Geologii care au lucrat la câmpul aurifer Wangu din provincia chineză Hunan au anunțat că au identificat un zăcământ de până la 1.100 de tone metrice de aur, ceea ce, dacă estimările se confirmă, ar putea transforma acest sit în cel mai mare de pe planetă, cu o valoare de peste 80 de miliarde de dolari, la prețurile actuale.

Specialiștii au subliniat că descoperirea nu se limitează la dimensiunea sa, ci și la calitatea excepțională a minereului.

Probele analizate au arătat concentrații de aproximativ 138 de grame de aur pe tonă de rocă, în timp ce Consiliul Mondial al Aurului consideră că orice zăcământ cuprins între 8 și 10 grame pe tonă reprezintă aur de înaltă calitate.

Descoperirea a fost posibilă datorită utilizării unor modelări geologice 3D și a unor foraje extrem de adânci, care au permis identificarea a 40 de noi fisuri aurifere ce se întind la mii de metri sub pământ, cu potențial de extindere până la aproximativ 9.800 de picioare sub suprafață.

Analiza realizată de platforma Barchart a evidențiat că această combinație de volum și calitate ar putea schimba complet regulile industriei aurului.

„Acest nivel de calitate, combinat cu volumul mare, face ca descoperirea Wangu să schimbe complet regulile jocului”, notează sursa citată.

Specialiștii atrag atenția că efectul descoperirii asupra piețelor globale nu va fi imediat. Spre deosebire de alte mărfuri, aurul nu este doar extras și distribuit; el este păstrat de bănci centrale și tratat ca un activ strategic de state, ceea ce face ca creșterea ofertei să fie mai puțin direct legată de preț.

China, cel mai mare producător și consumator de aur din lume, extrage aproximativ 380 de milioane de tone anual, mai mult decât orice altă națiune, și de două ori producția Statelor Unite, însă consumul intern depășește constant producția.

Deși zăcământul Wangu are un potențial uriaș, transformarea acestuia în operațiuni miniere eficiente va necesita timp. Experții estimează că industria minieră chineză ar putea atinge capacitatea de producție completă în această regiune abia după 10 până la 20 de ani.

Aceasta subliniază că, în ciuda entuziasmului generat de dimensiunea și calitatea descoperirii, impactul economic și asupra prețurilor aurului va fi gradual și va necesita investiții și planificare strategică pe termen lung.