante obiective turistice ale țării. La doar câteva stații de metrou distanță, vizitatorii ajung în zone precum Myeongdong, Hongdae sau Gangnam, cartiere cunoscute pentru shopping, gastronomie și viață urbană. Tocmai această trecere rapidă de la istorie la modernitate este una dintre experiențele care îi impresionează cel mai mult pe turiștii europeni.

Fenomenul Hallyu, cunoscut și ca „valul coreean”, a schimbat radical imaginea țării la nivel internațional. Mulți turiști aleg o vacanță exotică în Coreea de Sud după ce au descoperit seriale coreene, filme premiate sau artiști K-pop. În Seoul există numeroase locații asociate industriei de divertisment, de la magazine tematice și cafenele dedicate fanilor până la locuri de filmare devenite atracții turistice. Pentru generațiile tinere, o călătorie în Coreea de Sud înseamnă adesea șansa de a vedea în realitate locuri cunoscute până atunci doar de pe ecran.

Al doilea oraș al țării oferă o perspectivă diferită asupra Coreei de Sud. Busan este asociat cu plajele urbane, piețele de pește, festivalurile culturale și peisajele maritime. Una dintre cele mai populare atracții este Gamcheon Culture Village, un cartier construit pe dealuri, cu străzi înguste și case colorate. În același timp, plaja Haeundae și promenada de pe litoral atrag turiști care vor să alterneze explorarea urbană cu momente de relaxare.

Pentru iubitorii de natură, Jeju este o oprire aproape obligatorie. Insula vulcanică este cunoscută pentru formațiunile sale geologice, traseele de drumeție și peisajele protejate de UNESCO. Seongsan Ilchulbong, unul dintre cele mai fotografiate locuri din Coreea de Sud, oferă priveliști impresionante asupra oceanului. Spre deosebire de destinațiile tropicale aglomerate din Asia de Sud-Est, Jeju păstrează un ritm mai liniștit și o identitate locală foarte bine conservată.

Cei care vor să descopere rădăcinile culturii coreene aleg adesea Gyeongju. Fosta capitală a regatului Silla este considerată unul dintre cele mai importante centre istorice ale țării. Templele Bulguksa și Seokguram, siturile arheologice și mormintele regale oferă o imagine diferită față de marile metropole moderne. Orașul este apreciat în special de turiștii interesați de patrimoniu și istorie.

Bucătăria sud-coreeană este unul dintre motivele pentru care mulți turiști își prelungesc șederea. Preparate precum bibimbap, bulgogi, kimchi sau tteokbokki au devenit cunoscute la nivel mondial, ca adevărate delicatese orientale. Experiența autentică începe în piețele locale și restaurantele frecventate de localnici, unde varietatea gusturilor și ingredientelor transformă fiecare masă într-o experiență culturală.

Un avantaj important pentru turiștii români este infrastructura. Transportul public funcționează eficient, trenurile de mare viteză conectează principalele orașe, iar nivelul ridicat de siguranță face ca deplasările să fie simple chiar și pentru cei care vizitează Asia pentru prima dată. Această combinație dintre organizare, diversitate și accesibilitate contribuie la popularitatea tot mai mare a destinației în rândul călătorilor europeni.

De la palatele regale și cartierele vibrante din Seoul până la peisajele vulcanice din Jeju, atmosfera relaxată din Busan și siturile istorice din Gyeongju, fiecare regiune are propria personalitate și propriile atracții.

Pentru românii interesați de destinații care combină cultura, gastronomia, natura și viața urbană, Coreea de Sud devine o alegere tot mai atractivă. Diversitatea experiențelor, infrastructura modernă și autenticitatea locurilor vizitate contribuie la creșterea interesului pentru această fascinantă destinație asiatică.