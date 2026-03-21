Pe măsură ce sărbătorile pascale se apropie, românii încep să caute destinații ideale pentru a petrece Paștele, fie într-un cadru tradițional, fie într-o vacanță de relaxare. În țară, zonele cele mai apreciate sunt Bucovina și Maramureș, urmate de orașe cu valoare culturală și istorică precum Brașov, Bran și Sibiu, dar și Delta Dunării sau Apuseni, pentru cei care preferă liniștea și natura.

Bucovina rămâne printre cele mai căutate destinații, datorită slujbelor de Înviere, tradițiilor locale și activităților de încondeiere a ouălor. Pensiunile ospitaliere atrag vizitatori dornici să trăiască autentic atmosfera sărbătorilor pascale, motiv pentru care locurile se rezervă de obicei cu mult timp înainte. Maramureșul completează experiența tradițională, cu evenimente culturale în localități precum Săpânța și peisaje pitorești care încântă orice turist.

Brașov și Bran reprezintă combinația perfectă între istorie și natură, oferind turiștilor posibilitatea de a vizita centrul medieval al Brașovului și Castelul Bran, în timp ce împrejurimile montane devin locuri ideale pentru drumeții sau relaxare activă. Sibiu, cu târgurile sale de Paște și centrul istoric pitoresc, este alegerea potrivită pentru cei care caută un city-break cultural, în timp ce Delta Dunării atrage prin liniștea apelor, plimbările cu barca și gastronomia tradițională pe bază de pește. Pentru turiștii care doresc să evite aglomerația, zonele Apuseni și Țara Dornelor oferă pensiuni mai mici și peisaje spectaculoase.

La nivel internațional, românii preferă destinații de relaxare precum Grecia, Bulgaria, Cipru sau Egipt, pentru sejururi de tip charter și vacanțe la soare. De asemenea, city break-urile în orașe precum Roma, Atena, Ierusalim sau Amsterdam sunt opțiuni atractive, deși prețurile sunt, de regulă, mai ridicate în perioada sărbătorilor.

Ofertele pentru vacanța de Paște 2026 în România au început să apară, iar turiștii care planifică sărbătorile în perioada 10-14 aprilie se pot bucura de sejururi de 3-4 nopți în zone cu tradiții autentice și peisaje pitorești. Cele mai căutate destinații includ Bucovina, Transilvania și Valea Prahovei, unde pachetele turistice combină cazarea cu mesele festive și activități specifice sărbătorilor pascale.

Pentru cei care caută un sejur economic, pensiunile și hotelurile mici din aceste regiuni oferă prețuri începând de la aproximativ 450 de lei de persoană pentru un sejur de trei nopți. Pensiunile rurale, mai ales din Transilvania și Bucovina, sunt apreciate pentru atmosfera tradițională, mic dejun și masa festivă incluse, iar costul mediu este de circa 320 de lei pe noapte de persoană.

Cei care doresc un sejur mai complex sau relaxant pot opta pentru resorturi cu facilități SPA și pachet all-inclusive. Astfel de oferte includ cazare completă, programe de divertisment și acces la spa. Prețurile pentru aceste pachete sunt mai ridicate, dar oferă experiențe de relaxare completă și activități recreative pentru întreaga familie.

La o simplă căutare pe o platformă de rezervat vacanțe, turiștii români care vor să-și petreacă sărbătorile pascale în Bucovina, și care nu au făcut deja rezervare, au la dispoziție o multitudine de opțiuni. Unele dintre ele încep de la câteva sute, în timp ce altele pot trece ușor de 6.000 de lei pentru 4 nopți pentru 2 persoane.

Pentru un sejur de 4 zile pentru 2 persoane în Delta Dunării, de Paște, prețurile nu sunt cu mult diferite față de cele din Bucovina. Pe platformele de specialitate, românii care nu au apucat să își rezerve încă o vacanță au parte de opțiuni pentru aproape orice buzunar.

Pentru vacanța de Paște 2026, pachetele de tip All Inclusive cu zbor charter rămân printre cele mai căutate opțiuni, oferind confort complet și servicii incluse, de la cazare și masă până la taxe de aeroport, transferuri și asistență turistică.

Destinațiile populare includ Turcia, unde sejururile la hoteluri de 5* cu All Inclusive în Antalya pornesc de la 430 – 485 € per persoană. Egiptul, în special Hurghada, oferă pachete de 7 nopți cu prețuri începând de la 489 €, reduse prin Early Booking de la 689 €.

Grecia rămâne și ea o alegere preferată, iar sejururile pe insulele Creta, Corfu sau Rhodos încep de la 450 – 550 €, în funcție de locație și categoria hotelului.

Pentru cei care preferă destinațiile apropiate, Bulgaria rămâne o opțiune populară pentru vacanța de Paște 2026. Sejururile la hoteluri de 5* din stațiunile Nisipurile de Aur sau Sunny Beach, cu Ultra All Inclusive și masă festivă inclusă, au un preț de aproximativ 1.999 RON, echivalentul a circa 400 €. Pentru călătorii care optează pentru pachete mai simple, ofertele complete pornesc de la aproximativ 430 €.

Pentru pasionații de călătorii urbane, city break-urile și circuitele în marile orașe europene includ atât zborul, cât și cazarea. Sejururile de 3-4 nopți în destinații precum Roma, Paris, Madrid sau Praga pornesc de la 350 până la 500 €, în funcție de agenție și pachet. Pentru circuitele organizate în Spania, fie pe Costa del Sol, fie la Madrid, prețurile variază între 600 și 900 €, incluzând serviciile unui ghid și excursii opționale.

Pentru cei care își doresc experiențe internaționale deosebite, destinațiile exotice reprezintă o alegere excelentă. Circuitele de 10 zile în Bali, Indonezia, sau Singapore, care includ zborul și micul dejun, pornesc de la 1.800 până la 2.200 €. În același timp, un sejur de 10 zile în resorturile luxoase din Maldive începe de la 2.500 €, prețul variind în funcție de facilități și locație.