Pe fondul atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, piața petrolului a reacționat rapid. Prețul barilului a urcat puternic, ajungând joi la aproximativ 100 de dolari, iar spre finalul săptămânii s-a stabilizat ușor sub acest nivel, în jur de 99 de dolari.

Tensiunile din regiune au afectat și transportul aerian. Potrivit companiei de analiză Cirium, aproape 50.000 de zboruri au fost anulate începând cu 28 februarie.

Directorul general al United Airlines, Scott Kirby, a avertizat că efectele creșterii prețului combustibilului s-ar putea resimți rapid în industria aviatică.

Experții spun că scumpirea petrolului ar putea avea un impact direct asupra tarifelor aeriene, deoarece combustibilul reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli ale companiilor aeriene.

Rob Britton, profesor asociat de marketing la McDonough School of Business și fost executiv American Airlines, explică faptul că disponibilitatea petrolului nu a fost afectată major până acum, însă prețurile au crescut rapid.

„Dacă prețul combustibilului rămâne ridicat, tarifele vor crește”, a declarat el pentru CNN. „Nu este niciun mister aici. Dacă faci un calcul simplu, te-ai putea aștepta ca prețul biletelor să crească aproape proporțional”.

După costurile cu personalul, combustibilul este a doua cea mai mare cheltuială pentru companiile aeriene și poate reprezenta între 20% și 30% din costurile totale de operare.

„Istoric vorbind, companiile aeriene au crescut rapid prețurile biletelor atunci când combustibilul s-a scumpit”, a mai spus Britton.

Totuși, operatorii aerieni nu pot transfera întotdeauna integral creșterea costurilor către pasageri. Zach Griff, autorul newsletterului de aviație From the Tray Table, explică faptul că tarifele depind de mai mulți factori.

„Prețul biletelor depinde de mult mai multe lucruri decât costul combustibilului sau al unui zbor”, spune el.

Un element decisiv rămâne cererea pentru călătorii. Dacă inflația sau creșterea șomajului îi determină pe oameni să reducă vacanțele, companiile aeriene ar putea fi nevoite să limiteze majorările de preț, chiar dacă costurile cresc.

În raportul anual pentru 2025, Southwest Airlines arată că prețurile combustibilului sunt extrem de volatile, iar chiar și variații mici pot avea un impact semnificativ asupra profitului. Companiile vând bilete cu luni înainte de zbor, ceea ce face dificilă ajustarea rapidă a tarifelor.

Creșterea costurilor cu combustibilul ar putea determina companiile aeriene să reducă anumite zboruri care devin mai puțin profitabile.

Mai puține zboruri ar însemna și o ofertă mai mică de locuri, ceea ce ar putea duce la creșterea prețurilor pentru pasageri.

„Companiile aeriene vor trebui să urmărească foarte atent costurile dacă vor să aibă o vară profitabilă”, spune Griff. „Zborurile marginale sunt primele care ar putea fi tăiate”.

De asemenea, mai multe companii au suspendat deja zborurile către Orientul Mijlociu din motive de siguranță, pierzând astfel rute internaționale importante.

Pentru a limita efectele scumpirii combustibilului, unele companii aeriene folosesc contracte financiare care fixează în avans prețul combustibilului, strategie cunoscută sub numele de hedging.

Altele au ales deja să majoreze tarifele. Potrivit Reuters, Qantas, SAS și Air New Zealand au crescut prețurile biletelor invocând costurile mai mari cu combustibilul.

În paralel, companiile investesc în avioane mai eficiente sau în combustibili sustenabili pentru aviație. Aceștia pot fi produși din uleiuri uzate, deșeuri sau culturi speciale, însă producția rămâne redusă la nivel global.

Primul zbor comercial alimentat cu biocombustibil a avut loc în 2008, iar în 2025 combustibilii sustenabili reprezentau doar 0,7% din consumul total al aviației, potrivit Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA).

În prezent, companiile aeriene din Statele Unite nu au aplicat majorări generalizate ale tarifelor. Totuși, dacă tensiunile geopolitice vor continua și petrolul va rămâne scump, există șanse tot mai mari ca biletele de avion să devină mai costisitoare.

Experții avertizează că prețurile ar putea crește oricum în perioada verii, când cererea pentru vacanțe este în mod tradițional mai mare.