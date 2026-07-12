Produsele care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an. Ce plătesc consumatorii mai mult la fiecare cumpărătură

Inflația continuă să influențeze bugetele gospodăriilor, chiar dacă ritmul de creștere a prețurilor s-a temperat față de anii anteriori. În ultimul an, unele categorii de produse au înregistrat scumpiri semnificative, iar consumatorii resimt aceste majorări la fiecare vizită în supermarket sau la plata facturilor. Specialiștii explică faptul că evoluția este determinată de costurile energiei, transportului, materiilor prime și de condițiile meteorologice care afectează producția agricolă.

Deși inflația anuală din zona euro a încetinit la 2,8% în iunie 2026, prețurile la energie rămân principalul factor care alimentează creșterea costului vieții. Potrivit estimărilor Eurostat, energia a înregistrat cea mai mare rată anuală de creștere dintre principalele componente ale inflației, de 8,7%, mult peste evoluția alimentelor sau a bunurilor industriale.

Costurile mai ridicate cu electricitatea, gazele naturale și combustibilii se reflectă în întregul lanț economic. Transportul mărfurilor, depozitarea, refrigerarea și procesarea alimentelor devin mai scumpe, iar aceste costuri sunt transferate treptat către consumatorul final.

Economiștii atrag atenția că, deși prețurile energiei pot fluctua de la o lună la alta, efectele lor asupra produselor de consum se resimt pe o perioadă mai lungă.

Printre produsele care s-au scumpit cel mai mult la nivel internațional se numără cafeaua și produsele pe bază de cacao. Prețurile ridicate sunt influențate de recoltele slabe din state producătoare importante precum Brazilia, Vietnam, Coasta de Fildeș și Ghana, unde seceta și fenomenele meteorologice extreme au redus producția.

În cazul ciocolatei, producătorii s-au confruntat și cu creșterea costurilor de procesare și transport, ceea ce a determinat majorarea prețurilor pentru numeroase sortimente comercializate în Europa.

Și uleiul de măsline continuă să rămână la niveluri ridicate comparativ cu anii anteriori, după mai multe sezoane în care producția din sudul Europei a fost afectată de secetă și temperaturi extreme.

Chiar dacă ritmul de creștere a prețurilor alimentelor s-a redus față de perioada de vârf a inflației, consumatorii continuă să plătească mai mult pentru numeroase produse de bază.

Datele Eurostat arată că grupa „alimente, alcool și tutun” continuă să înregistreze o creștere anuală a prețurilor, chiar dacă aceasta este inferioară celei din sectorul energetic.

În multe state europene, produsele lactate, carnea, ouăle, pâinea, produsele de panificație și fructele proaspete au rămas sub presiunea costurilor de producție și distribuție. Evoluția diferă de la o țară la alta, însă tendința generală este aceea că prețurile alimentelor rămân peste nivelurile din urmă cu un an.

Experții explică faptul că agricultura este tot mai expusă fenomenelor climatice extreme, iar seceta, valurile de căldură sau inundațiile reduc producția și influențează costurile pentru consumatori.

Creșterile de preț nu s-au limitat la alimente. Detergenții, produsele pentru curățenie, hârtia igienică, articolele de igienă personală și alte bunuri de uz casnic au devenit și ele mai scumpe în ultimul an.

Producătorii invocă majorarea costurilor cu materiile prime, ambalajele, energia și transportul. În plus, fluctuațiile prețurilor la celuloză, plastic și alte materiale utilizate în fabricarea acestor produse au contribuit la ajustarea tarifelor din magazine.

În cazul produselor importate, evoluția cursului de schimb și costurile logistice pot influența suplimentar prețul final plătit de consumatori.

Specialiștii în finanțe personale recomandă compararea prețurilor între magazine, urmărirea promoțiilor reale și evitarea cumpărăturilor impulsive. Totodată, achiziționarea produselor neperisabile atunci când sunt reduse și verificarea prețului pe unitatea de măsură – kilogram, litru sau bucată – pot ajuta la reducerea cheltuielilor.

Economiștii atrag atenția că, deși inflația generală s-a temperat în ultimele luni, nivelul prețurilor rămâne ridicat comparativ cu anii anteriori. Cu alte cuvinte, încetinirea inflației nu înseamnă ieftinirea produselor, ci doar faptul că acestea continuă să se scumpească într-un ritm mai lent decât în perioada precedentă.