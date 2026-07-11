Cea mai bogată zonă în aur de pe planetă a fost identificată. Descoperirea pune lumea în fața unei decizii dificile

Cea mai mare concentrație de aur descoperită până acum la nivel mondial a fost identificată într-un crater vulcanic submarin din zona economică exclusivă a Japoniei. Cercetătorii susțin că depozitele descoperite ar putea transforma regiunea într-o viitoare exploatare comercială. În același timp, rezultatele studiului alimentează controversa privind impactul pe care mineritul din adâncurile oceanelor îl poate avea asupra ecosistemelor marine. Dezbaterea este amplificată de apelurile comunității științifice pentru protejarea izvoarelor hidrotermale active.

Noua descoperire de aur realizată în apropierea Japoniei ar putea schimba perspectivele asupra exploatării resurselor minerale din adâncurile oceanelor. Cercetătorii au identificat, într-un crater vulcanic scufundat situat în largul coastei de sud-est a țării, formațiuni hidrotermale active care concentrează cantități excepționale de metal prețios.

Potrivit publicației ScienceAlert, în crater au fost identificate coșuri hidrotermale de tip „black smoker” și movile hidrotermale care produc în mod activ cantități foarte mari de aur.

Aceste structuri nu elimină doar particule microscopice de aur, ci generează și ceea ce specialiștii numesc „aur invizibil”, imposibil de observat cu ochiul liber sau prin intermediul unui microscop convențional.

Metalul prețios este încorporat în materialele existente pe fundul oceanului, iar concentrațiile măsurate în acest crater submarin sunt considerate cele mai ridicate identificate până în prezent la nivel mondial.

Izvoarele hidrotermale Higashi-Aogashima au fost descoperite în anul 2015, în zona economică exclusivă a Japoniei. Chiar și în prezent, oamenii de știință spun că nu se cunoaște în totalitate biodiversitatea pe care aceste câmpuri hidrotermale o găzduiesc. Cert este însă faptul că ele conțin cantități impresionante de aur.

Pentru realizarea studiului, cercetătorii au analizat mostre de rocă recoltate din câmpurile hidrotermale aflate la aproximativ 350 de kilometri sud de Tokyo.

Analizele au scos la iveală depozite ascunse de aur de „calitate excepțională”. Nanoparticulele de aur sunt încorporate în pirită, un mineral sulfurat format din fluidele fierbinți și bogate în metale care ies din fundul oceanului.

Pirita este alcătuită din fier și sulf și este cunoscută popular drept „aurul nebunilor”, datorită aspectului său asemănător cu cel al aurului. În acest caz însă, cercetătorii au descoperit că aurul autentic se află chiar în interiorul acestui mineral.

Studiul arată că aurul poate exista în pirită fie sub formă de nanoparticule, fie ca atomi individuali integrați în structura chimică a mineralului. Ambele forme au fost identificate în caldera Higashi-Aogashima.

Autorii cercetării concluzionează că pirita din acest crater submarin „deține în prezent cea mai mare concentrație de aur din lume”.

Concentrațiile foarte ridicate și accesibilitatea relativă a zăcământului transformă caldera Higashi-Aogashima într-un candidat important pentru dezvoltarea unei viitoare mine submarine.

Totuși, perspectiva unei exploatări comerciale este privită cu rezerve de o parte a comunității științifice. Cu doar câteva luni înainte de publicarea acestor rezultate, o echipă internațională de cercetători avertiza că izvoarele hidrotermale active de pe fundul oceanelor ar trebui protejate de extinderea activităților miniere.

Există și precedente care alimentează aceste îngrijorări. O încercare anterioară de dezvoltare a unei mine submarine în largul statului Papua Noua Guinee a eșuat după ce compania implicată s-a confruntat atât cu dificultăți financiare, cât și cu proteste privind impactul asupra mediului.

Potrivit informațiilor disponibile, Papua Noua Guinee a înregistrat pierderi de aproximativ 85 de milioane de dolari în urma acelui proiect. În prezent, premierul țării susține menținerea unui moratoriu asupra noilor proiecte de minerit în adâncurile oceanelor, iar mai multe state din Pacific au sprijinit un moratoriu valabil până în anul 2030. Japonia nu se numără însă printre statele care susțin această măsură.